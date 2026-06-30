हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishabh Rashifal 30 June 2026: ऑफिस की गॉसिप से रहें पूरी तरह दूर, पुरानी बात उछलने से छवि धूमिल होने की आशंका

Vrishabh Rashifal 30 June 2026: ऑफिस की गॉसिप से रहें पूरी तरह दूर, पुरानी बात उछलने से छवि धूमिल होने की आशंका

Taurus Horoscope: क्या वृषभ राशि वालों को आज कच्चे माल की शिपमेंट अटकने से होगी धन हानि और वाणी दोष से सोशल मीडिया पर घटेगा मान? जानिए 30 जून 2026 को अपनी नौकरी, निवेश के बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 30 Jun 2026 03:05 AM (IST)
Preferred Sources

Vrishabh Rashifal 30 June 2026: पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और ब्रह्म योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो आपको विपरीत परिस्थितियों से लड़ने और संकटों का सामना करने का साहस प्रदान करेगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन आपके 8वें भाव में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए एक विशेष मुहूर्त उपलब्ध है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा.
राहुकाल: दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन काफी संभलकर और सूझबूझ से कदम आगे बढ़ाने का है. अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर बढ़ते तनाव के कारण आपके कच्चे माल की शिपमेंट पोर्ट पर ही अटक सकती है, जिससे आपके व्यापार की रफ्तार थोड़ी धीमी होने की आशंका है. बिजनेसमैन को आज अपने प्रोडक्ट्स (उत्पादों) की प्राइस (कीमत) बहुत सोच-समझकर तय करनी होगी; कीमत ज्यादा होने से कस्टमर्स (ग्राहक) बिना कुछ खरीदे ही आपकी शॉप से यू-टर्न ले सकते हैं. वर्तमान समय की स्थिति आपके लिए कुछ अशुभ संकेत लेकर आई है, लापरवाही बरतने पर बिजनेसमैन को बड़ी धन हानि का सामना करना पड़ सकता है.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बिल्कुल भी अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है. धन हानि के मजबूत योग बने हुए हैं, इसलिए किसी भी नए प्रोजेक्ट, सट्टा बाजार या शेयर मार्केट में निवेश करने से पूरी तरह बचें. पैसों से जुड़े हर एक फैसले में बड़ों की सलाह लें और अपने दैनिक खर्चों को भी सीमित रखने का प्रयास करें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यस्थल पर अत्यधिक अलर्ट (सचेत) रहने का है. ऑफिस की गॉसिप और राजनीति से आज खुद को पूरी तरह दूर रखें, क्योंकि दफ्तर में आपकी किसी पुरानी बात को आज सबके सामने उछाला जा सकता है, जिससे आपकी छवि धूमिल हो सकती है. 

एंप्लॉयड पर्सन आज पूरी तरह सतर्क हो जाएं, क्योंकि आपके काम को आपके सीनियर्स बहुत बारीकी से चेक कर रहे हैं; इसलिए अपने कार्य में लापरवाही बिल्कुल न बरतें. जो जातक मन में जॉब स्विच (नौकरी बदलने) का विचार ला रहे हैं, उन्हें फिलहाल अभी इस विचार पर पूरी तरह फुल स्टॉप लगा देना चाहिए. जब तक आपको नौकरी की कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी (अवसर) नहीं मिल जाती, तब तक इसी जॉब में टिके रहना आपके लिए हितकर रहेगा.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों (Students, Artists and Sports Persons) के लिए आज का दिन कड़े आत्म-अनुशासन का है. कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को आज एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन (आस-पास के माहौल की अशांति और भटकाव) के चलते अपनी स्टडी पर फोकस करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा; ऐसे में किसी शांत जगह पर बैठकर पढ़ाई करने का प्रयास करें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. चंद्रमा के आठवें भाव में होने से आज ददियाल (दादा-दादी के परिवार) में किसी सदस्य के साथ आपकी अनबन या बहस होने की आशंका बनी हुई है. आज आपको कुछ गंभीर फैमिली इश्यूज (पारिवारिक समस्याओं) का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए घर के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बिल्कुल भी अनदेखा न करें. सोशल और पॉलिटिकल लेवल (सामाजिक व राजनीतिक स्तर) पर आज आपके द्वारा बोले गए शब्द ही आपके लिए शत्रु का काम कर सकते हैं, इसलिए बातचीत के दौरान अपने वर्ड्स (शब्दों) पर कड़ा कंट्रोल रखें.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
मानसिक चिंताओं, पारिवारिक विवादों और दफ्तर के वर्क प्रेशर के कारण आज आप भीतरी रूप से कमजोरी और तनाव महसूस कर सकते हैं. वाहन चलाते समय विशेष रूप से सावधानी बरतें क्योंकि दुर्घटना की आशंका बनी हुई है. खुद को शांत रखने के लिए ध्यान और योग का सहारा जरूर लें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय
भाग्यशाली रंग: Orange (नारंगी)
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 2
आज का विशेष उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. इसके साथ ही नारायण कवच का श्रवण करें. घर से बाहर निकलते समय माता-पिता का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें, संकटों से रक्षा होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 30 Jun 2026 03:05 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Vrishabh Rashifal 30 June 2026: ऑफिस की गॉसिप से रहें पूरी तरह दूर, पुरानी बात उछलने से छवि धूमिल होने की आशंका
ऑफिस की गॉसिप से रहें पूरी तरह दूर, पुरानी बात उछलने से छवि धूमिल होने की आशंका
राशिफल
Mesh Rashifal 30 June 2026: ब्रह्म योग और भाग्य के साथ से मिलेगा पुराना डूबा मुनाफा, चमकेगा व्यापार
मेष राशि वालों को ब्रह्म योग और भाग्य के साथ से मिलेगा पुराना डूबा मुनाफा, चमकेगा व्यापार
राशिफल
Aaj ka Love Rashifal 30 June 2026: क्या आज बातचीत से दूर होंगी रिश्तों की सारी गलतफहमियां?
क्या आज बातचीत से दूर होंगी रिश्तों की सारी गलतफहमियां?
राशिफल
Prediction 2026: सच हुई ABP Live की भविष्यवाणी! मंगल के गोचर करते ही यूरोप में मची तबाही, पिघलने लगीं सड़कें
सच हुई ABP Live की भविष्यवाणी! अचानक बदले मौसम के मिजाज, जानें भारत से ज्यादा खतरनाक क्यों हुई यूरोप की गर्मी
Advertisement

वीडियोज

लॉरेन्स का खूनी प्लान...टारगेट पर सलमान ?
Panna Diamond Mine| Labourer Found Diamond: रातों-रात करोड़पति बना मजदूर!
Climate Change | Global Weather Update | Janhit: मौसम की मार या प्रलय की आहट?
Weather Update | Bharat ki Baat | अलनीनो का आफत काल,मॉनसून का मायाजाल | Latest News | Breaking News
Bharat Ki Baat : चढ़ावा चोरी से UP चुनाव में किसको होगा घाटा? | Ram Mandir Theft | Pratima Mishra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खिड़कियां खोलकर रखें. सीलिंग फैन..गर्मी से बेहाल ब्रिटेन में सरकार ने AC हटाने को क्यों कहा है?
खिड़कियां खोलकर रखें. सीलिंग फैन..गर्मी से बेहाल ब्रिटेन में सरकार ने AC हटाने को क्यों कहा है?
बिहार
महाराष्ट्र TET पेपर लीक केस में बड़ा अपडेट, बिहार के इस जिले से निकला मास्टरमाइंड का कनेक्शन
महाराष्ट्र TET पेपर लीक केस में बड़ा अपडेट, बिहार के इस जिले से निकला मास्टरमाइंड का कनेक्शन
इंडिया
कोलंबो की भारत-पाकिस्तान सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ? विदेश मंत्रालय ने दिया ये हैरान करने वाला जवाब
कोलंबो की भारत-पाकिस्तान सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ? विदेश मंत्रालय ने दिया ये हैरान करने वाला जवाब
क्रिकेट
128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी, IOC ने क्वालिफिकेशन के लिए बनाया खास प्लान; भारत को मिली जगह 
128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी, IOC ने क्वालिफिकेशन के लिए बनाया खास प्लान
बॉलीवुड
'मैं डर गई थी...', अक्षय खन्ना को थप्पड़ मारने वाले सीन में कांप उठे थे दीया मिर्जा के हाथ, खुद बताया किस्सा
'मैं डर गई थी...', अक्षय खन्ना को थप्पड़ मारने वाले सीन में कांप उठे थे दीया मिर्जा के हाथ, खुद बताया किस्सा
इंडिया
खामेनेई की अंतिम सलामी: भारत की ओर से शामिल होंगे बिहार के राज्यपाल और विदेश राज्यमंत्री
खामेनेई की अंतिम सलामी: भारत की ओर से शामिल होंगे बिहार के राज्यपाल और विदेश राज्यमंत्री
इंडिया
असमः ढेमाजी-जोनाई में बाढ़ से भारी तबाही, रेलवे पुल क्षतिग्रस्त, नदी में चार बहे, शाह ने लिया जायजा
असमः ढेमाजी-जोनाई में बाढ़ से भारी तबाही, रेलवे पुल क्षतिग्रस्त, नदी में चार बहे, शाह ने लिया जायजा
शिक्षा
महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया नया नियम, 1 से 10 तक के सभी स्कूलों में मराठी पढ़ना होगा जरुरी
महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया नया नियम, 1 से 10 तक के सभी स्कूलों में मराठी पढ़ना होगा जरुरी
ENT LIVE
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Embed widget