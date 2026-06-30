Vrishabh Rashifal 30 June 2026: पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और ब्रह्म योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो आपको विपरीत परिस्थितियों से लड़ने और संकटों का सामना करने का साहस प्रदान करेगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन आपके 8वें भाव में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए एक विशेष मुहूर्त उपलब्ध है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा.

राहुकाल: दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारियों के लिए आज का दिन काफी संभलकर और सूझबूझ से कदम आगे बढ़ाने का है. अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर बढ़ते तनाव के कारण आपके कच्चे माल की शिपमेंट पोर्ट पर ही अटक सकती है, जिससे आपके व्यापार की रफ्तार थोड़ी धीमी होने की आशंका है. बिजनेसमैन को आज अपने प्रोडक्ट्स (उत्पादों) की प्राइस (कीमत) बहुत सोच-समझकर तय करनी होगी; कीमत ज्यादा होने से कस्टमर्स (ग्राहक) बिना कुछ खरीदे ही आपकी शॉप से यू-टर्न ले सकते हैं. वर्तमान समय की स्थिति आपके लिए कुछ अशुभ संकेत लेकर आई है, लापरवाही बरतने पर बिजनेसमैन को बड़ी धन हानि का सामना करना पड़ सकता है.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बिल्कुल भी अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है. धन हानि के मजबूत योग बने हुए हैं, इसलिए किसी भी नए प्रोजेक्ट, सट्टा बाजार या शेयर मार्केट में निवेश करने से पूरी तरह बचें. पैसों से जुड़े हर एक फैसले में बड़ों की सलाह लें और अपने दैनिक खर्चों को भी सीमित रखने का प्रयास करें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यस्थल पर अत्यधिक अलर्ट (सचेत) रहने का है. ऑफिस की गॉसिप और राजनीति से आज खुद को पूरी तरह दूर रखें, क्योंकि दफ्तर में आपकी किसी पुरानी बात को आज सबके सामने उछाला जा सकता है, जिससे आपकी छवि धूमिल हो सकती है.

एंप्लॉयड पर्सन आज पूरी तरह सतर्क हो जाएं, क्योंकि आपके काम को आपके सीनियर्स बहुत बारीकी से चेक कर रहे हैं; इसलिए अपने कार्य में लापरवाही बिल्कुल न बरतें. जो जातक मन में जॉब स्विच (नौकरी बदलने) का विचार ला रहे हैं, उन्हें फिलहाल अभी इस विचार पर पूरी तरह फुल स्टॉप लगा देना चाहिए. जब तक आपको नौकरी की कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी (अवसर) नहीं मिल जाती, तब तक इसी जॉब में टिके रहना आपके लिए हितकर रहेगा.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों (Students, Artists and Sports Persons) के लिए आज का दिन कड़े आत्म-अनुशासन का है. कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को आज एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन (आस-पास के माहौल की अशांति और भटकाव) के चलते अपनी स्टडी पर फोकस करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा; ऐसे में किसी शांत जगह पर बैठकर पढ़ाई करने का प्रयास करें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. चंद्रमा के आठवें भाव में होने से आज ददियाल (दादा-दादी के परिवार) में किसी सदस्य के साथ आपकी अनबन या बहस होने की आशंका बनी हुई है. आज आपको कुछ गंभीर फैमिली इश्यूज (पारिवारिक समस्याओं) का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए घर के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बिल्कुल भी अनदेखा न करें. सोशल और पॉलिटिकल लेवल (सामाजिक व राजनीतिक स्तर) पर आज आपके द्वारा बोले गए शब्द ही आपके लिए शत्रु का काम कर सकते हैं, इसलिए बातचीत के दौरान अपने वर्ड्स (शब्दों) पर कड़ा कंट्रोल रखें.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

मानसिक चिंताओं, पारिवारिक विवादों और दफ्तर के वर्क प्रेशर के कारण आज आप भीतरी रूप से कमजोरी और तनाव महसूस कर सकते हैं. वाहन चलाते समय विशेष रूप से सावधानी बरतें क्योंकि दुर्घटना की आशंका बनी हुई है. खुद को शांत रखने के लिए ध्यान और योग का सहारा जरूर लें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय

भाग्यशाली रंग: Orange (नारंगी)

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 2

आज का विशेष उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. इसके साथ ही नारायण कवच का श्रवण करें. घर से बाहर निकलते समय माता-पिता का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें, संकटों से रक्षा होगी.

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