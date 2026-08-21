Vrishabh Rashifal 21 August 2026: 7वें चंद्रमा व सर्वार्थ सिद्धि योग से वृषभ राशि वालों को पार्टनरशिप में होगा लाभ, डिनर डेट से महकेगा दांपत्य जीवन
Vrishabh Rashifal 21 August 2026: 7वें चंद्रमा व सर्वार्थ सिद्धि योग से वृषभ राशि वालों को पार्टनरशिप में होगा लाभ! पढ़ें 21 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व राशिफल.
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 21 August 2026: 21 अगस्त 2026, शुक्रवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रात्रि 11:37 बजे तक रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज सुबह 11:53 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का बेहद शुभ संयोग बन रहा है.
चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी साझेदारी, पार्टनरशिप बिजनेस, दांपत्य जीवन, दैनिक व्यवसाय व सामाजिक प्रतिष्ठा स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 7वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज साझेदारी के बिजनेस में विशेष आर्थिक लाभ होगा. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए नई उम्मीदें और लाभ के मजबूत अवसर लेकर आया है. 7वें चंद्रमा और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से पार्टनरशिप (साझेदारी) के बिजनेस में बड़ा आर्थिक मुनाफा होने के योग हैं. यदि आप अपने बिजनेस के विस्तार (Business Expansion) से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण प्लानिंग या डील फाइनल कर रहे हैं, तो इसके लिए सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक अथवा दोपहर 01:15 से 02:15 बजे के मध्य का समय सबसे उत्तम रहेगा. हालांकि, दिन की शुरुआत शानदार रहने के बावजूद दोपहर बाद कुछ अचानक व्यावसायिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. बिजनेसमैन को सलाह दी जाती है कि मार्केट में प्रतिस्पर्धियों और विरोधियों की गतिविधियों को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें.
करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन काम में सफलता और मान-सम्मान दिलाने वाला रहेगा. वर्कस्पेस पर काम के सिलसिले में किए गए प्रयासों के बेहतरीन नतीजे हासिल होंगे और आपके काम की सीनियर्स द्वारा खुली सराहना की जाएगी. हालांकि, अधिक परिश्रम और लगातार भागदौड़ के चलते एंप्लॉयड पर्सन शारीरिक दर्द और थकान से कुछ परेशान रह सकते हैं. सरकारी सेवा में कार्यरत लोग (Government Employees) पब्लिक डीलिंग करते समय विशेष सावधानी बरतें, ताकि किसी अनचाही मुसीबत या विवाद में फंसने से बचा जा सके.
लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)
पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन काफी सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा. मैरिड लाइफ में मधुरता बनी रहेगी; शाम को जीवनसाथी के साथ बाहर डिनर पर जाने की प्लानिंग आपके रिश्ते में नया उत्साह और सकारात्मक बदलाव लाएगी. आपसी बातचीत से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए अपने स्वभाव में अड़ियलपन बिल्कुल न लाएं और साथी की भावनाओं का पूरा सम्मान करें.
शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)
प्रतियोगी और सामान्य परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन चुनौतियों भरा रह सकता है. पढ़ाई में कुछ परेशानियां और रुकावटें सामने आएंगी, लेकिन छात्र अपने मजबूत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के दम पर इन सभी परेशानियों को पार कर सफलता हासिल करेंगे.
स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)
7वें भाव में चंद्रमा के संचरण के साथ अत्यधिक कार्यभार के कारण कमर दर्द, बदन दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या हो सकती है. काम के बीच में छोटे-छोटे ब्रेक लें, पर्याप्त पानी पिएं और दिन के अंत में खुद को रिलेक्स करने के लिए थोड़ा आराम जरूर करें.
शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)
शुभ अंक: 9
अशुभ अंक: 6
आज का उपाय: शुक्रवार के पावन अवसर पर माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करें और उन्हें सफेद पुष्प व मखाने की खीर का भोग लगाएं. साथ ही शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और सफेद चंदन अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' व 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं नमः' मंत्र का जाप करें; इससे साझेदारी में लाभ बढ़ेगा, शारीरिक कष्ट दूर होंगे और दांपत्य जीवन में खुशहाली आएगी.
FAQs
Q1. 21 अगस्त 2026 को वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए बिजनेस विस्तार का सबसे शुभ समय क्या है?
Ans. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे के बीच चौघड़िए का समय बिजनेस विस्तार के लिए सर्वोत्तम रहेगा.
Q2. आज वृषभ राशि के सरकारी कर्मचारियों को कार्यक्षेत्र में क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
Ans. पब्लिक डीलिंग करते समय बेहद सजग रहें और नियमों का पालन करें ताकि किसी विवाद या मुसीबत में न पड़ें.
Q3. आज वृषभ राशि वालों को दांपत्य जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए?
Ans. जीवनसाथी के साथ डिनर की योजना बनाएं, अड़ियल रवैया त्यागें और उनकी बातों को समझकर आगे बढ़ें.
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