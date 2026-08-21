मेष राशिफल, 21 अगस्त 2026 (Mesh Rashifal Today): 21 अगस्त 2026, शुक्रवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रात्रि 11:37 बजे तक रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज सुबह 11:53 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी अचानक रुकावटें, यात्रा में सावधानी, मानसिक तनाव, हानि व गुप्त चिंता स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 8वें चंद्रमा के प्रभाव से आज किसी भी यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए उतार-चढ़ाव (Ups and Downs) से भरा रह सकता है. 8वें चंद्रमा के कारण किसी प्रकार की धन हानि की आशंका बन रही है, इसलिए धन का कोई भी नया निवेश बेहद सोच-समझकर ही करें. बिजनेस में अपनी बातों या निर्णयों को लेकर बिल्कुल भी अड़ियल (Stubborn) न बनें; आपका अड़ियल रवैया बड़े व्यावसायिक सौदों में नुकसान करवा सकता है. बिजनेसमैन को सलाह दी जाती है कि बाजार में किसी ग्राहक या प्रतिद्वंद्वी से बेवजह न उलझें, अन्यथा इसका सीधा नकारात्मक असर आपकी बिक्री (Sales) और साख पर पड़ सकता है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मानसिक दबाव और अतिरिक्त सतर्कता बरतने का है. वर्कस्पेस पर कंपनी के किसी खास प्रोडक्ट या सर्विस की बिक्री में अचानक आई गिरावट (Downfall) आपकी चिंता बढ़ा सकती है; हालांकि, केवल बुरी संभावनाओं की कल्पना करके अपना तनाव बढ़ाने से बचें और समाधान पर ध्यान दें. एंप्लॉयड पर्सन को ऑफिस के काम के सिलसिले में अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है; सुरक्षा के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए ही यात्रा पर निकलें. मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन अपनी सेहत को लेकर पूरी तरह अलर्ट रहें, क्योंकि जल्दबाजी में चोट-चपेट लगने की संभावना बन रही है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज आचार-विचार और तालमेल में कुछ कमी महसूस हो सकती है. संतान की किसी गलती या लापरवाही की वजह से मन को ठेस और गहरा दुख पहुंच सकता है. ऐसे समय में परिजनों के साथ संयम से बातचीत करें और गुस्से के बजाय शांत रहकर घर की परिस्थितियों को संभालने का प्रयास करें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी और सामान्य परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन बड़ों का मार्गदर्शन लेने का है. यदि पढ़ाई या करियर से जुड़े किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो घर के बड़ों या अनुभवी शिक्षकों की सलाह लेने में तनिक भी संकोच न करें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

8वें भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण शारीरिक चोट-चपेट, मांसपेशियों में खिंचाव या तनाव की संभावना रहेगी. वाहन चलाते समय और मार्केटिंग फील्ड में भागदौड़ करते समय बेहद सावधान रहें. खान-पान में लापरवाही न बरतें और पर्याप्त आराम लें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: शुक्रवार के पावन अवसर पर माता लक्ष्मी जी को सफेद मिष्ठान व खीर का भोग लगाएं तथा श्री सूक्त का पाठ करें. साथ ही शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध व काले तिल मिलाकर अभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें; इससे 8वें चंद्रमा का अशुभ प्रभाव शांत होगा, चोट-चपेट से सुरक्षा मिलेगी और धन हानि से बचाव होगा.

FAQs

Q1. 21 अगस्त 2026 को मेष राशि के कारोबारियों को वित्तीय नुकसान से बचने के लिए क्या करना चाहिए?

Ans. नए निवेश से बचें, अड़ियल स्वभाव त्यागें और मार्केट में किसी से भी विवाद में न उलझें.

Q2. आज मेष राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में किस बात से बचना चाहिए?

Ans. बिक्री में गिरावट पर तनाव न पालें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें और यात्रा के दौरान सुरक्षा नियमों का पूरा पालन करें.

Q3. आज मेष राशि के छात्रों को असमंजस की स्थिति में क्या करना चाहिए?

Ans. किसी भी दुविधा या निर्णय में संकोच छोड़कर परिवार के वरिष्ठों और अध्यापकों की सलाह लेकर आगे बढ़ें.

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