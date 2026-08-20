20 अगस्त 2026, गुरुवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रात्रि 09:19 बजे तक रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज सुबह 09:08 बजे तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद अनुराधा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, ऐन्द्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी साझेदारी, दांपत्य जीवन, दैनिक व्यवसाय, संपर्क व विस्तार स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 7वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज लाइफ पार्टनर के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता और मजबूती आएगी. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक समृद्धि और कारोबार विस्तार लेकर आया है. ऐन्द्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से आपकी आमदनी में जोरदार बढ़ोतरी होगी और गैर-जरूरी खर्चों (Expenditure) पर नियंत्रण रहने से बिजनेस ग्रोथ तेजी से बढ़ेगी. यदि आप पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) से जुड़े हैं, तो घर के बुजुर्गों की सलाह और उनके लंबे अनुभव का पूरा सम्मान करें; उनके अनुभव आपके कारोबार को नई दिशा देंगे. बिजनेस से जुड़ी यात्राएं (Business Traveling) अत्यधिक फलदायी साबित होंगी और आपको नए व बड़े ऑर्डर मिलने की प्रबल संभावना है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन काफी गतिशील रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन को कार्यक्षेत्र में अचानक से कोई बड़ा और सकारात्मक बदलाव होता नजर आएगा. ऑफिस में किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लेकर बॉस के साथ गहन विचार-विमर्श होगा और उनकी सहमति के बाद ही आप काम को आगे बढ़ाएंगे. वर्कस्पेस पर सहकर्मियों के बीच एकता और भाईचारे का माहौल देखने को मिलेगा; हालांकि, आपको पूरी तरह सतर्क और अलर्ट रहना होगा, क्योंकि यह आपके किसी विरोधी की सोची-समझी चाल भी हो सकती है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन में आज सुख और सामंजस्य बना रहेगा. 7वें भाव के चंद्रमा के प्रभाव से जीवनसाथी (Life Partner) के साथ आपसी प्रेम, विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव बहुत मजबूत होगा. हालांकि, परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य की सेहत में अचानक गिरावट आ सकती है, इसलिए उनकी देखभाल और समय पर दवाइयों का विशेष ध्यान रखें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और करियर (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन अनुशासन और फिटनेस पर ध्यान देने का है. खुद को न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी पूरी तरह एक्टिव और फिट बनाए रखने के लिए नियमित वर्कआउट (Daily Workout) और प्रैक्टिस पर फोकस करें.

7वें भाव में चंद्रमा के संचरण से आपका स्वयं का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और आपको शारीरिक व मानसिक सुख प्राप्त होगा. दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: गुरुवार के पावन अवसर पर भगवान श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, साथ ही केले के पेड़ की जड़ में जल और हल्दी अर्पित करें. शिवलिंग पर कच्चा दूध व सफेद चंदन चढ़ाएं और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें; इससे सर्वार्थ सिद्धि योग का पूरा लाभ मिलेगा और आमदनी में वृद्धि होगी.

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