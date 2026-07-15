Aaj ka Vrishabh Rashifal 15 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 11:51 बजे तक रहेगी, इसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी. पुष्य नक्षत्र रात्रि 9:47 बजे तक रहेगा, फिर आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग, हर्षण योग और वज्र योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक

लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

वृषभ राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभदायक रहने वाला है. तृतीय भाव में चंद्रमा होने से आपकी बातचीत और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी. ऑनलाइन बिजनेस करने वालों को सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है, जिससे मुनाफा बढ़ सकता है. बाजार में प्रतिस्पर्धा करने वाले लोग भी आपकी नई व्यापारिक रणनीति से प्रभावित होंगे. पैतृक संपत्ति या पुराने सौदे से अचानक धन लाभ मिलने के योग हैं. हालांकि, नए निवेश से पहले सभी दस्तावेजों की जांच जरूर करें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. नई नौकरी शुरू करने वालों को कार्यस्थल पर सहयोगी माहौल मिलेगा, जिससे काम जल्दी सीखने में मदद मिलेगी. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. करियर के सिलसिले में की गई यात्रा भविष्य में नए अवसर और आर्थिक लाभ दिला सकती है. यदि आप नई जिम्मेदारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आज उससे जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज स्थिति मजबूत रहेगी. रुका हुआ पैसा मिलने या पैतृक संपत्ति से लाभ होने के संकेत हैं. आय के नए स्रोत बनने की संभावना भी रहेगी. अनावश्यक खर्चों से बचें और बचत पर ध्यान दें. सोच-समझकर किया गया निवेश भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा और घर के बड़े-बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा. अविवाहित लोगों के विवाह की बात आगे बढ़ सकती है और परिवार की सहमति से रिश्ता तय होने के योग हैं. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा और पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. दोस्तों के साथ भी रिश्ते मजबूत होंगे और उनका सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और दिनभर ऊर्जा बनी रहेगी. काम की व्यस्तता के बीच पर्याप्त आराम करें. संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी और नियमित व्यायाम आपकी फिटनेस बनाए रखेंगे. यात्रा के दौरान खान-पान का विशेष ध्यान रखें ताकि छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सके.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा. विदेश में पढ़ाई करने की योजना बना रहे छात्रों को वीजा या स्टडी लोन से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. नियमित अध्ययन और समय का सही प्रबंधन सफलता दिलाएगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: गोल्ड (Gold)

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 7

उपाय

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पीले फूल अर्पित करें. इसके बाद "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को पीली मिठाई का दान करें. इससे आर्थिक उन्नति, पारिवारिक सुख और करियर में सफलता के योग मजबूत होंगे.

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