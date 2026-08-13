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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishabh Rashifal 13 August 2026: वृषभ राशि वाले 4ठे चंद्रमा व ग्रहण दोष से रहें सावधान, बिजनेस मीटिंग में वाणी पर रखें संयम

Vrishabh Rashifal 13 August 2026: वृषभ राशि वाले 4ठे चंद्रमा व ग्रहण दोष से रहें सावधान, बिजनेस मीटिंग में वाणी पर रखें संयम

Taurus Horoscope 13 August 2026: 4ठे चंद्रमा व ग्रहण दोष से वृषभ राशि वाले रहें सतर्क! बिजनेस में वाणी पर रखें संयम. पढ़ें 13 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 13 Aug 2026 03:35 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishabh Rashifal 13 August 2026: 13 अगस्त 2026, गुरुवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 08:42 बजे तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन मघा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और वरियान योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से चौथे भाव (चतुर्थ भाव यानी सुख, माता, संपत्ति व वाहन स्थान) में सिंह राशि में संचार करेंगे, जहां केतु की मौजूदगी के कारण चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी प्रभाव में रहेगा. चौथे चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव से आज भौतिक सुख-सुविधाओं में रुकावटें आ सकती हैं और कार्यक्षेत्र में अत्यधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज वृषभ राशि के जातकों को बहुत संभलकर चलने की आवश्यकता है. बिजनेस मीटिंग्स के दौरान बातचीत करते समय नकारात्मक शब्दों या कठोर वाणी का प्रयोग बिल्कुल न करें, वरना संबंधों में आई कड़वाहट का सीधा असर आपके बिजनेस पर पड़ेगा. बिजनेसमैन की प्रतिष्ठा में कुछ कमी आ सकती है. जो लोग नया बिजनेस (New Business) शुरू करने की प्लानिंग बना रहे हैं, उन्हें फिलहाल इसे स्थगित कर देना चाहिए. भावनाओं में बहकर या किसी की बहलाने-फुसलाने वाली बातों में आकर वित्तीय फैसले न लें, लोग अपना काम निकालने के लिए आपका फायदा उठा सकते हैं.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज सितारे पक्ष में नहीं दिख रहे हैं. चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण ऑफिस में किसी सहकर्मी या अधिकारी से विवाद होने की आशंका है, इसलिए एंप्लॉयड पर्सन अलर्ट रहें. वर्कस्पेस पर लापरवाही और लेटलतीफी की वजह से कोई महत्वपूर्ण काम अधूरा रह सकता है, जिससे आपका काम का बोझ (Workload) अचानक बढ़ जाएगा और अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखने के लिए वर्कप्लेस का गुस्सा या चिड़चिड़ापन लाइफ पार्टनर पर निकालने से बचें. इसके बजाय अपनी समस्याओं को उनके साथ साझा करें, इससे आपको मानसिक हल्कापन महसूस होगा और रिश्ता मजबूत बनेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों और कलाकारों (Sports Persons & Artists) का मन आज कुछ नकारात्मक या निराशाजनक विचारों से घिर सकता है. समय और परिस्थिति को देखते हुए आपको खुद से ही खुद को मोटिवेट (Self-Motivate) करना पड़ेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

चौथे भाव में ग्रहण दोष के प्रभाव से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. आप शाम तक अत्यधिक थकान और कमजोरी महसूस कर सकते हैं. मामूली स्वास्थ्य समस्याएं आपको बेचैन कर सकती हैं, इसलिए काम के बीच खान-पान और आराम का विशेष ध्यान रखें.

  • शुभ रंग: नेवी ब्लू (गहरा नीला)
  • शुभ अंक: 1
  • अशुभ अंक: 4
  • आज का उपाय: गुरुवार और श्रावण मास के पावन अवसर पर शिवलिंग पर दूध, जल और पीला चंदन अर्पित करें. साथ ही भगवान विष्णु और शिवजी की आराधना करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें; इससे ग्रहण दोष शांत होगा और स्वास्थ्य में सुधार आएगा.

FAQs 

Q1. 13 अगस्त 2026 को वृषभ राशि के व्यापारियों को किस बात से बचना चाहिए?
Ans. मीटिंग में नकारात्मक शब्द बोलने से बचें, भावनाओं में बहकर फैसला न लें और नए बिजनेस की शुरुआत फिलहाल टाल दें.

Q2. आज वृषभ राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या सावधानी रखनी चाहिए?
Ans. ऑफिस में विवाद से बचें, लेटलतीफी व लापरवाही से दूर रहें, वरना महत्वपूर्ण काम अधूरा छूट सकता है.

Q3. आज वृषभ राशि वालों का मानसिक और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?
Ans. वर्कप्लेस का तनाव लाइफ पार्टनर पर न निकालें, बल्कि अपनी बात उनसे साझा करें; नकारात्मकता से बचने के लिए सेल्फ-मोटिवेटेड रहें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Aug 2026 03:35 AM (IST)
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