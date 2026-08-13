Mesh Rashifal 13 August 2026: मेष राशि वालों को 5वें चंद्रमा से संतान से मिलेगी खुशी, वरियान योग से शिक्षा में मिलेगी सफलता
Aries Horoscope 13 August 2026: 5वें चंद्रमा व वरियान योग से मेष राशि वालों को मिलेगी सफलता, संतान से मिलेगी खुशी! पढ़ें 13 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व राशिफल.
Aaj Ka Mesh Rashifal 13 August 2026: 13 अगस्त 2026, गुरुवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 08:42 बजे तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन मघा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और वरियान योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज सुबह 06:07 बजे सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां सिंह राशि में पहले से मौजूद केतु के कारण चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी प्रभाव में रहेगा.
चंद्रमा आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव यानी बुद्धि, संतान, अचानक लाभ व शिक्षा स्थान) में संचार करेंगे. 5वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपके व्यावहारिक अनुभवों से संतान को सच्ची सफलता मिलेगी. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए प्रगतिशील रहने वाला है. बिजनेसमैन को अपने व्यवसाय से जुड़ी पुरानी चिंताओं का समाधान खोजना शुरू कर देना चाहिए; समय अनुकूल होने से उचित हल मिलने की प्रबल संभावना है. इस समय अपनी व्यावसायिक पार्टियों के साथ संबंधों को और बेहतर बनाएं. बिजनेस की छोटी-छोटी बारीकियों पर भी गंभीरता से विचार करें. मार्केट में किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या परियोजना में आपके योगदान के लिए आपकी जमकर सराहना की जाएगी.
करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों को आज कार्यक्षेत्र में बेहतरीन सफलता मिलेगी. आपके सभी कामकाज समय पर पूरे हो जाएंगे और दफ्तर में काम करने में खूब मन लगेगा. वर्कप्लेस पर सीनियर्स और जूनियर्स का आपको पूरा सहयोग मिलेगा और टीम प्रोजेक्ट्स में आपकी लीडरशिप (नेतृत्व) की जमकर सराहना होगी. एंप्लॉयड पर्सन को सलाह दी जाती है कि वे अपने ऑफिशियल वर्क को लेकर एक 'टू-डू लिस्ट' (To-Do List) तैयार कर लें, जिससे सभी काम तय समय पर पूरे हो सकें.
लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)
दांपत्य और पारिवारिक जीवन में आज अपार मधुरता बनी रहेगी. घर में गृह उपयोगी वस्तुओं की खरीदारी और वृद्धि होगी. आर्थिक पक्ष मजबूत रहने से परिवार की सभी जरूरतों को आप आसानी से पूरा कर पाएंगे. परिजनों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा.
शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. वरियान योग का साथ मिलने से स्टूडेंट्स के शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा के क्षेत्र में चल रहे सभी प्रयास फलीभूत होंगे. पढ़ाई में आपका ध्यान केंद्रित रहेगा और मनचाहे परिणाम मिलेंगे.
स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)
5वें भाव के चंद्रमा से आपकी बुद्धि और निर्णय क्षमता उत्तम रहेगी. हालांकि, सिंह राशि में चंद्रमा-केतु के ग्रहण प्रभाव के कारण हल्का मानसिक भ्रम या पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है. खान-पान का ध्यान रखें और शिवजी की पूजा करें.
- शुभ रंग: क्रीम (Cream)
- शुभ अंक: 5
- अशुभ अंक: 7
- आज का उपाय: गुरुवार और श्रावण मास के पावन संयोग पर भगवान शिवजी का जल में दूध व हल्दी मिलाकर अभिषेक करें. इसके साथ ही 'ॐ नमः शिवाय' और भगवान विष्णु के गुरु मंत्र का जाप करें; इससे ग्रहण दोष का प्रभाव समाप्त होगा और सफलता मिलेगी.
FAQs
Q1. 13 अगस्त 2026 को मेष राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए क्या शुभ संकेत हैं?
Ans. वर्कप्लेस पर सीनियर्स और जूनियर्स का सहयोग मिलेगा, टीम प्रोजेक्ट्स में आपकी लीडरशिप की तारीफ होगी और काम समय पर पूरे होंगे.
Q2. आज मेष राशि के व्यापारियों को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए?
Ans. अपनी व्यावसायिक पार्टियों के साथ संबंध मजबूत करें, बिजनेस की बारीकियों पर ध्यान दें और पुरानी समस्याओं का हल निकालें.
Q3. आज मेष राशि के विद्यार्थियों को क्या फायदा मिलने वाला है?
Ans. वरियान योग के प्रभाव से शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में किए गए सभी प्रयास सफल होंगे.
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