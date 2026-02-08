Vrishabh Rashifal 8 February 2026 in Hindi: वृषभ राशि के जातकों के लिए दिन काफी सक्रिय और फलदायी रहने वाला है. ग्रहों की स्थिति, विशेष रूप से स्वाति नक्षत्र और सुनफा योग, आपकी सुख-सुविधाओं में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं. चंद्रमा आपके छठे भाव (6th House) में होने से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे और पुराने कर्ज से मुक्ति पाने में सफल रहेंगे.

आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरा रहेगा. लक्ष्मीनारायण योग के प्रभाव से आपकी वाणी में सौम्यता रहेगी, जिससे आपके बिगड़े हुए काम भी बन सकते हैं. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल का समय है, इस दौरान कोई भी नया अनुबंध या बड़ा निवेश करने से बचें.

व्यापार और धन (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन निवेश के लिए उत्तम है. यदि आप विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो लाभ-अमृत के चौघड़िया (सुबह 10:15 से 12:15) का उपयोग करें. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, लेकिन फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखना आवश्यक है. शेयर बाजार या सट्टेबाजी से दूर रहना ही बेहतर होगा.

नौकरी और करियर (Career & Job)

कार्यस्थल पर आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है. सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा. यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, तो आज का दिन अवसर लेकर आ सकता है. अपने काम के प्रति ईमानदारी आपको बॉस की नजरों में ऊंचा उठाएगी.

परिवार और प्रेम (Family & Love)

पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है. घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. यदि आप अविवाहित हैं, तो आज विवाह संबंधी बातचीत आगे बढ़ सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत को लेकर आज आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, कमर दर्द या पैरों में थकान जैसी छोटी समस्याएं हो सकती हैं. आज भारी भोजन से परहेज करें और पर्याप्त आराम करें.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

छात्रों के लिए एकाग्रता का दिन है. स्वाति नक्षत्र का प्रभाव आपकी सीखने की क्षमता को बढ़ाएगा. यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आने वाला है, तो वह आपके पक्ष में रहने की संभावना है.

भाग्यशाली रंग: क्रीम या सफेद (Off-white)

क्रीम या सफेद (Off-white) भाग्यशाली अंक: 2

2 अशुभ अंक: 5

5 आज का उपाय: देवी लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें सफेद पुष्प अर्पित करें. छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाना शुभ रहेगा.

(FAQs)

1. वृषभ राशि के लिए आज यात्रा की कौन सी दिशा शुभ है?

आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ और सफलतादायक रहेगा.

2. आज निवेश के लिए सबसे अच्छा समय क्या है?

आज सुबह 10:15 से 12:15 के बीच 'लाभ-अमृत' का समय निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

3. आज स्वास्थ्य में क्या सावधानी बरतें?

अधिक काम के बोझ के कारण थकान हो सकती है, इसलिए काम के बीच-बीच में ब्रेक लें और हाइड्रेटेड रहें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.