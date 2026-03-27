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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलधनु साप्ताहिक राशिफल 29 मार्च-4 अप्रैल 2026: इस हफ्ते धैर्य से लें फैसले, काम में मिलेगी सफलता!

धनु साप्ताहिक राशिफल 29 मार्च-4 अप्रैल 2026: इस हफ्ते धैर्य से लें फैसले, काम में मिलेगी सफलता!

Sagittarius Weekly Horoscope: इस सप्ताह धनु राशि वालों को जिम्मेदारियों का दबाव महसूस होगा. करियर में मेहनत के बावजूद औसत परिणाम मिल सकते हैं, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है. खर्चों पर नियंत्रण रखें.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 27 Mar 2026 03:20 PM (IST)
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Sagittarius Weekly Horoscope 29 March to 4 April 2026: धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला लेकिन सीख देने वाला साबित हो सकता है. इस दौरान आपके सामने ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां आपको खुद के व्यवहार और सोच पर कंट्रोल रखना होगा. खासकर आलस्य और अभिमान ये दो चीजें इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती हैं.

सप्ताह की शुरुआत से ही आपके ऊपर निजी और पेशेवर जिम्मेदारियों का अतिरिक्त बोझ रहेगा. आपको एक साथ कई काम संभालने पड़ सकते हैं, जिससे मानसिक दबाव बढ़ेगा. यहां सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हैं, वह है घबराना या बिना सोचे-समझे निर्णय लेना. इस समय आपको चिंता नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से चिंतन करने की जरूरत है.

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करियर और व्यवसाय

करियर के लिहाज से यह सप्ताह आपको धैर्य और अनुशासन की परीक्षा देगा. आपको अपने प्रयासों के बावजूद औसत परिणाम मिल सकते हैं, जिससे निराशा होना स्वाभाविक है. लेकिन यही वह समय है जहां आपको दूसरों से अलग सोच दिखानी होगी.

अगर आप लगातार मेहनत करते रहे और अपने काम को समय पर पूरा किया, तो आप धीरे-धीरे स्थिति को अपने पक्ष में कर सकते हैं. यहां “कंसिस्टेंसी” ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी.

नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह अपने काम पर पूरी तरह फोकस करना होगा. आलोचनाओं से घबराने की बजाय उन्हें नजरअंदाज करना ज्यादा बेहतर रहेगा. अगर आपने बिना गलती किए अपने काम को समय पर पूरा कर लिया, तो आप मुश्किल परिस्थितियों में भी जीत हासिल कर सकते हैं.

व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह स्थिरता बनाए रखने का है, न कि बड़े बदलाव करने का. इस दौरान कोई भी बड़ा निर्णय जैसे बिजनेस बदलना या नई दिशा में जाना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है.

धन स्थिति

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपको सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. आय सामान्य रहेगी, लेकिन अगर आपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखा, तो आर्थिक दबाव बढ़ सकता है.

इस समय सबसे जरूरी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. आपको अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार खर्च करना होगा और अनावश्यक खर्चों से बचना होगा.

निवेश के मामले में भी यह सप्ताह रिस्क लेने का नहीं है. बिना सोचे-समझे किया गया कोई भी निवेश नुकसान दे सकता है. बेहतर यही रहेगा कि आप सुरक्षित विकल्पों पर ध्यान दें और अपनी सेविंग्स को मजबूत करें.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में सप्ताह का उत्तरार्ध थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. काम का दबाव और मानसिक तनाव आपकी शारीरिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है.

आपको थकान, नींद की कमी या पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. अगर आपने समय रहते अपने रूटीन को संतुलित नहीं किया, तो यह समस्याएं बढ़ सकती हैं.

इसलिए जरूरी है कि आप अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें. समय पर खाना खाएं, पर्याप्त नींद लें और खुद को ज्यादा ओवरलोड न करें.

रिश्ते और प्रेम जीवन

रिश्तों के लिहाज से यह सप्ताह संतुलन और समझदारी की मांग करेगा. अगर आपने संवाद की कमी रखी या अपनी बात सही तरीके से नहीं रखी, तो गलतफहमियां बढ़ सकती हैं.

परिवार और करीबी लोगों के साथ अपने संबंध बेहतर बनाए रखने के लिए खुलकर बातचीत करना जरूरी होगा. छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करना भी इस सप्ताह आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

प्रेम संबंधों में आपको अपने पार्टनर की भावनाओं की कद्र करनी होगी. अगर आपने उनकी बातों को हल्के में लिया, तो रिश्ते में दूरी आ सकती है. वहीं, अगर आप समझदारी और संवेदनशीलता दिखाते हैं, तो आपका रिश्ता मजबूत होगा.

सावधानियां

  • आलस्य और टालमटोल से बचें
  • अभिमान में आकर गलत निर्णय न लें
  • करियर या व्यवसाय में बड़े बदलाव से बचें
  • आर्थिक मामलों में सतर्क रहें

निष्कर्ष

कुल मिलाकर यह सप्ताह धनु राशि के जातकों के लिए धैर्य, अनुशासन और आत्मनियंत्रण का समय है. यहां आपको जल्दबाजी से बचकर और लगातार प्रयास करते हुए आगे बढ़ना होगा.

अगर आप संतुलन बनाए रखते हैं और सही दिशा में मेहनत करते हैं, तो धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी.

उपाय

प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 27 Mar 2026 03:20 PM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Dhanu Rashifal Sagittarius Weekly Horoscope
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