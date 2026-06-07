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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 7 June 2026: वृषभ राशि साझेदारी व्यापार में पूरी खोजबीन के बाद ही बढ़ाएं कदम, कोर्ट के फैसले से बढ़ेगी बिजनेस ग्रोथ

Aaj ka Vrishabh Rashifal 7 June 2026: वृषभ राशि साझेदारी व्यापार में पूरी खोजबीन के बाद ही बढ़ाएं कदम, कोर्ट के फैसले से बढ़ेगी बिजनेस ग्रोथ

Taurus Horoscope 7 June 2026: वृषभ राशि वालों को पार्टनरशिप बिजनेस में खोजबीन के बाद आगे बढ़ने की सलाह, क्या रविवार को बेरोजगारों की जॉब सर्चिंग होगी पूरी? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 07 Jun 2026 03:05 AM (IST)
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Aaj ka Vrishabh Rashifal 7 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि रहेगी. आज सुबह 07:56 तक धनिष्ठा नक्षत्र फिर शतभिषा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, वहीं चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नहीं है. सूर्योदय से दोपहर 03:09 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन कोर्ट के मामलों में राहत और सतर्कता बरतने का है. अदालत से जुड़े मामलों का फैसला आपके पक्ष में आने से बिजनेस की ग्रोथ में बंपर इजाफा होगा. सूर्य-गुरु का 3-11 का संबंध होने से यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो साझेदार के साथ हर छोटी-बड़ी बात पर चर्चा और पूरी खोजबीन करने के बाद ही आगे बढ़ें, अन्यथा जो चल रहा है उसे वैसा ही चलने दें; खर्चों पर कंट्रोल रखें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और रोजगार ढूंढ रहे युवाओं के लिए रविवार का दिन कड़े प्रयासों को सफल बनाने वाला रहेगा. सुबह 07:56 के बाद शतभिषा नक्षत्र होने से अनएंप्लॉयड पर्सन (बेरोजगार लोगों) की जॉब सर्चिंग आज पूरी होगी, नई नौकरी मिलेगी. कार्यस्थल पर आपके काम अकेले करने के बजाय को-वर्कर्स (सहकर्मियों) के सहयोग से पूरे होंगे; वाणी के माध्यम से आप दफ्तर में अपने बिगड़े काम बना सकेंगे. बैंकिंग रोल के कर्मचारियों को आज सडनली ट्रैवल करना पड़ सकता है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा को निखारने का रहेगा. दसवां चंद्रमा कर्मक्षेत्र को मजबूत करेगा. स्टूडेंट्स को करियर से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेने में बड़ों का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे आगामी परीक्षाओं की तैयारी में निरंतरता बनी रहेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन नई जिम्मेदारियां लेकर आने वाला साबित होगा. दसवें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको घर-परिवार में कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी (रेस्पोंसिबिलिटी) मैनेजमेंट की तरफ से मिल सकती है. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे, बस बातचीत करते समय अपने व्यवहार और गुस्से पर पूरा नियंत्रण रखें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य रूप से ठीक रहेगा. बैंकिंग कर्मचारियों को संडे के दिन अचानक हुई ऑफिशियल ट्रैवलिंग और भागदौड़ के कारण शाम को भारी शारीरिक थकान और बर्नआउट महसूस हो सकता है; खान-पान का ध्यान रखें.

भाग्यशाली रंग: ब्लैक
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 5
आज का विशेष उपाय: आज ग्रहण दोष के प्रभाव को शांत करने और सुख-समृद्धि के लिए मां दुर्गा की आराधना करें. आज के दिन संध्या समय मां दुर्गा के सम्मुख कपूर का दीपक जलाएं और उन्हें मिश्री का भोग लगाकर दुर्गा चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Jun 2026 03:05 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today
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