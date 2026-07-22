Aaj Ka Tula Rashifal 22 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की भड़ली नवमी तिथि रहेगी. स्वाति नक्षत्र रात्रि 11:03 बजे तक रहेगा, इसके बाद विशाखा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और साध्य योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक

लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

तुला राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहेगा. आपकी राशि में चंद्रमा और साध्य योग के प्रभाव से आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यशैली से दूसरे कारोबारी भी प्रभावित होंगे. किसी कॉर्पोरेट मीटिंग या व्यावसायिक चर्चा में आपके विचारों की सराहना हो सकती है. अच्छे परिणाम पाने के लिए आज आपको सामान्य से अधिक मेहनत करनी होगी, लेकिन उसका लाभ आने वाले समय में अवश्य मिलेगा. अनुभवी लोगों की सलाह और सहयोग व्यापार को नई दिशा दे सकता है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शांत और संतुलित रहेगा. कार्यस्थल पर आप धैर्य के साथ अपने दायित्व निभाएंगे और सहकर्मियों की मदद भी करेंगे. वरिष्ठ अधिकारियों तथा अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन भविष्य में करियर की प्रगति के लिए लाभदायक साबित होगा. टीमवर्क और सकारात्मक व्यवहार आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में धैर्य रखना लाभदायक रहेगा. मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन भविष्य में आय के नए अवसर बनेंगे. निवेश या किसी बड़े आर्थिक निर्णय से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और घर का माहौल सुखद रहेगा. प्रियजनों के साथ मनपसंद भोजन का आनंद ले सकते हैं. प्रेम संबंधों में जल्दबाजी या भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें, क्योंकि छोटी-सी चूक रिश्तों में तनाव ला सकती है. धैर्य और समझदारी से रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

हेल्थ राशिफल

मानसिक रूप से आप शांत और सकारात्मक महसूस करेंगे. नियमित दिनचर्या, पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन आपकी ऊर्जा बनाए रखेंगे. तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग करना लाभदायक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है. अपने क्षेत्र में किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा. जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें निरंतर अभ्यास और अनुशासन बनाए रखना चाहिए.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (Brown)

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 4

उपाय

आज मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें तथा "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को मिठाई या सफेद वस्त्र का दान करें. इससे व्यापार में उन्नति, कार्यक्षेत्र में सम्मान और पारिवारिक सुख-समृद्धि में वृद्धि होगी.

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