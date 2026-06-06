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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 6 June 2026: वृषभ राशि लीगल एडवाइजर की सलाह से ही स्वीकार करें दस्तावेज, बड़ी डील के लिए होगी विदेश यात्रा

Aaj ka Vrishabh Rashifal 6 June 2026: वृषभ राशि लीगल एडवाइजर की सलाह से ही स्वीकार करें दस्तावेज, बड़ी डील के लिए होगी विदेश यात्रा

Taurus Horoscope 6 June 2026: वृषभ राशि वालों को फाइनेंशियल डिसीजन और लीगल डॉक्यूमेंट्स में बरतनी होगी सावधानी, क्या शनिवार को मीडिया जगत से मिलेगा बड़ा जॉब ऑफर? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 06 Jun 2026 03:05 AM (IST)
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Aaj ka Vrishabh Rashifal 6 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि रहेगी. आज सुबह 06:03 तक श्रवण नक्षत्र फिर धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, ऐन्द्र योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा शाम 07:04 के बाद कुंभ राशि में रहेंगे. शुभ समय: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन कानूनी सजगता बरतने और वैश्विक विस्तार का है. बिजनेस में किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट (कानूनी दस्तावेजों) को अपने लीगल एडवाइजर के साथ पूरी सलाह-मशवरा करने के बाद ही एक्सेप्ट करें; कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन बहुत सोच-समझकर लें. गर् करण होने से मल्टीनेशनल कंपनी (MNC) से प्रॉडक्ट की बड़ी डील करने वाले बिजनेसमैन को व्यापार के सिलसिले में अचानक विदेश यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से लेखकों के लिए शनिवार का दिन बड़े सुनहरे अवसर लेकर आने वाला साबित होगा. जो एंप्लॉयड पर्सन लेखन शैली (Writing Skills) में पूरी तरह एक्सपर्ट हैं, उन्हें आज मीडिया जगत से जुड़ी किसी बहुत बड़ी कंपनी से शानदार जॉब का ऑफर मिल सकता है. हालांकि, आज वर्कस्पेस पर फालतू की एक्टिविटीज और गॉसिप में अपना कीमती टाइम और एनर्जी वेस्ट करने से कोसों दूर रहें; सडनली ऑफिशियल ट्रैवलिंग होने से आपका वीकेंड थोड़ा प्रभावित हो सकता है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन मानसिक एकाग्रता को मजबूत करने का संकेत दे रहा है. नौवां चंद्रमा भाग्य तो देगा, लेकिन भटकाव से बचना होगा. कॉम्पिटिटिव एग्जाम के छात्रों को आज हल्की मेंटल अनस्टेबिलिटी (मानसिक चंचलता) के कारण पढ़ाई में कम मन लगेगा; योग का सहारा लें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों की बहार और सामंजस्य बढ़ाने वाला रहेगा. लक्ष्मीनारायण योग से परिवार के सभी सदस्यों के बीच गजब का सामंजस्य बिठाने में आप पूरी तरह सफल होंगे, जिससे घर में शांति रहेगी. ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि अपनी परेशानियों को कम करने के लिए अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बिल्कुल अलग-अलग रखें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य रूप से मजबूत बना रहेगा. आर्थिक स्थिति बेहतर रहने से आप समाज में दूसरों की मदद करने में पूरी तरह सक्षम रहेंगे. आज के दिन कहीं किसी धार्मिक स्थल पर जाएं या मोहल्ले के कार्यक्रम में दान स्वरूप कुछ आर्थिक सहयोग अवश्य ही करें, जिससे आपको असीम आत्मिक शांति मिलेगी.

भाग्यशाली रंग: पर्पल
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 8
आज का विशेष उपाय: आज नवम चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और मानसिक एकाग्रता के लिए माता सरस्वती की वंदना करें. आज के दिन सुबह किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पढ़ने की सामग्री दान करें तथा किसी पवित्र स्थान या मंदिर के गुल्लक में गुप्त दान स्वरूप आर्थिक सहयोग अवश्य करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 Jun 2026 03:05 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today
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