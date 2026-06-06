Aaj ka Vrishabh Rashifal 6 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि रहेगी. आज सुबह 06:03 तक श्रवण नक्षत्र फिर धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, ऐन्द्र योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा शाम 07:04 के बाद कुंभ राशि में रहेंगे. शुभ समय: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन कानूनी सजगता बरतने और वैश्विक विस्तार का है. बिजनेस में किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट (कानूनी दस्तावेजों) को अपने लीगल एडवाइजर के साथ पूरी सलाह-मशवरा करने के बाद ही एक्सेप्ट करें; कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन बहुत सोच-समझकर लें. गर् करण होने से मल्टीनेशनल कंपनी (MNC) से प्रॉडक्ट की बड़ी डील करने वाले बिजनेसमैन को व्यापार के सिलसिले में अचानक विदेश यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से लेखकों के लिए शनिवार का दिन बड़े सुनहरे अवसर लेकर आने वाला साबित होगा. जो एंप्लॉयड पर्सन लेखन शैली (Writing Skills) में पूरी तरह एक्सपर्ट हैं, उन्हें आज मीडिया जगत से जुड़ी किसी बहुत बड़ी कंपनी से शानदार जॉब का ऑफर मिल सकता है. हालांकि, आज वर्कस्पेस पर फालतू की एक्टिविटीज और गॉसिप में अपना कीमती टाइम और एनर्जी वेस्ट करने से कोसों दूर रहें; सडनली ऑफिशियल ट्रैवलिंग होने से आपका वीकेंड थोड़ा प्रभावित हो सकता है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन मानसिक एकाग्रता को मजबूत करने का संकेत दे रहा है. नौवां चंद्रमा भाग्य तो देगा, लेकिन भटकाव से बचना होगा. कॉम्पिटिटिव एग्जाम के छात्रों को आज हल्की मेंटल अनस्टेबिलिटी (मानसिक चंचलता) के कारण पढ़ाई में कम मन लगेगा; योग का सहारा लें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों की बहार और सामंजस्य बढ़ाने वाला रहेगा. लक्ष्मीनारायण योग से परिवार के सभी सदस्यों के बीच गजब का सामंजस्य बिठाने में आप पूरी तरह सफल होंगे, जिससे घर में शांति रहेगी. ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि अपनी परेशानियों को कम करने के लिए अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बिल्कुल अलग-अलग रखें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य रूप से मजबूत बना रहेगा. आर्थिक स्थिति बेहतर रहने से आप समाज में दूसरों की मदद करने में पूरी तरह सक्षम रहेंगे. आज के दिन कहीं किसी धार्मिक स्थल पर जाएं या मोहल्ले के कार्यक्रम में दान स्वरूप कुछ आर्थिक सहयोग अवश्य ही करें, जिससे आपको असीम आत्मिक शांति मिलेगी.

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 8

आज का विशेष उपाय: आज नवम चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और मानसिक एकाग्रता के लिए माता सरस्वती की वंदना करें. आज के दिन सुबह किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पढ़ने की सामग्री दान करें तथा किसी पवित्र स्थान या मंदिर के गुल्लक में गुप्त दान स्वरूप आर्थिक सहयोग अवश्य करें.

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