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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishabh Rashifal 25 March 2026: धन, करियर, स्वास्थ्य और प्रेम में बड़े बदलाव! जानें आज का भाग्य!

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 25 March 2026: धन, करियर, स्वास्थ्य और प्रेम में बड़े बदलाव! जानें आज का भाग्य!

Taurus Horoscope 25 March 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 25 Mar 2026 03:10 AM (IST)
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Vrishabh Rashifal 25 March 2026 in Hindi: वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन पैतृक संपत्ति और वित्तीय मामलों में समाधान लेकर आएगा. चन्द्रमा आपके द्वितीय भाव में स्थित है, जिससे घर-परिवार और धन के मामलों में स्थिरता महसूस होगी.

आज आप अपने बिजनेस में नए प्रयोग कर सकते हैं और मैनेजमेंट पर ध्यान देकर काम को व्यवस्थित करने का निर्णय ले सकते हैं. इससे भविष्य में व्यस्तता के समय काम सुचारू रूप से चलता रहेगा.

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करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन विशेष रहेगा. आपकी टीम ऐसे टारगेट को हासिल कर सकती है, जो पहले नामुमकिन लग रहा था, और इसका पूरा श्रेय आपको मिलेगा. यदि आप किसी टेक कंपनी या डिजिटल प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, तो आज कोई बड़ा बग फिक्स करने का मौका मिलेगा, जिससे कंपनी और आपकी प्रतिष्ठा दोनों बढ़ेंगे.

पुराने सहकर्मियों या दोस्तों से अचानक मुलाकात भी हो सकती है, जिससे सोशल सर्कल में आपका प्रभाव बढ़ेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारियों और उद्यमियों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा. कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस या मीटिंग आपके स्टार्टअप के लिए फंडिंग का अवसर दे सकती है. मार्केट में नया और अनोखा प्रोडक्ट लॉन्च करने का विचार आज आपके मन में आएगा, जिसके लिए सुबह 7:00 से 9:00 बजे और शाम 5:15 से 6:15 बजे का समय शुभ रहेगा.

व्यवसाय में किए गए रणनीतिक निर्णय और टीमवर्क से आपके ब्रांड की पहचान और लाभ दोनों बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के मामले में दिन सकारात्मक रहेगा. नींद की समस्या दूर होगी और आप खुद को हल्का, रिलैक्स और ऊर्जावान महसूस करेंगे. दिनभर हल्की फिजिकल एक्टिविटी करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज सुखद माहौल रहेगा. पुराने दोस्तों या रिश्तेदारों से अचानक मुलाकात होने के योग हैं, जो आपके सामाजिक संबंधों को और मजबूत करेंगे. प्रेम जीवन में संवाद और समझ बढ़ेगी, जिससे रिश्तों में मिठास बनी रहेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन अवसरों से भरा रहेगा. फ्रीलांस काम मिलने के योग हैं, जिससे छात्रों को अनुभव और आय दोनों मिल सकते हैं. खेल-कूद में सक्रिय छात्रों के लिए राज्य स्तर पर चयन का अवसर मिल सकता है.

पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और नए विषयों को आसानी से समझने में मदद मिलेगी.

लकी नंबर और लकी रंग

लकी नंबर: 1
लकी रंग: ग्रीन
अनलकी नंबर: 4

उपाय (Remedy)

आज अपने घर में हरे रंग के फूल रखें और हर काम में सकारात्मक सोच बनाए रखें. शाम के समय थोड़ी देर सूर्य नमस्कार या हल्की योग एक्सरसाइज करें, इससे मन और शरीर दोनों में संतुलन बना रहेगा.

FAQs

Q1. क्या आज वृषभ राशि वालों के लिए व्यापार में लाभ रहेगा?
हाँ, नए प्रोडक्ट और फंडिंग के अवसर आज आपके लिए शुभ हैं.

Q2. क्या नौकरीपेशा लोग आज प्रमोशन या सराहना पा सकते हैं?
हाँ, आपकी मेहनत और टीम के सफल प्रयासों की सराहना आज आपके वरिष्ठ अधिकारी करेंगे.

Q3. स्वास्थ्य में सुधार कैसे रहेगा?
नींद की समस्या दूर होगी और आप खुद को हल्का और रिलैक्स महसूस करेंगे, जिससे दिनभर ऊर्जा बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 25 Mar 2026 03:10 AM (IST)
Tags :
Taurus Horoscope Vrishabh Rashifal Aaj Ka Vrishabh Rashifal Horoscope 2026
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