हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishabh Rashifal 23 March 2026: वृषभ राशि पार्टनरशिप के विस्तार के लिए शुभ दिन, ऑफिस में मिलेगा बड़ा ब्रेक

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 23 March 2026: वृषभ राशि पार्टनरशिप के विस्तार के लिए शुभ दिन, ऑफिस में मिलेगा बड़ा ब्रेक

Taurus Horoscope 23 March 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 Mar 2026 02:07 AM (IST)
Preferred Sources

Vrishabh Rashifal 23 March 2026 in Hindi: वृषभ राशि आज चन्द्रमा आपकी ही राशि में स्थित हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप हर काम को मजबूती से पूरा करेंगे. विष्कुम्भ और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आज का दिन आपके लिए सफलता और लाभ लेकर आया है.

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में आज आप काफी बेहतर महसूस करेंगे. ऊर्जा और स्टैमिना में वृद्धि होगी. प्लेयर और फिटनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन शानदार रहेगा. हालांकि, दिनचर्या संतुलित रखें और पर्याप्त आराम भी करें ताकि थकान से बच सकें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल
बिजनेस में आज तेजी देखने को मिलेगी. पार्टनरशिप में किसी तीसरे पार्टनर के जुड़ने से विस्तार के नए रास्ते खुलेंगे. टैरिफ में कमी के कारण अच्छा मुनाफा होगा और मार्केट में आपकी क्रेडिट रेटिंग सुधरेगी. हालांकि, कॉम्पिटिटर आपके प्रोडक्ट की कॉपी कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय में वृद्धि होगी.

जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन शानदार है. आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स सभी को प्रभावित करेगी और आपको बड़ा अवसर मिल सकता है. ऑफिस में कोवर्कर का पूरा सहयोग मिलेगा और रुके हुए भत्ते जैसे टीए-डीए क्लियर हो सकते हैं. करियर में बदलाव की सोच रहे हैं तो आज प्लानिंग के लिए अच्छा समय है.

लव और फैमिली राशिफल
परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. अविवाहित लोगों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं, जिससे घर में खुशी का माहौल रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
स्टूडेंट्स के लिए दिन बहुत अच्छा है. उन्हें बेहतरीन इंटर्नशिप का अवसर मिल सकता है. पढ़ाई और करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे. स्पोर्ट्स से जुड़े छात्रों का प्रदर्शन बेहतर रहेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
लकी रंग: व्हाइट
लकी नंबर: 6
अनलकी नंबर: 9
उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें और सफेद वस्त्र धारण करें. इससे आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी.

FAQs

1. क्या आज वृषभ राशि वालों को लाभ होगा?
हां, आज बिजनेस और फाइनेंस में अच्छा मुनाफा होने के संकेत हैं.

2. क्या जॉब में कोई बड़ा मौका मिलेगा?
हां, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स के कारण आपको बड़ा ब्रेक मिल सकता है.

3. क्या विवाह के योग बन रहे हैं?
अविवाहित लोगों के लिए अच्छे प्रस्ताव आने की संभावना है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 23 Mar 2026 02:07 AM (IST)
Tags :
Taurus Horoscope Vrishabh Rashifal Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 23 March 2026: वृषभ राशि पार्टनरशिप के विस्तार के लिए शुभ दिन, ऑफिस में मिलेगा बड़ा ब्रेक
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 23 March 2026: वृषभ राशि पार्टनरशिप के विस्तार के लिए शुभ दिन, ऑफिस में मिलेगा बड़ा ब्रेक
राशिफल
Aaj Ka Mesh Rashifal 23 March 2026: मेष राशि मार्केटिंग की नई रणनीति से व्यापार में उछाल, पिता से मिलेगा मार्गदर्शन
Aaj Ka Mesh Rashifal 23 March 2026: मेष राशि मार्केटिंग की नई रणनीति से व्यापार में उछाल, पिता से मिलेगा मार्गदर्शन
राशिफल
Tarot Prediction 23 March 2026: जानें सोमवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक
Tarot Prediction 23 March 2026: जानें सोमवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक
राशिफल
Weekly Love Horoscope 23 to 29 March 2026: इस हफ्ते दिल की बात होगी पूरी या बढ़ेगी दूरी? जानिए Love Story का हाल? पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
Weekly Love Horoscope 23 to 29 March 2026: इस हफ्ते दिल की बात होगी पूरी या बढ़ेगी दूरी? जानिए Love Story का हाल? पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
Advertisement

वीडियोज

Donald Trump के U-Turn ने दुनिया को चौंकाया | Iran Vs America Israel War
Iran-Israel War: Middle East में बारूद की बारिश ने बढ़ाया युद्ध का खतरा | World War3 | Drones Attack
Sansani: ट्रंप के लिए अमेरिका में नफरत बढ़ रही है? | Middle East
Owaisi करेंगे Humayun Kabir की पार्टी से गठबंधन? सियासत में हलचल | Breaking News
War Update: ईरान-इजरायल टकराव ने बढ़ाया दुनिया का खतरा | Iran Vs America Israel War | Janhit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या ईरान पर हमला करेगा पाकिस्तान? सऊदी अरब ने शहबाज-मुनीर को याद दिलाई डिफेंस डील
क्या ईरान पर हमला करेगा पाकिस्तान? सऊदी अरब ने शहबाज-मुनीर को याद दिलाई डिफेंस डील
बिहार
'निशांत के कंधों पर हो बिहार संभालने की जिम्मेदारी...', नीतीश कुमार के भाई ने CM पद के लिए की पैरवी
'निशांत के कंधों पर हो बिहार संभालने की जिम्मेदारी...', नीतीश कुमार के भाई ने CM पद के लिए की पैरवी
विश्व
Oil Crisis: पाकिस्तान के बाद अब इस देश में तेल का संकट, सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमतें 25% बढ़ाईं
पाकिस्तान के बाद अब इस देश में तेल का संकट, सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमतें 25% बढ़ाईं
क्रिकेट
तालिबान के खौफ से कांपा पाकिस्तान, PSL को लेना पड़ा बहुत बड़ा फैसला, जानें पूरा मामला
तालिबान के खौफ से कांपा पाकिस्तान, PSL को लेना पड़ा बहुत बड़ा फैसला, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' vs 'उस्ताद भगत सिंह': पवन कल्याण ने बॉक्स ऑफिस पर दी रणवीर सिंह को पटखनी, जानें 22 मार्च का कलेक्शन
'धुरंधर 2' vs 'उस्ताद भगत सिंह': पवन कल्याण ने बॉक्स ऑफिस पर दी रणवीर सिंह को पटखनी, जानें 22 मार्च का कलेक्शन
विश्व
Israel-US Iran War Live: कब तक चलेगा ईरान युद्ध? अमेरिकी वित्त सचिव बोले- हमारे पास पर्याप्त फंड
Live: कब तक चलेगा ईरान युद्ध? अमेरिकी वित्त सचिव बोले- हमारे पास पर्याप्त फंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पीड़ा बढ़ रही है…पीड़ित बढ़ रहे हैं...', मंत्री संजय निषाद मंच पर रोए तो बोले अखिलेश यादव
'पीड़ा बढ़ रही है…पीड़ित बढ़ रहे हैं...', मंत्री संजय निषाद मंच पर रोए तो बोले अखिलेश यादव
यूटिलिटी
इन जरूरतों के लिए नहीं निकाल सकते PF का पैसा, जान लीजिए नियम
इन जरूरतों के लिए नहीं निकाल सकते PF का पैसा, जान लीजिए नियम
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Embed widget