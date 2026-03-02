करियर और जॉब राशिफल
वर्कस्पेस पर अंजाने में कही गई सही बात भी गलत समझी जा सकती है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें. सीनियर या बॉस किसी प्रोजेक्ट में देरी को लेकर नाराज़गी जता सकते हैं. संयम और प्रोफेशनल व्यवहार से स्थिति संभल जाएगी. जल्दबाज़ी में निर्णय लेने से बचें.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल
व्यवसाय में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत आवश्यक है. बिना परिश्रम लाभ की अपेक्षा न करें. घर और बिजनेस के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं, जोखिम लेने से पहले सलाह अवश्य लें.
शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल
स्टूडेंट्स को अपने व्यवहार और अनुशासन में सुधार लाने की आवश्यकता है. एकाग्रता की कमी से नुकसान हो सकता है. नियमित पढ़ाई और समय प्रबंधन से बेहतर परिणाम मिलेंगे.
प्रेम और पारिवारिक राशिफल
व्यक्तिगत संबंधों में घनिष्ठता लाने के प्रयास सफल रहेंगे. बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. संतान की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता संभव है. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.
स्वास्थ्य राशिफल
माता की सेहत का विशेष ध्यान रखें. स्वयं भी थकान, तनाव या छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्या से परेशान हो सकते हैं. योग, ध्यान और पर्याप्त विश्राम आवश्यक है.
भाग्यशाली रंग: व्हाइट
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 7
उपाय (होलिका दहन विशेष)
होलिका दहन में सफेद अक्षत और इत्र अर्पित करें. “ॐ सोमाय नमः” मंत्र का जप करें, मानसिक शांति और नकारात्मक प्रभाव से रक्षा होगी.
FAQs
Q1. क्या आज वाणी पर नियंत्रण जरूरी है?
हाँ, गलतफहमी से बचने के लिए संयमित भाषा का प्रयोग करें.
Q2. क्या व्यापार में लाभ होगा?
मेहनत के अनुसार ही सफलता मिलेगी, शॉर्टकट से बचें.
Q3. परिवार में कैसी स्थिति रहेगी?
बुजुर्गों के आशीर्वाद से सकारात्मकता बनी रहेगी, लेकिन संतान की सेहत का ध्यान रखें.