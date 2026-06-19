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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 19 June 2026: वृषभ राशि ग्रहण दोष से दफ्तर में अचानक बढ़ेगा वर्कलोड, भारी मानसिक तनाव से प्रभावित होगी सेहत

Aaj ka Vrishabh Rashifal 19 June 2026: वृषभ राशि ग्रहण दोष से दफ्तर में अचानक बढ़ेगा वर्कलोड, भारी मानसिक तनाव से प्रभावित होगी सेहत

Taurus Horoscope 19 June 2026: ग्रहण दोष से वृषभ राशि वालों के वर्कप्लेस पर बढ़ेगा मानसिक तनाव, क्या शुक्रवार को रिफंड और रिटर्न रिक्वेस्ट को फिक्स करना रहेगा हितकर? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 19 Jun 2026 03:10 AM (IST)
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Aaj ka Vrishabh Rashifal 19 June 2026: आज शाम 05:00 बजे तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि फिर षष्ठी तिथि रहेगी. आज सुबह 10:07 तक आश्लेषा नक्षत्र फिर मघा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, हर्षण योग का साथ मिलेगा. 

चंद्रमा सुबह 10:07 के बाद सिंह राशि में रहेंगे वहीं सुबह 10:07 के बाद चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष रहेगा. शुभ समय: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अपनी कमियों को दूर कर व्यवस्थाएं सुधारने का संकेत दे रहा है. अगर आपके ऑनलाइन बिजनेस में रिफंड रिक्वेस्ट या रिटर्न रेट्स लगातार बढ़ रहे हैं, तो आज ही उसका मूल कारण खोजें; चाहे वह प्रोडक्ट क्वालिटी की कमी हो या गलत डिस्क्रिप्शन, उसे आज ही फिक्स करें. एकल व्यापारी (Single Owners) के लिए काम का बोझ ज्यादा रहने से दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है; किसी अचानक प्लानिंग के फेल होने से धन का संकट और तनाव बढ़ सकता है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए शुक्रवार का दिन संभलकर काम करने और नई जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाने का कड़ा संदेश दे रहा है. चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष सक्रिय रहने के कारण, वर्कस्पेस पर अचानक काम का लोड बहुत ज्यादा बढ़ने से आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा, जो आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक रह सकता है. 

दफ्तर का वातावरण थोड़ा अस्त-व्यस्त रहने से बॉस अचानक काम की तीव्र डिमांड कर सकते हैं. न्यू एंप्लॉयीज को काम बेहतर बनाने के लिए अपनी कमियों को दूर करने पर पूरा फोकस करना चाहिए; अपनी काबिलियत के बल पर बड़ी जिम्मेदारियां स्वीकार करें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन अत्यधिक सतर्कता बरतने का कड़ा संकेत दे रहा है. चौथा चंद्रमा मन को अशांत रखेगा. स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) को आज ट्रैक और खेल के मैदान पर बहुत ज्यादा सजगता रखनी होगी; आज अचानक चोट (इंजरी) लगने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है, इसलिए क्षमता से ज्यादा बॉडी को पुश न करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा परिपक्वता दिखाने का है. चौथे चंद्रमा के कारण आज आप अपने लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के साथ ज्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे, जिससे मामूली वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. स्टूडेंट्स और युवाओं को आज कोई अपना बनकर झूठ बोलते हुए अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर सकता है, चापलूसों से पूरी तरह अलर्ट रहें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चौथे भाव का ग्रहण दोष सेहत को थोड़ा कमजोर कर सकता है. वर्कलोड की चिंता और भविष्य के डर के कारण भारी मानसिक बर्नआउट और सिरदर्द की समस्या रह सकती है; खुद को स्वस्थ रखने के लिए रात को समय पर भरपूर नींद लें और ध्यान का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: क्रीम
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 8
आज का विशेष उपाय: वृषभ राशि के जातक आज चौथे चंद्रमा के ग्रहण दोष के कुप्रभावों को शांत करने और मानसिक शांति के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज शुक्रवार के दिन सुबह या शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर शुद्ध जल और सफेद चंदन अर्पित करें तथा शिव चालीसा का पाठ करें. पश्चिम दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 Jun 2026 03:10 AM (IST)
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