Vrishabh Rashifal 15 February 2026 in Hindi: आज 15 फरवरी 2026, रविवार को महाशिवरात्रि का महापर्व है. वृषभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आज आपके 9वें भाव (भाग्य स्थान) में गोचर कर रहे हैं. भाग्य स्थान में चंद्रमा की उपस्थिति यह संकेत देती है कि आज आप जितने अच्छे कर्म करेंगे, आपका भाग्य उतना ही अधिक चमकेगा.

आज लक्ष्मी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का दुर्लभ संयोग आपकी राशि के लिए उन्नति के नए द्वार खोल रहा है. आज का दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा, जिसका उपयोग आप अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करने में कर सकते हैं.

बिजनेस और धन राशिफल (Business & Wealth): आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन "लक्ष्मी योग" के कारण अत्यंत शुभ है. व्यापार में पैसों की आवक बढ़ेगी और लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिल सकता है. व्यापारियों को आज अत्यधिक सक्रिय रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपके पिछले अनुभव आज किसी बड़ी डील को फाइनल करने में काम आएंगे.

नौकरी और करियर (Job & Career): नौकरीपेशा जातकों के लिए यह संडे उन्नति दायक रहेगा. चंद्रमा की स्थिति आपको कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगी. आज सुबह के समय सभी जरूरी ईमेल और संदेशों का निपटारा कर लें और महत्वपूर्ण बैठकें दोपहर से पहले रखें, क्योंकि इस दौरान आपकी बातचीत का प्रभाव दूसरों पर अधिक रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope): स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप काफी उत्साहित और तरोताजा महसूस करेंगे. महाशिवरात्रि के आध्यात्मिक वातावरण का आपके मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी और आप स्वयं को शारीरिक रूप से सक्रिय पाएंगे. सुबह का समय शिव आराधना और योग के लिए निकालें, जिससे दिनभर ऊर्जा बनी रहे.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family): आज आप अपने पार्टनर के प्रति विशेष स्नेह और गर्मजोशी महसूस करेंगे. महाशिवरात्रि का दिन अविवाहितों के लिए खुशखबरी ला सकता है; यदि आप विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, तो आज कोई अच्छा रिश्ता (Match) मिल सकता है और बातचीत आगे बढ़ सकती है. परिवार में बड़े भाई का सहयोग आपके लिए किसी संकट का समाधान लेकर आएगा.

विद्यार्थी और शिक्षा (Student & Education): विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता बढ़ाने वाला है. आपकी मेहनत रंग लाती दिख रही है और आगामी परीक्षाओं में सफलता की प्रबल संभावना है. शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव से बुद्धि और विद्या की प्रार्थना करना आपके लिए फलदायी होगा.

शुभ रंग: नेवी ब्लू (गहरा नीला)

नेवी ब्लू (गहरा नीला) शुभ अंक: 5

5 अशुभ अंक: 3

3 महाशिवरात्रि विशेष उपाय: आज शिवलिंग पर शहद और घी अर्पित करें. "ॐ शं शनैश्चराय नमः" या "ॐ नमः शिवाय" का जाप करते हुए बेलपत्र चढ़ाएं.

(FAQs)

1. महाशिवरात्रि पर व्यापारिक मीटिंग के लिए शुभ समय क्या है?

आज सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक 'लाभ-अमृत' का समय बैठकों और नए सौदों के लिए सर्वोत्तम है.

2. क्या आज यात्रा करना शुभ रहेगा?

जी हाँ, आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए सुखद और लाभदायक सिद्ध होगी.

3. आज राहुकाल का समय क्या है?

आज दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट या बड़े निवेश की शुरुआत न करें.

Aaj ka Mesh Rashifal 15 February 2026: महाशिवरात्रि पर मेष जातकों को बिजनेस में 'रूचक योग' से होगा जबरदस्त मुनाफा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.