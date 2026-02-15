हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 15 February 2026: वृषभ राशि शिव कृपा से चमकेंगे सितारे; लक्ष्मी और सर्वार्थ सिद्धि योग खोलेंगे धन आगमन के नए द्वार

Aaj ka Vrishabh Rashifal 15 February 2026: वृषभ राशि शिव कृपा से चमकेंगे सितारे; लक्ष्मी और सर्वार्थ सिद्धि योग खोलेंगे धन आगमन के नए द्वार

Taurus Horoscope 15 February 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 15 Feb 2026 01:45 AM (IST)
Preferred Sources

Vrishabh Rashifal 15 February 2026 in Hindi: आज 15 फरवरी 2026, रविवार को महाशिवरात्रि का महापर्व है. वृषभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आज आपके 9वें भाव (भाग्य स्थान) में गोचर कर रहे हैं. भाग्य स्थान में चंद्रमा की उपस्थिति यह संकेत देती है कि आज आप जितने अच्छे कर्म करेंगे, आपका भाग्य उतना ही अधिक चमकेगा.

आज लक्ष्मी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का दुर्लभ संयोग आपकी राशि के लिए उन्नति के नए द्वार खोल रहा है. आज का दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा, जिसका उपयोग आप अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करने में कर सकते हैं.

बिजनेस और धन राशिफल (Business & Wealth): आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन "लक्ष्मी योग" के कारण अत्यंत शुभ है. व्यापार में पैसों की आवक बढ़ेगी और लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिल सकता है. व्यापारियों को आज अत्यधिक सक्रिय रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपके पिछले अनुभव आज किसी बड़ी डील को फाइनल करने में काम आएंगे. 

नौकरी और करियर (Job & Career): नौकरीपेशा जातकों के लिए यह संडे उन्नति दायक रहेगा. चंद्रमा की स्थिति आपको कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगी. आज सुबह के समय सभी जरूरी ईमेल और संदेशों का निपटारा कर लें और महत्वपूर्ण बैठकें दोपहर से पहले रखें, क्योंकि इस दौरान आपकी बातचीत का प्रभाव दूसरों पर अधिक रहेगा. 

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope): स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप काफी उत्साहित और तरोताजा महसूस करेंगे. महाशिवरात्रि के आध्यात्मिक वातावरण का आपके मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी और आप स्वयं को शारीरिक रूप से सक्रिय पाएंगे. सुबह का समय शिव आराधना और योग के लिए निकालें, जिससे दिनभर ऊर्जा बनी रहे.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family): आज आप अपने पार्टनर के प्रति विशेष स्नेह और गर्मजोशी महसूस करेंगे. महाशिवरात्रि का दिन अविवाहितों के लिए खुशखबरी ला सकता है; यदि आप विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, तो आज कोई अच्छा रिश्ता (Match) मिल सकता है और बातचीत आगे बढ़ सकती है. परिवार में बड़े भाई का सहयोग आपके लिए किसी संकट का समाधान लेकर आएगा.

विद्यार्थी और शिक्षा (Student & Education): विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता बढ़ाने वाला है. आपकी मेहनत रंग लाती दिख रही है और आगामी परीक्षाओं में सफलता की प्रबल संभावना है. शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव से बुद्धि और विद्या की प्रार्थना करना आपके लिए फलदायी होगा.

  • शुभ रंग: नेवी ब्लू (गहरा नीला)
  • शुभ अंक: 5
  • अशुभ अंक: 3
  • महाशिवरात्रि विशेष उपाय: आज शिवलिंग पर शहद और घी अर्पित करें. "ॐ शं शनैश्चराय नमः" या "ॐ नमः शिवाय" का जाप करते हुए बेलपत्र चढ़ाएं.

(FAQs)

1. महाशिवरात्रि पर व्यापारिक मीटिंग के लिए शुभ समय क्या है?
    आज सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक 'लाभ-अमृत' का समय बैठकों और नए सौदों के लिए सर्वोत्तम है.

2. क्या आज यात्रा करना शुभ रहेगा?
     जी हाँ, आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए सुखद और लाभदायक सिद्ध होगी.

3. आज राहुकाल का समय क्या है?
    आज दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट या बड़े निवेश की शुरुआत न करें.

Aaj ka Mesh Rashifal 15 February 2026: महाशिवरात्रि पर मेष जातकों को बिजनेस में 'रूचक योग' से होगा जबरदस्त मुनाफा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 15 Feb 2026 01:45 AM (IST)
Tags :
Taurus Horoscope Vrishabh Rashifal Horoscope 2026
और पढ़ें
