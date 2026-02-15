हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj ka Mesh Rashifal 15 February 2026: महाशिवरात्रि पर मेष जातकों को बिजनेस में 'रूचक योग' से होगा जबरदस्त मुनाफा

Aaj ka Mesh Rashifal 15 February 2026: महाशिवरात्रि पर मेष जातकों को बिजनेस में 'रूचक योग' से होगा जबरदस्त मुनाफा

Aries Horoscope 15 February 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के जातकों के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 15 Feb 2026 01:15 AM (IST)
Mesh Rashifal 15 February 2026 in Hindi: मेष राशि वालों के लिए आज चंद्रमा 10वें भाव (कर्म स्थान) में रहेंगे. इसका सीधा अर्थ है कि आज आपका पूरा ध्यान अपने काम और लक्ष्यों पर रहेगा. महाशिवरात्रि का दिन आपके लिए नई उम्मीदें लेकर आया है. यदि आपके कुछ काम लंबे समय से अटके हुए थे, तो आज आपकी किस्मत उनका साथ देगी. दिन की शुरुआत में किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए आपको अपने मित्रों का सहयोग लेना चाहिए, इससे परिस्थितियां आपके पक्ष में जल्दी मुड़ेंगी.

स्वास्थ्य राशिफल: दोपहर बाद आएगा सुधार

सेहत के लिहाज से आज का दिन मिला-जुला रहने वाला है. सुबह के समय आपको थोड़ी थकान या सुस्ती महसूस हो सकती है, जिससे काम की गति धीमी रहेगी. हालांकि, दोपहर के बाद ग्रहों की स्थिति सुधरेगी और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. शिवरात्रि के उपवास और आध्यात्मिक कार्यों में जुड़ने से आपको मानसिक शांति मिलेगी.

बिजनेस और धन: कला और फैशन से जुड़े लोगों को लाभ

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन काफी लाभकारी दिख रहा है. विशेष रूप से वे जातक जो फैशन, कला, डिजाइनिंग, वकालत या शादी-विवाह से संबंधित सेवाओं (Wedding Services) के बिजनेस में हैं, उन्हें आज कोई बड़ा ऑर्डर या प्रोजेक्ट मिल सकता है. मार्केट में कॉम्पिटिशन के बावजूद आप अपनी बुद्धिमानी से अच्छा मुनाफा कमाएंगे. निवेश के मामलों में सावधानी रखें और किसी भी सरकारी काम को करने से पहले पूरी जानकारी जरूर जुटा लें.

नौकरी और करियर: विरोधियों से रहें सावधान

जॉब कर रहे लोगों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने का है. बॉस आपके काम पर नजर रखेंगे, इसलिए अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाएं. करियर के मामले में आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा हो सकता है, क्योंकि आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे. ऑफिस में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें और अपने काम को पारदर्शी रखें.

लव और फैमिली: शॉपिंग और रोमांस का योग

रविवार और महाशिवरात्रि का संयोग होने के कारण आज परिवार के साथ समय बिताने का बेहतरीन मौका है. आप अपने जीवनसाथी (Life Partner) के साथ कहीं बाहर जाने या शॉपिंग की प्लानिंग बना सकते हैं. इससे आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम और आपसी समझ बढ़ेगी. घर में शिव पूजन का आयोजन मानसिक तनाव को दूर करेगा.

विद्यार्थी और शिक्षा: बच्चों के साथ हो सकती है बहस

छात्रों के लिए आज का दिन थोड़ा कठिन रह सकता है. पढ़ाई को लेकर माता-पिता और बच्चों के बीच वैचारिक मतभेद या बहस होने की संभावना है. एकाग्रता बनाए रखने के लिए आज योग और ध्यान का सहारा लेना बेहतर होगा.

  • शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 से 12:15 (लाभ-अमृत) और दोपहर 02:00 से 03:00 (शुभ).
  • राहुकाल: दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक (इस दौरान शुभ कार्य न करें).
  • शुभ यात्रा: आज पश्चिम दिशा की यात्रा सुखद रहेगी.
  • लकी कलर: पिंक (गुलाबी)
  • लकी नंबर: 5
  • अनलकी नंबर: 7
  • महाशिवरात्रि विशेष उपाय: आज शिवलिंग पर कच्चा दूध और शहद अर्पित करें. मंदिर में बैठकर शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करें. इससे आपके करियर में आ रही सभी बाधाएं दूर होंगी.

(FAQs)

1. क्या आज नया व्यापार शुरू करना ठीक रहेगा?
    महाशिवरात्रि के कारण दिन शुभ है, लेकिन दोपहर 04:30 से 06:00 के बीच राहुकाल होने के कारण इस समय को टाल दें. सुबह का मुहूर्त श्रेष्ठ है.

2. मेष राशि वालों के लिए आज की सबसे बड़ी चेतावनी क्या है?
    अपने विरोधियों से सावधान रहें और किसी भी सरकारी दस्तावेज पर बिना पूरी जानकारी के हस्ताक्षर न करें.

3. क्या आज लंबी दूरी की यात्रा सफल होगी?
    जी हाँ, पंचांग के अनुसार आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए फलदायी और मंगलमय रहेगी.

Kal Ka Rashifal 15 February 2026: कल किसकी किस्मत देगी साथ, कौन होगा परेशान? जानिए रविवार को क्या कहते हैं आपके सितारे!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 15 Feb 2026 01:15 AM (IST)
Aries Horoscope Mesh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
