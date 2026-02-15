Mesh Rashifal 15 February 2026 in Hindi: मेष राशि वालों के लिए आज चंद्रमा 10वें भाव (कर्म स्थान) में रहेंगे. इसका सीधा अर्थ है कि आज आपका पूरा ध्यान अपने काम और लक्ष्यों पर रहेगा. महाशिवरात्रि का दिन आपके लिए नई उम्मीदें लेकर आया है. यदि आपके कुछ काम लंबे समय से अटके हुए थे, तो आज आपकी किस्मत उनका साथ देगी. दिन की शुरुआत में किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए आपको अपने मित्रों का सहयोग लेना चाहिए, इससे परिस्थितियां आपके पक्ष में जल्दी मुड़ेंगी.

स्वास्थ्य राशिफल: दोपहर बाद आएगा सुधार

सेहत के लिहाज से आज का दिन मिला-जुला रहने वाला है. सुबह के समय आपको थोड़ी थकान या सुस्ती महसूस हो सकती है, जिससे काम की गति धीमी रहेगी. हालांकि, दोपहर के बाद ग्रहों की स्थिति सुधरेगी और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. शिवरात्रि के उपवास और आध्यात्मिक कार्यों में जुड़ने से आपको मानसिक शांति मिलेगी.

बिजनेस और धन: कला और फैशन से जुड़े लोगों को लाभ

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन काफी लाभकारी दिख रहा है. विशेष रूप से वे जातक जो फैशन, कला, डिजाइनिंग, वकालत या शादी-विवाह से संबंधित सेवाओं (Wedding Services) के बिजनेस में हैं, उन्हें आज कोई बड़ा ऑर्डर या प्रोजेक्ट मिल सकता है. मार्केट में कॉम्पिटिशन के बावजूद आप अपनी बुद्धिमानी से अच्छा मुनाफा कमाएंगे. निवेश के मामलों में सावधानी रखें और किसी भी सरकारी काम को करने से पहले पूरी जानकारी जरूर जुटा लें.

नौकरी और करियर: विरोधियों से रहें सावधान

जॉब कर रहे लोगों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने का है. बॉस आपके काम पर नजर रखेंगे, इसलिए अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाएं. करियर के मामले में आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा हो सकता है, क्योंकि आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे. ऑफिस में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें और अपने काम को पारदर्शी रखें.

लव और फैमिली: शॉपिंग और रोमांस का योग

रविवार और महाशिवरात्रि का संयोग होने के कारण आज परिवार के साथ समय बिताने का बेहतरीन मौका है. आप अपने जीवनसाथी (Life Partner) के साथ कहीं बाहर जाने या शॉपिंग की प्लानिंग बना सकते हैं. इससे आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम और आपसी समझ बढ़ेगी. घर में शिव पूजन का आयोजन मानसिक तनाव को दूर करेगा.

विद्यार्थी और शिक्षा: बच्चों के साथ हो सकती है बहस

छात्रों के लिए आज का दिन थोड़ा कठिन रह सकता है. पढ़ाई को लेकर माता-पिता और बच्चों के बीच वैचारिक मतभेद या बहस होने की संभावना है. एकाग्रता बनाए रखने के लिए आज योग और ध्यान का सहारा लेना बेहतर होगा.

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 से 12:15 (लाभ-अमृत) और दोपहर 02:00 से 03:00 (शुभ).

7 महाशिवरात्रि विशेष उपाय: आज शिवलिंग पर कच्चा दूध और शहद अर्पित करें. मंदिर में बैठकर शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करें. इससे आपके करियर में आ रही सभी बाधाएं दूर होंगी.

(FAQs)

1. क्या आज नया व्यापार शुरू करना ठीक रहेगा?

महाशिवरात्रि के कारण दिन शुभ है, लेकिन दोपहर 04:30 से 06:00 के बीच राहुकाल होने के कारण इस समय को टाल दें. सुबह का मुहूर्त श्रेष्ठ है.

2. मेष राशि वालों के लिए आज की सबसे बड़ी चेतावनी क्या है?

अपने विरोधियों से सावधान रहें और किसी भी सरकारी दस्तावेज पर बिना पूरी जानकारी के हस्ताक्षर न करें.

3. क्या आज लंबी दूरी की यात्रा सफल होगी?

जी हाँ, पंचांग के अनुसार आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए फलदायी और मंगलमय रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.