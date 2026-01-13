हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Taurus Rashifal 14 January 2026: वृषभ राशि की लाइफ पार्टनर से बढ़ेगी नजदीकी, करियर में मिलेगा स्मार्ट फायदा

Taurus Horoscope 14 January 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े वृषभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 13 Jan 2026 07:00 PM (IST)
Preferred Sources

Vrishabh Rashifal 14 January 2026 in Hindi: मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर चन्द्रमा आपके सप्तम भाव में स्थित है, जिससे रिश्तों, साझेदारी और जीवनसाथी से जुड़े मामलों में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. आज का दिन आपके लिए प्रगति, सहयोग और संतुलन लेकर आया है.

स्वास्थ्य राशिफल:
आज शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को फिट रखना जरूरी रहेगा. लंबे समय तक काम करने से थकान और तनाव हो सकता है, इसलिए नियमित व्यायाम, योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जिम, वॉक और स्ट्रेचिंग बेहद जरूरी है, ताकि फिटनेस बनी रहे और इंजरी से बचाव हो सके. पर्याप्त नींद लेना भी जरूरी है.

बिजनेस और करियर राशिफल:
आज गण्ड और सर्वाअमृत योग के प्रभाव से व्यापार में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. खासतौर पर जो लोग प्रोडक्ट से जुड़े काम करते हैं, उनके लिए फोटोग्राफी, पैकेजिंग और क्वालिटी सुधारने से ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा और बिक्री में इजाफा होगा. बिजनेसमैन को आधुनिक टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे व्यापार का विस्तार संभव है. नौकरीपेशा लोगों को वर्क एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए स्मार्ट वर्क और नई तकनीकों का सहारा लेना चाहिए. सही रणनीति से आप अपने टारगेट पूरे कर पाएंगे और बॉस की नजर में भी आपकी साख बढ़ेगी.

फाइनेंस राशिफल:
आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होती नजर आ रही है. मेहनत और सही प्लानिंग से आय में बढ़ोतरी संभव है. हालांकि अनावश्यक खर्चों से बचें और भविष्य के लिए थोड़ी बचत जरूर करें.

लव और फैमिली राशिफल:
पति-पत्नी के बीच बॉन्डिंग मजबूत रहेगी और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन आपके प्रयास सफल होंगे और रिश्ते में मिठास लौटेगी. परिवार का सहयोग आपको मानसिक शांति देगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल:
छात्रों को आलस्य से दूर रहना होगा. नियमित पढ़ाई और समय प्रबंधन से आप अपने सहपाठियों से आगे निकल सकते हैं. आज ध्यान भटक सकता है, इसलिए फोकस बनाए रखें.

भाग्यशाली अंक व रंग:
लकी नंबर – 3
लकी कलर – ब्राउन

आज का उपाय:
मकर संक्रांति पर सूर्य देव को जल अर्पित करें और गुड़ व तिल का दान करें. इससे आर्थिक और पारिवारिक जीवन में शुभता बढ़ेगी.

FAQs

Q1. क्या आज पार्टनरशिप में काम करना लाभदायक रहेगा?
हां, आज सहयोग और समझदारी से साझेदारी में लाभ मिलने की संभावना है.

Q2. सेहत को बेहतर रखने के लिए क्या करें?
नियमित व्यायाम, योग और संतुलित आहार से आप खुद को फिट रख सकते हैं.

Q3. छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
अगर आलस्य से बचेंगे और फोकस बनाए रखेंगे, तो अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 13 Jan 2026 07:00 PM (IST)
