हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTaurus Rashifal 10 January 2026: सावधान वृषभ राशि! अचानक धन मिलेगा लेकिन एक गलत खर्च भविष्य बिगाड़ सकता है

Taurus Rashifal 10 January 2026: सावधान वृषभ राशि! अचानक धन मिलेगा लेकिन एक गलत खर्च भविष्य बिगाड़ सकता है

Taurus Horoscope 10 January 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े वृषभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 Jan 2026 03:37 PM (IST)
Preferred Sources

Vrishabh Rashifal 10 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके पाँचवें भाव में स्थित है, जिससे अचानक धन लाभ, रचनात्मक सोच और पारिवारिक सुख के योग बन रहे हैं. दिन कुल मिलाकर सकारात्मक रहेगा, बस आपको फैसले सोच-समझकर लेने होंगे.

स्वास्थ्य राशिफल

आज सेहत आपके पक्ष में रहेगी. पुरानी थकान या कमजोरी में कमी आएगी. मानसिक रूप से भी आप हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे. फिर भी खानपान में लापरवाही न करें. अधिक तला-भुना या मीठा खाने से बचें और पर्याप्त पानी पीते रहें. हल्की वॉक या योग करने से शरीर और मन दोनों संतुलित रहेंगे.

बिजनेस राशिफल

फैमिली बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल है. घर के बड़े या अनुभवी सदस्य की सलाह आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी. बिजनेसमैन को छोटे-छोटे त्वरित लाभ के चक्कर में बहुत लंबी और जोखिम भरी योजनाएं बनाने से बचना चाहिए. यदि आप कोई नया काम या प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, तो पहले उसकी अच्छी तरह रिसर्च जरूर कर लें, तभी सफलता मिलेगी.

नौकरी और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहिए. इधर-उधर की बातें या गॉसिप आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं. आपकी कही हुई बातों को गलत तरीके से पेश किया जा सकता है, इसलिए सोच-समझकर बोलें. करियर में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन लापरवाही से नुकसान हो सकता है.

फाइनेंस राशिफल

अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है. हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है. एक्सपेंडिचर में कटौती करना आपके भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगा. न्यू जनरेशन को क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सोच-समझकर करना चाहिए, क्योंकि बेवजह की शॉपिंग बाद में आर्थिक दबाव बढ़ा सकती है.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में कुछ लोग आपके सुझावों का विरोध कर सकते हैं, लेकिन आपको धैर्य से उनकी बात सुननी चाहिए. संवाद से ही समस्याओं का समाधान निकलेगा. प्रेम संबंधों में आज सामान्य स्थिति बनी रहेगी, किसी बड़े विवाद की आशंका नहीं है.

शिक्षा और छात्र राशिफल

स्टूडेंट्स के लिए दिन सामान्य रहेगा. पढ़ाई में न तो बहुत ज्यादा दबाव रहेगा और न ही बड़ी सफलता. नियमित अभ्यास और अनुशासन बनाए रखना जरूरी होगा.

शुभ रंग – पर्पल
शुभ अंक – 8
अशुभ अंक – 2
उपाय: आज माता लक्ष्मी को गुलाबी या सफेद फूल अर्पित करें और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” का 11 बार जाप करें. इससे धन और पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी.

FAQs

1. क्या आज निवेश करना सही रहेगा?
बड़े निवेश से पहले पूरी जानकारी लें, जल्दबाजी से बचें.

2. अचानक धन लाभ कैसे हो सकता है?
पुराना रुका हुआ पैसा, बोनस या किसी सौदे से अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है.

3. परिवार में चल रही असहमति कैसे दूर करें?
शांत बातचीत और धैर्य से अपनी बात समझाने पर स्थिति बेहतर हो जाएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 09 Jan 2026 03:37 PM (IST)
Tags :
Taurus Horoscope Vrishabh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, अगर यहां कदम रखा तो होंगे गिरफ्तार
पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, अगर यहां कदम रखा तो होंगे गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: विनय कटियार के दावे से यूपी में सियासी हलचल, इस सीट से लड़ेंगे 2027 का चुनाव?
विनय कटियार के दावे से यूपी में सियासी हलचल, इस सीट से लड़ेंगे 2027 का चुनाव?
विश्व
कुछ घंटों में ही चली जाएगी 3,41,00,000 लोगों की जान ... रूस और अमेरिका में हुई न्यूक्लियर वॉर तो होगा ऐसा बुरा हाल, सुनकर उड़ जाएंगे होश
कुछ घंटों में ही चली जाएगी 3,41,00,000 लोगों की जान ... रूस और अमेरिका में हुई न्यूक्लियर वॉर तो होगा ऐसा बुरा हाल
स्पोर्ट्स
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
Advertisement

वीडियोज

India–US Tariff War | 500% Duty का खतरा, Indian Economy पर कितना बड़ा असर? | Paisa Live
Budget 2026 में AI Revolution | India बनेगा Global AI Hub? | Paisa Live
Land For Job Case में नप गई Lalu Family, कोर्ट ने किया साफ पूरा परिवार इस खेल में शामिल
सिख धर्मगुरू अपमान मामले में Delhi BJP और AAP हुई आमने सामने, जमकर शुरू हुआ विरोध
कैमरे पर बोलीं Mahua Moitra, Mamata Banerjee शेरनी है, वो डरने वालों में से नहीं । Bengal ED Raid
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, अगर यहां कदम रखा तो होंगे गिरफ्तार
पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, अगर यहां कदम रखा तो होंगे गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: विनय कटियार के दावे से यूपी में सियासी हलचल, इस सीट से लड़ेंगे 2027 का चुनाव?
विनय कटियार के दावे से यूपी में सियासी हलचल, इस सीट से लड़ेंगे 2027 का चुनाव?
विश्व
कुछ घंटों में ही चली जाएगी 3,41,00,000 लोगों की जान ... रूस और अमेरिका में हुई न्यूक्लियर वॉर तो होगा ऐसा बुरा हाल, सुनकर उड़ जाएंगे होश
कुछ घंटों में ही चली जाएगी 3,41,00,000 लोगों की जान ... रूस और अमेरिका में हुई न्यूक्लियर वॉर तो होगा ऐसा बुरा हाल
स्पोर्ट्स
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
साउथ सिनेमा
यश संग कार में इंटीमेट सीन देने वाली विदेशी एक्ट्रेस कौन हैं? 'टॉक्सिक' के टीजर रिलीज होने के बाद से बटोर रही सुर्खियां
यश संग कार में इंटीमेट सीन देने वाली लड़की कौन है? 'टॉक्सिक' के टीजर से छा गई है
यूटिलिटी
स्मार्टफोन चलाते हैं तो तुरंत बदल लें फोन में ये सेटिंग, एक पल में खाली हो सकता है अकाउंट
स्मार्टफोन चलाते हैं तो तुरंत बदल लें फोन में ये सेटिंग, एक पल में खाली हो सकता है अकाउंट
फूड
Edible Flowers: जमकर खाए जाते हैं ये 10 फूल, देश की लगभग हर किचन में होते हैं यूज
जमकर खाए जाते हैं ये 10 फूल, देश की लगभग हर किचन में होते हैं यूज
ट्रेंडिंग
और दिखा लो स्वैग... बर्फ पर कर रहे थे स्टंट, पैर फिसला और हो गया सत्यानाश; वीडियो वायरल
और दिखा लो स्वैग... बर्फ पर कर रहे थे स्टंट, पैर फिसला और हो गया सत्यानाश; वीडियो वायरल
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Embed widget