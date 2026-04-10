Aaj Ka Vrishabh Rashifal 10 April 2026: वृषभ राशिफल आज चैत्र कृष्ण अष्टमी तिथि है और चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, शाम 06:04 तक चंद्रमा की यह स्थिति वाहन चलाने और निवेश के लिए जोखिम भरी है. आज सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, जिसमें कोई भी नया काम शुरू न करें. हालांकि, सुबह 08:15 से 10:15 तक 'लाभ-अमृत' का चौघड़िया आपके लिए कुछ राहत लेकर आ सकता है.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

अष्टम भाव का चंद्रमा आपके नए वेंचर के लिए जोखिम पैदा कर रहा है. ग्रह गोचर बिगड़ने से डेटा सुरक्षा और सर्वर संबंधी तकनीकी खामियां आपके ब्रांड की इमेज को नुकसान पहुंचा सकती हैं. आज किसी भी नए प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग टालना ही समझदारी होगी. करेंसी की अस्थिरता आपके एक्सपोर्ट मार्जिन को प्रभावित करेगी. कस्टम अधिकारियों के साथ कागजी कार्यवाही (Documentation) में बड़ा उलझाव संभव है, इसलिए सारे दस्तावेज पहले ही दुरुस्त कर लें. पार्टनरशिप बिजनेस में अकाउंट्स और मुनाफे को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

वर्कप्लेस पर आज ऊर्जा आपके पक्ष में नहीं है. एआई (AI) टूल्स के बढ़ते प्रभाव के कारण रूटीन कार्यों में लगे एंप्लॉयड व्यक्तियों को अपनी जॉब सिक्योरिटी को लेकर गहरा मानसिक तनाव हो सकता है. आज टीम मीटिंग में आपके सुझावों को नजरअंदाज किया जा सकता है. कोवर्कर के साथ तालमेल की कमी प्रोजेक्ट्स में देरी का कारण बनेगी. किसी सहकर्मी के साथ वैचारिक मतभेद इतना बढ़ सकता है कि वह आपके आधिकारिक रिकॉर्ड (Service Record) में दर्ज हो जाए, इसलिए आज मौन रहना ही आपका सबसे बड़ा हथियार है.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Rashifal)

मानसिक तनाव का असर सीधे आपके व्यवहार पर दिखेगा. पार्टनर के व्यवहार में रूखापन आपको अकेलापन महसूस करा सकता है. पारिवारिक जीवन में घर की साज-सज्जा या किसी घरेलू वस्तु की खरीदारी को लेकर सदस्यों के बीच तीखी बहस हो सकती है. करीबियों पर भरोसा करने से पहले सतर्क रहें, क्योंकि आज आपके विश्वासपात्र ही आपकी व्यक्तिगत बातें दूसरों से साझा कर सकते हैं.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Student Rashifal)

छात्रों के लिए एकाग्रता की कमी आज एक बड़ी समस्या बनेगी. आर्ट्स और डिजाइनिंग से जुड़े छात्र आज किसी पुराने कॉन्ट्रैक्ट या असाइनमेंट की वजह से कानूनी पेचीदगियों में फंस सकते हैं. राजनीति में सक्रिय छात्र अपनी उपेक्षा महसूस करेंगे. आज कोई भी नया कोर्स जॉइन करने या फॉर्म भरने के लिए दिन शुभ नहीं है.

स्वास्थ्य और यात्रा (Health & Travel Rashifal)

अष्टम भाव अचानक होने वाली दुर्घटनाओं का भी कारक है. खुद के वाहन से यात्रा करते समय बहुत सावधानी बरतें. ड्राइविंग के दौरान फोन का इस्तेमाल बिल्कुल न करें. सेहत को लेकर आज दिन कमजोर है, खासकर पेट के निचले हिस्से या पुरानी बीमारी के उभरने से परेशानी हो सकती है.

ज्योतिषीय विश्लेषण: मार्केट और रियल वर्ल्ड लिंकेज

आज का दिन Cyber Security और Forex Market में काम करने वालों के लिए काफी उथल-पुथल भरा रहेगा. ग्रहों की स्थिति दर्शाती है कि वैश्विक बाजार में करेंसी की कीमतों में उतार-चढ़ाव आपके मुनाफे को कम कर सकता है. तकनीकी क्षेत्र में कार्यरत लोग आज सर्वर डाउन होने या डेटा ब्रीच जैसी समस्याओं का सामना कर सकते हैं.

सटीक पंचांग और समय (10 अप्रैल 2026)

तिथि: चैत्र कृष्ण अष्टमी

राहुकाल: 10:30 AM से 12:00 PM (इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें)

सावधानी: खुद का वाहन चलाते समय विशेष ध्यान रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: लाल (Red) - यह आपको ऊर्जा और साहस प्रदान करेगा.

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 2 (आज इस नंबर से दूरी बनाए रखें)

विशेष उपाय: आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं. काले कुत्ते को तेल लगी हुई रोटी खिलाएं, इससे अष्टम चंद्रमा के दोष कम होंगे.

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