Aaj ka Meen Rashifal 29 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी तिथि फिर चतुर्दशी तिथि रहेगी. आज सुबह 10:38 तक स्वाति नक्षत्र फिर विशाखा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, परिध योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही कड़े संघर्ष और वित्तीय नियंत्रण रखने का संकेत दे रहा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में चल रहे बड़े उतार-चढ़ाव, फ्लक्चुएशन (Fluctuation) या 'इंपोर्ट कॉस्ट' (आयात लागत) के अचानक बढ़ जाने के कारण आज आपके बिजनेस के प्रॉफिट मार्जिन पर बहुत भारी दबाव आ सकता है; स्थिति यह हो सकती है कि डॉलर के रेट में बदलाव के कारण आपके बने-बनाए प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग (कीमतें) पूरी तरह बिगड़ सकती हैं, जिससे बाजार में घाटा होने का रिस्क रहेगा.

आज बिजनेस में आपके खुद के अकाउंटेंट (लेखाकार) के साथ अकाउंट्स और पैसों से जुड़े कुछ मामलों को लेकर अचानक तीव्र वाद-विवाद, कहासुनी और लड़ाई-झगड़े की अप्रिय स्थितियां खड़ी हो सकती हैं, जिससे आपका मन पूरे दिन बहुत परेशान और खिन्न रहेगा; खुद को शांत रखें. व्यवसाय संबंधी सभी सरकारी और टैक्स मामलों में आज आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की सख्त जरूरत है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए शुक्रवार का दिन अत्यधिक अग्निपरीक्षा और अपनी छवि को बचाकर रखने का रहेगा. आज ऑफिस में 'भयंकर पॉलिटिक्स' (दफ्तर की गंदी राजनीति) बहुत ज्यादा चलेगी; आपके खिलाफ बाजार या दफ्तर में कई तरह की झूठी रूमर्स (अफवाहें) उड़ाई जा सकती हैं और कुछ जलने वाले लोगों द्वारा टॉप मैनेजमेंट के सामने आपकी इमेज (छवि) को पूरी तरह खराब करने की गंदी कोशिश की जा सकती है.

ज्योतिषाचार्य की ब्रह्मास्त्र सलाह है कि आज दफ्तर की किसी भी तरह की गॉसिप या दूसरों की बुराई में भूलकर भी पैर न रखें; पूरी तरह न्यूट्रल रहें और केवल अपने काम को ही बोलने दीजिए, क्योंकि इस संकट के समय आपकी 'ईमानदारी और निष्ठा' ही आपका सबसे बड़ा और अकाट्य हथियार साबित होगी. रोजगार के लिहाज से आज का दिन आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा. वर्कस्पेस पर आज ऑफिशियल कार्य की बहुत ज्यादा अधिकता रहने के कारण आप शारीरिक रूप से बेहद कमजोर और थके हुए महसूस करेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और विशेष रूप से चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन मानसिक चिंताओं को बढ़ाने वाला रह सकता है. आठवां चंद्रमा मन को भ्रमित रखेगा. विदेश से मेडिकल की स्टडी (चिकित्सा की पढ़ाई) करने वाले स्टूडेंट्स आज स्वयं को कई तरह की अनचाही चिंताओं, प्रोजेक्ट्स के दबाव और भविष्य के डर से पूरी तरह घिरे हुए पाएंगे. ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि एकांत में बैठकर रिवीजन पर फोकस करें, घबराएं नहीं.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन बहुत ही संभलकर चलने और रिश्तों को टूटने से बचाने का है. आठवें चंद्रमा के कारण आज घर के कुछ जटिल और पुराने विवादों में नई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं. प्रेम संबंधों की बात करें तो आज आपकी कोई बड़ी गलतफहमी या गुस्से के कारण आपके पार्टनर के साथ आपके 'ब्रेकअप की सिचुएशन' (रिश्ता टूटने की स्थिति) अचानक बन सकती है; यदि आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, तो आज अपने अहंकार को त्यागें और चुप रहना ही आपके लिए सबसे हितकर रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा कमजोर और अत्यधिक थकान वाला रहेगा. ऑफिस पॉलिटिक्स के मानसिक तनाव, ब्रेकअप के डर और अकाउंटेंट से हुए विवाद के कारण आपका ब्लड प्रेशर (रक्तचाप) अचानक बढ़ सकता है, और आप खुद को शारीरिक रूप से बहुत कमजोर महसूस करेंगे. स्वास्थ्य नियमों का पालन करें और भरपूर पानी पीएं.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: आज आठवें चंद्रमा के भयंकर तनाव और ऑफिस पॉलिटिक्स के दुष्प्रभावों से बचने के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज शुक्रवार के दिन सुबह या शाम को शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर अभिषेक करें और शिव चालीसा का पाठ करें.

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