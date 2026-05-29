Aaj ka Makar Rashifal 29 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी तिथि फिर चतुर्दशी तिथि रहेगी. आज सुबह 10:38 तक स्वाति नक्षत्र फिर विशाखा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, परिध योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अपनी कार्यप्रणाली को पूरी तरह आधुनिक और डिजिटल बनाने का साबित होगा. बिजनेसमैन के लिए आज का दिन 'डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन' (Digital Transformation) और टेक्नोलॉजी अपडेट के लिए सबसे बेस्ट दिन है; आपके जो भी मुख्य सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन काफी समय से पेंडिंग (अधूरे) पड़े थे, वे आज पूरी तरह सफलतापूर्वक कंप्लीट होंगे, जिससे काम की रफ्तार बढ़ेगी.

आज आपकी कुंडली में परिध योग बनने से आप बेहद योजनाबद्ध तरीके से अपनी व्यावसायिक व्यवस्था को सुदृढ़ रखेंगे, जिसके प्रभाव से मार्केट (बाजार) में आपका एक अलग ही दबदबा और वर्चस्व साफ दिखाई देगा. ग्रहों की शुभ स्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में होने से पुराने अदालती मामलों और कानूनी दांवपेच में भी आज आपको बहुत बड़ी सफलता हाथ लगेगी, जिससे व्यापार की बड़ी बाधाएं दूर होंगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से मनचाहे ट्रांसफर का इंतजार कर रहे लोगों के लिए शुक्रवार का दिन खुशियों की बड़ी सौगात लेकर आया है. दफ्तर के उच्च अधिकारियों के साथ आपके द्वारा रखे गए बेहद मधुर और कुशल संबंधों के कारण आज नौकरीपेशा लोगों को अपनी 'मनमुताबिक जगह पर ट्रांसफर' (स्थानांतरण) मिलने की बहुत बड़ी और प्रबल संभावना दिखाई दे रही है.

कार्यस्थल पर एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को आज अपने सीनियर्स, जूनियर्स और को-वर्कर्स (सहकर्मियों) का हर मोड़ पर पूर्ण सहयोग लगातार बना रहेगा, जिससे ऑफिस के सभी बड़े प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे. जो लोग इन दिनों भारी कंफ्यूज़न (असमंजस) में फंसे थे कि उन्होंने वर्तमान कंपनी से रिजाइन (इस्तीफा) किया और बदले में कंपनी ने उन्हें रोकने के लिए ज़्यादा पैसे (काउंटर ऑफर) दे दिए; तो उन्हें आज अपनी अंतरात्मा से गजब की क्लैरिटी मिल जाएगी कि करियर में केवल पैसे से ज़्यादा ग्रोथ और लर्निंग को देखना ही समझदारी है, जिससे वे सही निर्णय ले पाएंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन अपनी सफलताओं की यात्रा को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का रहेगा. दशम भाव का चंद्रमा आपके भीतर गजब का जोश और लगन देगा. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन आज अपने-अपने करियर में सफलता का शानदार सफर बिना किसी रुकावट के पूरी तरह जारी रखने में पूरी तरह सक्षम रहेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां मनाने और अपनों की सेवा करने का है. आज आपको अपने परिवार के किसी सदस्य की बड़ी सामाजिक या शैक्षणिक उपलब्धि संबंधी कोई बहुत ही शुभ समाचार अचानक मिलेगा, जिससे घर का माहौल आनंदमय होगा. घर में आज कुछ खास और प्रिय रिश्तेदारों के अचानक आगमन से घर में चहल-पहल और थोड़ी व्यस्तता बढ़ेगी. प्रेम जीवन की बात करें तो आज आपकी किसी विपरीत लिंगी मित्र से अचानक मुलाकात होने से आपका मन पूरी तरह प्रफुल्लित और खुश हो जाएगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दशम चंद्रमा और परिध योग के प्रभाव से आज आपकी सेहत बहुत मजबूत और सुदृढ़ बनी रहेगी. मन में काम करने का गजब का उत्साह रहेगा. हालांकि, आज आपको अपने लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, उनकी थोड़ी सी भी तकलीफ होने पर लापरवाही बिल्कुल न बरतें और डॉक्टर से परामर्श लें.

भाग्यशाली रंग: ऑफ वाइट

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: आज ट्रांसफर की बाधाओं को दूर करने और परिध योग की शुभता पाने के लिए भगवान शिव की विशेष आराधना करें. आज शुक्रवार के दिन सुबह या शाम को शिवलिंग पर दूधमिश्रित जल अर्पित करें और शिव मंदिर में बैठकर शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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