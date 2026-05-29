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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 29 May 2026: मकर राशि परिध योग से बढ़ेगा बाजार में दबदबा, सॉफ्टवेयर अपग्रेड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का है बेस्ट दिन

Aaj ka Makar Rashifal 29 May 2026: मकर राशि परिध योग से बढ़ेगा बाजार में दबदबा, सॉफ्टवेयर अपग्रेड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का है बेस्ट दिन

Capricorn Horoscope 29 May 2026: मकर राशि वालों के लिए बन रहा है परिध योग, क्या शुक्रवार को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और सॉफ्टवेयर अपग्रेड से बढ़ेगा मार्केट में दबदबा? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 29 May 2026 03:45 AM (IST)
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Aaj ka Makar Rashifal 29 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी तिथि फिर चतुर्दशी तिथि रहेगी. आज सुबह 10:38 तक स्वाति नक्षत्र फिर विशाखा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, परिध योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अपनी कार्यप्रणाली को पूरी तरह आधुनिक और डिजिटल बनाने का साबित होगा. बिजनेसमैन के लिए आज का दिन 'डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन' (Digital Transformation) और टेक्नोलॉजी अपडेट के लिए सबसे बेस्ट दिन है; आपके जो भी मुख्य सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन काफी समय से पेंडिंग (अधूरे) पड़े थे, वे आज पूरी तरह सफलतापूर्वक कंप्लीट होंगे, जिससे काम की रफ्तार बढ़ेगी. 

आज आपकी कुंडली में परिध योग बनने से आप बेहद योजनाबद्ध तरीके से अपनी व्यावसायिक व्यवस्था को सुदृढ़ रखेंगे, जिसके प्रभाव से मार्केट (बाजार) में आपका एक अलग ही दबदबा और वर्चस्व साफ दिखाई देगा. ग्रहों की शुभ स्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में होने से पुराने अदालती मामलों और कानूनी दांवपेच में भी आज आपको बहुत बड़ी सफलता हाथ लगेगी, जिससे व्यापार की बड़ी बाधाएं दूर होंगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से मनचाहे ट्रांसफर का इंतजार कर रहे लोगों के लिए शुक्रवार का दिन खुशियों की बड़ी सौगात लेकर आया है. दफ्तर के उच्च अधिकारियों के साथ आपके द्वारा रखे गए बेहद मधुर और कुशल संबंधों के कारण आज नौकरीपेशा लोगों को अपनी 'मनमुताबिक जगह पर ट्रांसफर' (स्थानांतरण) मिलने की बहुत बड़ी और प्रबल संभावना दिखाई दे रही है. 

कार्यस्थल पर एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को आज अपने सीनियर्स, जूनियर्स और को-वर्कर्स (सहकर्मियों) का हर मोड़ पर पूर्ण सहयोग लगातार बना रहेगा, जिससे ऑफिस के सभी बड़े प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे. जो लोग इन दिनों भारी कंफ्यूज़न (असमंजस) में फंसे थे कि उन्होंने वर्तमान कंपनी से रिजाइन (इस्तीफा) किया और बदले में कंपनी ने उन्हें रोकने के लिए ज़्यादा पैसे (काउंटर ऑफर) दे दिए; तो उन्हें आज अपनी अंतरात्मा से गजब की क्लैरिटी मिल जाएगी कि करियर में केवल पैसे से ज़्यादा ग्रोथ और लर्निंग को देखना ही समझदारी है, जिससे वे सही निर्णय ले पाएंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन अपनी सफलताओं की यात्रा को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का रहेगा. दशम भाव का चंद्रमा आपके भीतर गजब का जोश और लगन देगा. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन आज अपने-अपने करियर में सफलता का शानदार सफर बिना किसी रुकावट के पूरी तरह जारी रखने में पूरी तरह सक्षम रहेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां मनाने और अपनों की सेवा करने का है. आज आपको अपने परिवार के किसी सदस्य की बड़ी सामाजिक या शैक्षणिक उपलब्धि संबंधी कोई बहुत ही शुभ समाचार अचानक मिलेगा, जिससे घर का माहौल आनंदमय होगा. घर में आज कुछ खास और प्रिय रिश्तेदारों के अचानक आगमन से घर में चहल-पहल और थोड़ी व्यस्तता बढ़ेगी. प्रेम जीवन की बात करें तो आज आपकी किसी विपरीत लिंगी मित्र से अचानक मुलाकात होने से आपका मन पूरी तरह प्रफुल्लित और खुश हो जाएगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दशम चंद्रमा और परिध योग के प्रभाव से आज आपकी सेहत बहुत मजबूत और सुदृढ़ बनी रहेगी. मन में काम करने का गजब का उत्साह रहेगा. हालांकि, आज आपको अपने लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, उनकी थोड़ी सी भी तकलीफ होने पर लापरवाही बिल्कुल न बरतें और डॉक्टर से परामर्श लें.

भाग्यशाली रंग: ऑफ वाइट
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: आज ट्रांसफर की बाधाओं को दूर करने और परिध योग की शुभता पाने के लिए भगवान शिव की विशेष आराधना करें. आज शुक्रवार के दिन सुबह या शाम को शिवलिंग पर दूधमिश्रित जल अर्पित करें और शिव मंदिर में बैठकर शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. 

यह भी पढ़े- Durga Kavach: शुक्रवार के दिन दुर्गा कवच का पाठ क्यों माना जाता है बेहद शुभ? जानिए महत्व

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 May 2026 03:45 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Capricorn Horoscope Today
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