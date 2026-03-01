वृषभ राशिफल 1 मार्च 2026: आज किस्मत से ज्यादा मेहनत देगी साथ! जानें क्या करें, क्या न करें?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलवृषभ राशिफल 1 मार्च 2026: आज किस्मत से ज्यादा मेहनत देगी साथ! जानें क्या करें, क्या न करें?

Taurus Horoscope 1 March 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 01 Mar 2026 03:10 AM (IST)
Vrishabh Rashifal 1 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहा है. यह भाव साहस, संचार, छोटे भाई-बहन और प्रयासों का माना जाता है. सीधा मतलब यह है कि आज किस्मत से ज्यादा आपके अपने प्रयास काम आएंगे.

अगर आप आधे मन से काम करेंगे तो परिणाम भी आधे ही मिलेंगे. जो लोग सोच रहे हैं कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा, वे गलतफहमी में हैं. आज मेहनत, सतर्कता और व्यावहारिक सोच ही आपकी ढाल है.

Vrishabh March Horoscope 2026: वृषभ मार्च मासिक राशिफल, शुभचिंतक हनुमान जी की तरह दूर करेंगे दुविधा

परिवार राशिफल:

छोटे भाई-बहन की गतिविधियों पर नजर रखें. यह शक करने का समय नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी निभाने का समय है. यदि वे किसी गलत संगति या गलत फैसले की ओर बढ़ रहे हैं तो समय रहते रोकें.

नजदीकी रिश्तेदारों और मित्रों के साथ गेट-टुगेदर या कोई मनोरंजक कार्यक्रम बन सकता है, लेकिन खर्च और समय दोनों का संतुलन रखें. परिवार में हल्का-फुल्का माहौल रहेगा, लेकिन किसी की निजी बात को सार्वजनिक मजाक न बनाएं, वरना संबंध बिगड़ सकते हैं.

प्रेम और वैवाहिक राशिफल:

लव लाइफ में आज धैर्य की परीक्षा हो सकती है. लवर की कुछ बातें आपको भावनात्मक रूप से विचलित कर सकती हैं. हर प्रतिक्रिया तुरंत देना समझदारी नहीं है.

यदि आप हर छोटी बात पर ओवररिएक्ट करेंगे तो स्थिति हाथ से निकल सकती है. शादीशुदा लोगों को भी संवाद में स्पष्टता रखनी होगी. अनावश्यक शंकाएं रिश्ते को कमजोर करती हैं.

नौकरी राशिफल:

टारगेट हासिल करना आसान नहीं रहेगा. अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. जो लोग यह सोचकर बैठे हैं कि पिछले प्रदर्शन के आधार पर आज भी काम चल जाएगा, वे पीछे रह सकते हैं.

एक खास बात अपोजिट जेंडर के किसी सहकर्मी की मदद से आप किसी बड़ी समस्या से बाहर निकल सकते हैं. वर्कप्लेस पर सीनियर और जूनियर के साथ हंसी-मजाक का माहौल रहेगा, लेकिन प्रोफेशनल लिमिट क्रॉस न करें.

व्यापार राशिफल:

पार्टनरशिप बिजनेस में कुछ नया करने की योजना बना रहे हैं तो अभी जल्दबाजी न करें. होली के बाद रणनीति लागू करना बेहतर रहेगा, क्योंकि फिलहाल निर्णय जल्दबाजी में गलत हो सकता है. हालांकि, बिजनेसमैन को अचानक कोई बड़ा सौदा मिल सकता है.

अगर ऐसा मौका मिले तो तैयारी पूरी रखें. फेस्टिव सीजन को देखते हुए टेक टीम को अपग्रेड करना समझदारी भरा कदम होगा. जो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं, वे सिस्टम और सपोर्ट स्ट्रक्चर मजबूत करें.

युवा और करियर राशिफल:

स्टूडेंट्स को छोटे भाई-बहन या करीबी से किसी तरह का फायदा मिल सकता है चाहे वह जानकारी हो या संसाधन. लेकिन किसी भी प्रकार का जोखिम लेना मूर्खता होगी. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को फोकस्ड रहना होगा.

धन राशिफल:

अचानक लाभ की संभावना है, लेकिन उतनी ही तेजी से नुकसान भी हो सकता है यदि आप बिना सोचे-समझे निवेश करें. जोखिम भरे फैसले टालें.

हेल्थ राशिफल:

वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें. लापरवाही दुर्घटना का कारण बन सकती है. मानसिक तनाव से बचने के लिए पर्याप्त आराम जरूरी है.

लक्की कलर: ऑरेंज
लक्की नंबर: 2
अनलक्की नंबर: 8

उपाय: मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर अर्पित करें और साहस व संयम की प्रार्थना करें.

FAQs

प्रश्न 1: क्या आज नया बिजनेस प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए?
नहीं. रणनीति बनाएं, लेकिन क्रियान्वयन होली के बाद करें.

प्रश्न 2: क्या नौकरी में प्रमोशन के संकेत हैं?
सीधे संकेत नहीं हैं, लेकिन अतिरिक्त प्रयास आपको पहचान दिला सकते हैं.

प्रश्न 3: क्या आज निवेश करना सही रहेगा?
केवल सुरक्षित विकल्प चुनें, हाई-रिस्क निर्णय टालें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं.
Published at : 01 Mar 2026 03:10 AM (IST)
Taurus Horoscope Vrishabh Rashifal Horoscope 2026
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget