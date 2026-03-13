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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलतुला राशि साप्ताहिक राशिफल 15-21 मार्च 2026: करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा?

तुला राशि साप्ताहिक राशिफल 15-21 मार्च 2026: करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा?

Tula Weekly Horoscope 2026 (15 to 21 March): तुला राशि के लिए मार्च का नया सप्ताह यानी 15-21 मार्च करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 13 Mar 2026 08:05 PM (IST)
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Libra Weekly Horoscope 2026 (15 to 21 March): तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सावधानी और संतुलन के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. इस दौरान पास के छोटे फायदे के चक्कर में दूर के बड़े नुकसान से बचना बेहद जरूरी रहेगा.

खासतौर पर व्यवसाय से जुड़े लोगों को जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाए रखनी चाहिए और किसी भी प्रकार के लेन-देन में पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए.

इस सप्ताह नियम-कानून की अनदेखी करने से बचें, क्योंकि ऐसा करने पर आर्थिक दंड के साथ-साथ मान-सम्मान को भी नुकसान पहुंच सकता है. सप्ताह की शुरुआत से ही अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा. अनावश्यक चीजों पर अधिक खर्च करने से आपका बजट बिगड़ सकता है, इसलिए धन का प्रबंधन सोच-समझकर करें.

नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह का मध्य थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. इस दौरान छोटे-छोटे कार्यों को पूरा करने में भी अधिक मेहनत और समय लग सकता है. यदि आप अपने करियर या कारोबार में किसी प्रकार का बदलाव करने की सोच रहे हैं, तो फिलहाल इसके लिए उचित समय का इंतजार करना बेहतर रहेगा.

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अभी कोई बड़ा निर्णय लेने या नई शुरुआत करने से बचना ही समझदारी होगी.

पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए भी यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी में लगे छात्रों का मन पढ़ाई से भटक सकता है, जिससे एकाग्रता बनाए रखना मुश्किल हो सकता है.
स्वास्थ्य के मामले में भी सावधानी बरतने की जरूरत है.

हड्डियों से जुड़ी समस्या शारीरिक और मानसिक परेशानी का कारण बन सकती है. वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता रखें और किसी भी शारीरिक समस्या को नजरअंदाज करने के बजाय समय पर उपचार कराएं.

रिश्तों के मामले में सप्ताह का उत्तरार्ध थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है. किसी बात को लेकर लव पार्टनर के साथ मतभेद या अनबन हो सकती है, जिससे मन थोड़ा बेचैन रह सकता है.

ऐसे में रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए संवाद का सहारा लेना जरूरी होगा. अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें और उनसे विनम्रता के साथ व्यवहार करें, जिससे रिश्ते में विश्वास और समझ बनी रहे.

उपाय: इस सप्ताह शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करना शुभ और लाभकारी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 13 Mar 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
Libra Libra Weekly Horoscope Tula Saptahik Rashifal
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