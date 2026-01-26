हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishabh Rashifal 27 January 2026: वृषभ राशि को धन हानि से सावधान रहने की सलाह, कार्यस्थल पर निगरानी बढ़ी

Vrishabh Rashifal 27 January 2026: वृषभ राशि को धन हानि से सावधान रहने की सलाह, कार्यस्थल पर निगरानी बढ़ी

Taurus Horoscope 27 January 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें वृषभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 26 Jan 2026 07:31 PM (IST)
Vrishabh Rashifal 27 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा 12वें भाव में होने से खर्च, मानसिक उलझन और छिपे मामलों पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी. धैर्य और समझदारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार होगा. कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें.

स्वास्थ्य राशिफल
मौसम बदलने से सर्दी, खांसी, एलर्जी या थकान महसूस हो सकती है. इम्यूनिटी कमजोर पड़ सकती है, इसलिए खानपान संतुलित रखें. नींद पूरी लें और देर रात तक जागने से बचें. योग, प्राणायाम और हल्की एक्सरसाइज लाभ देगी.

बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए दिन थोड़ा सावधानी भरा है. प्रोडक्ट की कीमत सोच-समझकर तय करें, अधिक मूल्य ग्राहक दूर कर सकता है. धन हानि के योग बन सकते हैं, इसलिए निवेश या बड़ा लेनदेन टालें. कागजी काम और कानूनी नियमों को समझना जरूरी होगा.

जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए जॉब स्विच का समय अनुकूल नहीं. सीनियर्स आपके काम को बारीकी से देख रहे हैं, इसलिए लापरवाही बिल्कुल न करें. धैर्य से काम करें, आपकी मेहनत भविष्य में फल देगी. करियर में स्थिरता बनाए रखना अभी बेहतर है.

फाइनेंस राशिफल
खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट प्लानिंग जरूरी है. अनावश्यक शॉपिंग और दिखावे से बचें. किसी को उधार देने से पहले सोचें. बचत की आदत काम आएगी.

प्रेम और परिवार राशिफल
फैमिली में कुछ मुद्दों को लेकर तनाव हो सकता है. जिम्मेदारियों से भागें नहीं. शब्दों पर कंट्रोल रखें, क्योंकि आपकी वाणी विवाद बढ़ा सकती है. पार्टनर के साथ पारदर्शिता जरूरी है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स का ध्यान भटक सकता है. सोशल मीडिया और दोस्तों से दूरी बनाकर पढ़ाई पर फोकस करें. शांत माहौल में स्टडी करने से बेहतर परिणाम मिलेंगे.

भाग्यशाली रंग – क्रीम
भाग्यशाली अंक – 4
अभाग्य अंक – 9

उपाय: शाम को शनि मंदिर में सरसों का तेल दान करें और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र जपें.

FAQs

Q1. क्या आज नया निवेश करना ठीक है?
नहीं, आज जोखिम से बचना ही बेहतर है.

Q2. नौकरी बदलना सही रहेगा?
अभी नहीं, सही अवसर का इंतजार करें.

Q3. स्वास्थ्य सुधार के लिए क्या करें?
इम्यूनिटी बढ़ाने वाला भोजन लें और पर्याप्त आराम करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 26 Jan 2026 07:31 PM (IST)
Taurus Horoscope Vrishabh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
