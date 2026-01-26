हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMithun Rashifal 27 January 2026: मिथुन राशि को भाग्य का साथ, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को सफलता संकेत

Gemini Horoscope 27 January 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मिथुन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Jan 2026 07:54 PM (IST)
Mithun Rashifal 27 January 2026 in Hindi: चन्द्रमा 11वें भाव में होने से आज लाभ, नेटवर्क और इच्छापूर्ति से जुड़े मौके बनेंगे. बड़ी बहन या बड़े भाई समान किसी व्यक्ति से अच्छी खबर मिल सकती है. दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी लगेगी, लेकिन शाम तक परिस्थितियाँ आपके पक्ष में आती दिखेंगी.

स्वास्थ्य राशिफल
ऊर्जा में हल्की कमी, थकान या सिरदर्द जैसा महसूस हो सकता है. अनियमित दिनचर्या सुधारें. पानी ज्यादा पिएँ और स्क्रीन टाइम कम करें. योग, स्ट्रेचिंग और गहरी साँस की क्रियाएँ राहत देंगी.

बिजनेस राशिफल
ऑनलाइन बिजनेस वालों के लिए रिव्यू मैनेजमेंट बेहद जरूरी रहेगा. ग्राहकों की प्रतिक्रिया पर तुरंत काम करें. दिन के पहले हिस्से में अड़चनें, लेकिन शाम तक छोटी-छोटी डील से लाभ संभव. दक्षिण-पश्चिम दिशा में भारी सामान न रखें. वास्तु संतुलन कामकाज की गति बढ़ाएगा.

जॉब और करियर राशिफल
ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी रखें. मन मुताबिक परिणाम न मिलने से निराशा हो सकती है, पर दोबारा कोशिश ही सफलता की कुंजी है. सीनियर्स को आपका शांत और प्रोफेशनल रवैया पसंद आएगा. करियर में स्थिर प्रगति के संकेत हैं.

फाइनेंस राशिफल
छोटे लाभ जुड़कर कुल स्थिति सुधारेंगे. अनावश्यक लक्ज़री खर्च से बचें. सेविंग प्लान रिव्यू करें. उधार लेन-देन सीमित रखें.

प्रेम और परिवार राशिफल
घर के मुखिया हैं तो धैर्य रखें. परिवार के विवाद समझदारी से सुलझाएँ. पार्टनर के साथ संवाद खुला रखें—छोटी बात बढ़ने न दें. शाम साथ बिताने से रिश्ते में मिठास बढ़ेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
शुक्ल व सर्वार्थ सिद्धि योग से स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन को मेहनत का फल मिलेगा. फोकस्ड स्टडी, प्रैक्टिस और मेंटर की सलाह से उपलब्धि संभव.

भाग्यशाली रंग – सिल्वर
भाग्यशाली अंक – 2
अभाग्य अंक – 8

उपाय: बुधवार को हरे मूंग का दान करें और “ॐ बुं बुधाय नमः” का 11 बार जप करें.

Q1. बिजनेस में रुकावट कब तक?
सुबह थोड़ी बाधाएँ, शाम तक सुधार.

Q2. जॉब में सफलता कैसे मिलेगी?
पॉलिटिक्स से दूर रहकर निरंतर प्रयास करें.

Q3. स्टूडेंट्स के लिए क्या खास?
आज मेहनत का सीधा परिणाम मिलने का दिन है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 26 Jan 2026 07:54 PM (IST)
Tags :
Gemini Horoscope Mithun Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026
और पढ़ें
