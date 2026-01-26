Mithun Rashifal 27 January 2026: मिथुन राशि को भाग्य का साथ, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को सफलता संकेत
Gemini Horoscope 27 January 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मिथुन राशिफल.
Mithun Rashifal 27 January 2026 in Hindi: चन्द्रमा 11वें भाव में होने से आज लाभ, नेटवर्क और इच्छापूर्ति से जुड़े मौके बनेंगे. बड़ी बहन या बड़े भाई समान किसी व्यक्ति से अच्छी खबर मिल सकती है. दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी लगेगी, लेकिन शाम तक परिस्थितियाँ आपके पक्ष में आती दिखेंगी.
स्वास्थ्य राशिफल
ऊर्जा में हल्की कमी, थकान या सिरदर्द जैसा महसूस हो सकता है. अनियमित दिनचर्या सुधारें. पानी ज्यादा पिएँ और स्क्रीन टाइम कम करें. योग, स्ट्रेचिंग और गहरी साँस की क्रियाएँ राहत देंगी.
बिजनेस राशिफल
ऑनलाइन बिजनेस वालों के लिए रिव्यू मैनेजमेंट बेहद जरूरी रहेगा. ग्राहकों की प्रतिक्रिया पर तुरंत काम करें. दिन के पहले हिस्से में अड़चनें, लेकिन शाम तक छोटी-छोटी डील से लाभ संभव. दक्षिण-पश्चिम दिशा में भारी सामान न रखें. वास्तु संतुलन कामकाज की गति बढ़ाएगा.
जॉब और करियर राशिफल
ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी रखें. मन मुताबिक परिणाम न मिलने से निराशा हो सकती है, पर दोबारा कोशिश ही सफलता की कुंजी है. सीनियर्स को आपका शांत और प्रोफेशनल रवैया पसंद आएगा. करियर में स्थिर प्रगति के संकेत हैं.
फाइनेंस राशिफल
छोटे लाभ जुड़कर कुल स्थिति सुधारेंगे. अनावश्यक लक्ज़री खर्च से बचें. सेविंग प्लान रिव्यू करें. उधार लेन-देन सीमित रखें.
प्रेम और परिवार राशिफल
घर के मुखिया हैं तो धैर्य रखें. परिवार के विवाद समझदारी से सुलझाएँ. पार्टनर के साथ संवाद खुला रखें—छोटी बात बढ़ने न दें. शाम साथ बिताने से रिश्ते में मिठास बढ़ेगी.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
शुक्ल व सर्वार्थ सिद्धि योग से स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन को मेहनत का फल मिलेगा. फोकस्ड स्टडी, प्रैक्टिस और मेंटर की सलाह से उपलब्धि संभव.
भाग्यशाली रंग – सिल्वर
भाग्यशाली अंक – 2
अभाग्य अंक – 8
उपाय: बुधवार को हरे मूंग का दान करें और “ॐ बुं बुधाय नमः” का 11 बार जप करें.
FAQs
Q1. बिजनेस में रुकावट कब तक?
सुबह थोड़ी बाधाएँ, शाम तक सुधार.
Q2. जॉब में सफलता कैसे मिलेगी?
पॉलिटिक्स से दूर रहकर निरंतर प्रयास करें.
Q3. स्टूडेंट्स के लिए क्या खास?
आज मेहनत का सीधा परिणाम मिलने का दिन है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
