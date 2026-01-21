हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishabh Rashifal 22 January 2026: करियर में बदलाव, बिजनेस में मुनाफा, सेहत का रखें ध्यान!

Vrishabh Rashifal 22 January 2026: करियर में बदलाव, बिजनेस में मुनाफा, सेहत का रखें ध्यान!

Taurus Horoscope 22 January 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें वृषभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 21 Jan 2026 06:15 PM (IST)
Vrishabh Rashifal 22 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे करियर, प्रतिष्ठा और प्रोफेशनल इमेज पर फोकस रहेगा. आज का दिन यह तय कर सकता है कि आप आने वाले समय में किस दिशा में आगे बढ़ेंगे.

वरियान योग के प्रभाव से मेहनत का परिणाम जल्दी मिलने के संकेत हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप ढील दे सकते हैं मौके उन्हीं को मिलेंगे जो एक्टिव रहेंगे.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन फायदेमंद है. कम मेहनत में अच्छा मुनाफा मिलने के योग हैं, लेकिन इसका कारण भाग्य नहीं बल्कि आपकी पिछली रणनीति और सही फैसले होंगे.

आज मार्केट में अपनी पोजिशन मजबूत करने का मौका है. जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उन्हें आज रिसर्च और प्लानिंग पर ध्यान देना चाहिए, सिर्फ पैसा लगाने से काम नहीं चलेगा. प्रतिस्पर्धियों पर नजर रखें, वरना पीछे रह सकते हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए जॉब प्रोफाइल में बदलाव के संकेत हैं. मनचाही जगह पर ट्रांसफर या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. आज आपका काम करने का तरीका को-वर्कर्स को भी प्रभावित करेगा, यानी आप अनजाने में लीडरशिप रोल में आ सकते हैं.

सीनियर्स की नजर आप पर रहेगी, इसलिए प्रोफेशनल एटिट्यूड जरूरी है. आलस्य या टालमटोल आज नुकसान कर सकती है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन बड़े खर्च का मन बन सकता है. आज यह समझना जरूरी है कि जरूरत और शौक में फर्क क्या है. अगर बजट नहीं संभाला तो आने वाले दिनों में प्रेशर बढ़ सकता है. लॉन्ग टर्म सेविंग और इंश्योरेंस से जुड़े फैसले लेने के लिए दिन अच्छा है.

लव और फैमिली राशिफल

लाइफ पार्टनर के साथ किसी भी तरह की गलतफहमी से बचें. आज इगो नहीं, कम्युनिकेशन जरूरी है. बिना पूरी बात समझे कोई भी निष्कर्ष निकालना रिश्ते को कमजोर कर सकता है. परिवार में माहौल सामान्य रहेगा और दोस्तों के साथ बाहर घूमने या मिलने का मौका मिल सकता है, जिससे मानसिक रिलैक्सेशन मिलेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नुकसान दे सकती है. छोटी समस्या को नजरअंदाज करना बाद में बड़ी परेशानी बना सकता है. खासकर पेट, नींद और स्ट्रेस से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं. दिनचर्या बिगड़ी हुई है तो आज से ही सुधार शुरू करना जरूरी है.

शिक्षा और छात्र राशिफल

स्टूडेंट्स के लिए दिन यह समझने का है कि आपकी असली ताकत किस सब्जेक्ट में है. अगर किसी एक विषय में पकड़ अच्छी है, तो उसी को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए. आज मल्टीटास्किंग करने के बजाय एक लक्ष्य पर फोकस करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ग्रीन
भाग्यशाली अंक: 1
अनलकी अंक: 5

उपाय

आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और अपने वर्कस्पेस को साफ-सुथरा रखें. इससे करियर में बाधाएं कम होंगी और निर्णय क्षमता बेहतर होगी.

FAQs

प्रश्न 1. क्या आज जॉब बदलने का सही समय है?
उत्तर: बदलाव के संकेत हैं, लेकिन बिना बैकअप प्लान के रिस्क लेना समझदारी नहीं होगी.

प्रश्न 2. बिजनेस में सफलता कितनी स्थायी रहेगी?
उत्तर: सफलता मिलेगी, लेकिन तभी टिकेगी जब आप रणनीति और डिसिप्लिन बनाए रखेंगे.

प्रश्न 3. स्वास्थ्य को लेकर सबसे जरूरी सावधानी क्या है?
उत्तर: स्ट्रेस और नींद को कंट्रोल करें, वरना छोटी दिक्कत लंबी बीमारी बन सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 21 Jan 2026 06:15 PM (IST)
Tags :
Taurus Horoscope Vrishabh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
Embed widget