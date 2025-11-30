हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (30 नवंबर से 6 दिसंबर 2025): करियर रहेगा फोकस में, मानसिक तनाव बढ़ा सकता है परेशानी

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (30 नवंबर से 6 दिसंबर 2025): करियर रहेगा फोकस में, मानसिक तनाव बढ़ा सकता है परेशानी

Virgo weekly tarot horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए उन्नति और सौभाग्य वाला होगा. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 30 Nov 2025 12:35 AM (IST)
Preferred Sources

Kanya Saptahik Tarot Rashifal 30 November to 6 December 2025: इस सप्ताह कन्या राशि के जातकों के लिए करियर-केंद्रित और मेहनत-प्रधान रहेगा. ऐट ऑफ पेंटाकल्स संकेत देता है कि आपका पूरा ध्यान काम, कौशल और भविष्य की योजना पर रहेगा. वहीं टेन ऑफ वांड्स बताता है कि जिम्मेदारियों का बोझ और मानसिक दबाव बढ़ सकता है. घर-परिवार और कार्यक्षेत्र के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण रहेगा, इसलिए तनाव से दूर रहना आवश्यक है.

करियर/जॉब

करियर में यह सप्ताह अत्यधिक व्यस्तता वाला रहेगा. नए काम, अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ और समय सीमा को पूरा करने का दबाव बढ़ेगा. लेकिन आपकी मेहनत का मूल्य मिलेगा और वरिष्ठ आपके कार्य को गंभीरता से लेंगे. करियर ग्रोथ के लिए यह सप्ताह महत्वपूर्ण है. अपनी प्राथमिकताएँ तय करके आगे बढ़ें.

बिजनेस

व्यापारियों के लिए यह समय योजनाओं को मजबूत बनाने का है. किसी नए प्रोजेक्ट या विस्तार की रूपरेखा बनेगी, लेकिन निर्णय सोच-समझकर लें. अधिक कार्यभार के कारण तनाव बढ़ सकता है. किसी भरोसेमंद व्यक्ति की मदद लें.

लव लाइफ

काम और तनाव की वजह से प्रेम संबंधों में दूरी या संवाद की कमी महसूस हो सकती है. कोशिश करें कि पार्टनर को अपनी भावनाओं से अवगत कराएँ. छोटी-सी बातचीत भी रिश्ते को मजबूत बनाएगी. अविवाहित जातक इस सप्ताह प्रेम की अपेक्षा व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देंगे.

परिवार

घर और ऑफिस के बीच संतुलन बनाना कठिन लगेगा. परिवार में छोटी-मोटी बातों पर तनाव हो सकता है. खुद को शांत रखें और स्थिति को धैर्य से संभालें. परिवार के किसी सदस्य का भावनात्मक समर्थन आपको राहत देगा.

स्वास्थ्य

मानसिक तनाव इस सप्ताह की बड़ी चुनौती है. अधिक सोचने, अनियमित दिनचर्या या नींद की कमी से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. योग, ध्यान और अपने लिए थोड़ा ‘Me Time’ ज़रूर निकालें.

साप्ताहिक उपाय

  • बुधवार को भगवान गणेश को मोदक या बेसन के लड्डू चढ़ाएँ.

  • प्रतिदिन शाम को 5–10 मिनट दीपक के सामने शांति से बैठें.

  • घर में तुलसी के पौधे को जल दें और एक परिक्रमा करें.

  • “ऊँ गं गणपतये नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.

 FAQs

1. क्या इस सप्ताह कन्या राशि को करियर पर अधिक ध्यान देना चाहिए?
हाँ, कार्ड साफ संकेत देते हैं कि यह समय करियर को मजबूत आधार देने का है.

2. क्या मानसिक तनाव टैरो में दिखाई देता है?
हाँ, टेन ऑफ वांड्स यह दर्शाता है कि जिम्मेदारियों का बोझ तनाव बढ़ा सकता है.

3. क्या टैरो से तनाव कम करने के उपाय मिलते हैं?
हाँ, टैरो ऊर्जा के आधार पर शांति, ध्यान और दिनचर्या सुधार के सुझाव देता है.

4. क्या कन्या राशि के लिए यह सप्ताह स्वास्थ्य के लिए चुनौतीपूर्ण है?
हाँ, तनाव और थकावट से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. संतुलन और आराम जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 30 Nov 2025 12:35 AM (IST)
Tags :
Kanya Rashifal Virgo Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जब-जब जुल्म, तब-तब जिहाद', महमूद मदनी के बयान पर बवाल, BJP ने बताया सफेदपोश आतंक; कांग्रेस बोली- इस्लाम पर गलत उपदेश देना...
महमूद मदनी के बयान पर बवाल, BJP ने बताया सफेदपोश आतंक; कांग्रेस बोली- इस्लाम पर गलत उपदेश देना...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में जारी SIR के बीच अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव का बड़ा दावा, कहा- बंद हो सकती है ECI की वेबसाइट
यूपी में जारी SIR के बीच अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव का बड़ा दावा, कहा- बंद हो सकती है ECI की वेबसाइट
बॉलीवुड
जानी मानी बिजनेस वूमन है इस स्टार एक्टर की पत्नी, जेनिफर लोपेज के साथ मिलकर चलाती हैं हजार करोड़ का ब्रांड
जानी मानी बिजनेस वूमन है इस एक्टर की पत्नी, जेनिफर लोपेज के साथ मिलकर चलाती हैं ये ब्रांड
इंडिया
SIR पर मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, BLO की सैलरी कर दी डबल, आदेश जारी
SIR पर मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, BLO की सैलरी कर दी डबल
Advertisement

वीडियोज

लव के 'सेकेंड हैंड' आशिक का खेल
Delhi Blast News Update: अल फलाह के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी से जुड़े तार- सूत्र
Sudhanshu Trivedi ने धर्म ध्वजा का पूरा विश्लेषण किया, सुनिए
2027 में चुनाव...अखिलेश का नया दांव!
Ghanti Bajao: वोटर लिस्ट अभियान...क्यों जा रही है जान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जब-जब जुल्म, तब-तब जिहाद', महमूद मदनी के बयान पर बवाल, BJP ने बताया सफेदपोश आतंक; कांग्रेस बोली- इस्लाम पर गलत उपदेश देना...
महमूद मदनी के बयान पर बवाल, BJP ने बताया सफेदपोश आतंक; कांग्रेस बोली- इस्लाम पर गलत उपदेश देना...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में जारी SIR के बीच अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव का बड़ा दावा, कहा- बंद हो सकती है ECI की वेबसाइट
यूपी में जारी SIR के बीच अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव का बड़ा दावा, कहा- बंद हो सकती है ECI की वेबसाइट
बॉलीवुड
जानी मानी बिजनेस वूमन है इस स्टार एक्टर की पत्नी, जेनिफर लोपेज के साथ मिलकर चलाती हैं हजार करोड़ का ब्रांड
जानी मानी बिजनेस वूमन है इस एक्टर की पत्नी, जेनिफर लोपेज के साथ मिलकर चलाती हैं ये ब्रांड
इंडिया
SIR पर मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, BLO की सैलरी कर दी डबल, आदेश जारी
SIR पर मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, BLO की सैलरी कर दी डबल
क्रिकेट
एशिया कप में ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन? वैभव सूर्यवंशी को मिली है जगह; CSK का ओपनर कप्तान
एशिया कप में ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन? वैभव सूर्यवंशी को मिली है जगह; CSK का ओपनर कप्तान
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
ट्रेंडिंग
'गजब टोपीबाज अदमी है' एआई से बनाई चोट वाली तस्वीर और एचआर से ले ली छुट्टी- यूजर्स बोले, भेड़िये वाली कहानी भूल गए?
'गजब टोपीबाज अदमी है' एआई से बनाई चोट वाली तस्वीर और एचआर से ले ली छुट्टी- यूजर्स बोले, भेड़िये वाली कहानी भूल गए?
हेल्थ
रात में रूम हीटर चलाकर सोने की आदत तो नहीं है, सुबह हो सकती है ये दिक्कत
रात में रूम हीटर चलाकर सोने की आदत तो नहीं है, सुबह हो सकती है ये दिक्कत
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget