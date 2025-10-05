Kanya Saptahik Tarot Rashifal 05 to 11 October 2025: इस सप्ताह की ऊर्जा “धैर्य” और “संवाद” पर केंद्रित रहेगी. कुछ परिस्थितियाँ आपके अनुरूप न चलने से तनाव बढ़ सकता है. जीवनसाथी या करीबी रिश्तों में मतभेद संभव हैं, लेकिन साथ बिताया समय इन रिश्तों को संतुलित कर देगा. करियर में कोई बड़ा निर्णय सामने आ सकता है, जिसके लिए गहन सोच-विचार और तैयारी आवश्यक होगी.

करियर/बिज़नेस: कार्यस्थल पर दबाव और निर्णय लेने की स्थिति बन सकती है. किसी नए प्रोजेक्ट या भूमिका को लेकर अहम फैसला करना पड़ सकता है. जल्दबाज़ी से बचें और सभी तथ्यों की जाँच करें. व्यापार में साझेदारी या किसी कॉन्ट्रैक्ट से पहले शर्तें पूरी तरह स्पष्ट कर लें.

धन/इन्वेस्टमेंट: आर्थिक मामलों में सावधानी की आवश्यकता है. अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए योजनाबद्ध ढंग से खर्च करें. बड़े निवेश, कर्ज़ या नए आर्थिक समझौते से इस सप्ताह बचें. मौजूदा बचत को सुरक्षित रखें और भविष्य की योजना सप्ताहांत तक स्थगित करें.

रिश्ते: पति-पत्नी के बीच किसी मुद्दे पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन खुलकर संवाद करने और साथ समय बिताने से स्थिति सामान्य हो जाएगी. प्रेम संबंधों में गलतफहमियाँ उभर सकती हैं, जिन्हें धैर्य और संवेदनशीलता से हल करें. परिवार में भी बातचीत को सहज और पारदर्शी बनाए रखें.

हेल्थ/वेलनेस: मानसिक तनाव और थकान इस सप्ताह बढ़ सकती है. ध्यान, योग और पर्याप्त नींद राहत देंगे. खानपान पर ध्यान दें और तैलीय या भारी भोजन से परहेज़ करें, ताकि पाचन संबंधी समस्या से बचा जा सके.

साप्ताहिक उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाएँ और सफेद फूल अर्पित करें. किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले कम से कम 24 घंटे का समय लें और उसे लिखकर विश्लेषण करें.

Do / Don’t

Do: रिश्तों में धैर्य बनाए रखें और संवाद को प्राथमिकता दें.

रिश्तों में धैर्य बनाए रखें और संवाद को प्राथमिकता दें. Don’t: तनाव में आकर कोई बड़ा निर्णय न लें.

लकी कलर: क्रीम | लकी नंबर: 5 | लकी डे: बुधवार

FAQs

प्र1: क्या इस सप्ताह करियर से जुड़ा बड़ा निर्णय सही रहेगा?

हाँ, लेकिन जल्दबाज़ी न करें. हर पहलू का गहन विश्लेषण करने के बाद ही कदम उठाएँ.

प्र2: क्या दांपत्य जीवन में तनाव रहेगा?

हाँ, कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन धैर्य और संवाद से स्थिति सुधर जाएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.