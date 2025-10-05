हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (05–11 अक्टूबर 2025): पारिवारिक तनाव और करियर से जुड़े अहम फैसलों का समय, धैर्य और संवाद से बनेंगे हालात बेहतर

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (05–11 अक्टूबर 2025): पारिवारिक तनाव और करियर से जुड़े अहम फैसलों का समय, धैर्य और संवाद से बनेंगे हालात बेहतर

Virgo weekly tarot horoscope 05 to 11 October टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए उन्नति और सौभाग्य वाला होगा. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 05 Oct 2025 07:26 PM (IST)
Preferred Sources

Kanya Saptahik Tarot Rashifal 05 to 11 October 2025: इस सप्ताह की ऊर्जा “धैर्य” और “संवाद” पर केंद्रित रहेगी. कुछ परिस्थितियाँ आपके अनुरूप न चलने से तनाव बढ़ सकता है. जीवनसाथी या करीबी रिश्तों में मतभेद संभव हैं, लेकिन साथ बिताया समय इन रिश्तों को संतुलित कर देगा. करियर में कोई बड़ा निर्णय सामने आ सकता है, जिसके लिए गहन सोच-विचार और तैयारी आवश्यक होगी.

करियर/बिज़नेस: कार्यस्थल पर दबाव और निर्णय लेने की स्थिति बन सकती है. किसी नए प्रोजेक्ट या भूमिका को लेकर अहम फैसला करना पड़ सकता है. जल्दबाज़ी से बचें और सभी तथ्यों की जाँच करें. व्यापार में साझेदारी या किसी कॉन्ट्रैक्ट से पहले शर्तें पूरी तरह स्पष्ट कर लें.

धन/इन्वेस्टमेंट: आर्थिक मामलों में सावधानी की आवश्यकता है. अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए योजनाबद्ध ढंग से खर्च करें. बड़े निवेश, कर्ज़ या नए आर्थिक समझौते से इस सप्ताह बचें. मौजूदा बचत को सुरक्षित रखें और भविष्य की योजना सप्ताहांत तक स्थगित करें.

रिश्ते: पति-पत्नी के बीच किसी मुद्दे पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन खुलकर संवाद करने और साथ समय बिताने से स्थिति सामान्य हो जाएगी. प्रेम संबंधों में गलतफहमियाँ उभर सकती हैं, जिन्हें धैर्य और संवेदनशीलता से हल करें. परिवार में भी बातचीत को सहज और पारदर्शी बनाए रखें.

हेल्थ/वेलनेस: मानसिक तनाव और थकान इस सप्ताह बढ़ सकती है. ध्यान, योग और पर्याप्त नींद राहत देंगे. खानपान पर ध्यान दें और तैलीय या भारी भोजन से परहेज़ करें, ताकि पाचन संबंधी समस्या से बचा जा सके.

साप्ताहिक उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाएँ और सफेद फूल अर्पित करें. किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले कम से कम 24 घंटे का समय लें और उसे लिखकर विश्लेषण करें.

Do / Don’t

  • Do: रिश्तों में धैर्य बनाए रखें और संवाद को प्राथमिकता दें.
  • Don’t: तनाव में आकर कोई बड़ा निर्णय न लें.

लकी कलर: क्रीम | लकी नंबर: 5 | लकी डे: बुधवार

FAQs

प्र1: क्या इस सप्ताह करियर से जुड़ा बड़ा निर्णय सही रहेगा?
 हाँ, लेकिन जल्दबाज़ी न करें. हर पहलू का गहन विश्लेषण करने के बाद ही कदम उठाएँ.

प्र2: क्या दांपत्य जीवन में तनाव रहेगा?
 हाँ, कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन धैर्य और संवाद से स्थिति सुधर जाएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 05 Oct 2025 07:26 PM (IST)
इंडिया
बच्चों की मौत के बाद अब सरकार की खुली नींद, दवाओं की गुणवत्ता और इस्तेमाल पर दी ये नसीहत
बच्चों की मौत के बाद अब सरकार की खुली नींद, दवाओं की गुणवत्ता और इस्तेमाल पर दी ये नसीहत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद आदित्य यादव का आरोप, 'विधानसभा चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाना चाहती है BJP'
सपा सांसद आदित्य यादव का आरोप, 'विधानसभा चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाना चाहती है BJP'
क्रिकेट
वर्ल्ड कप मैच में लड़खड़ाई टीम इंडिया, पाकिस्तान ने सिर्फ 247 रनों पर रोका, मंडराया हार का खतरा
वर्ल्ड कप मैच में लड़खड़ाई टीम इंडिया, पाकिस्तान ने सिर्फ 247 रनों पर रोका, मंडराया हार का खतरा
टेलीविजन
मोनोकिनी में अनुष्का सेन की 7 तस्वीरें, 23 साल की हसीना का हुस्न देख बौखलाए फैंस
मोनोकिनी में अनुष्का सेन की 7 तस्वीरें, 23 साल की हसीना का हुस्न देख बौखलाए फैंस
Advertisement

Unclaimed Deposits पर सरकार की नयी पहल: अब अपने पैसों को वापस कैसे लें?| Paisa Live
RBI की नई नीति: EMI मिस होने पर Smartphone और laptop हो सकते हैं lock!| Paisa Live
Copper में बंपर तेजी! जानिए क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह और कहाँ करें निवेश?| Paisa Live
भारत-अमेरिका रिश्तों में तेल और Gas की deal से नया संतुलन, रूस से तेल की खरीद कम| Paisa Live
MTNL default कर गई! लेकिन क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं? जानिए पूरा सच| Paisa Live
Embed widget