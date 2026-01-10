हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कन्या 11-17 जनवरी 2026 टैरो राशिफल: कार्य में जल्दबाजी से नुकसान तय! जानें ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा?

कन्या 11-17 जनवरी 2026 टैरो राशिफल: कार्य में जल्दबाजी से नुकसान तय! जानें ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा?

Virgo Tarot Weekly Horoscope: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के जातकों के लिए यह हफ्ता नज़रिया बदलने और ठहरकर सोचने वाला है. जानिए करियर, धन, नौकरी, शुभ संकेत और उपाय?

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Updated at : 10 Jan 2026 11:50 AM (IST)
Virgo Tarot Weekly Horoscope 11 to 17 January 2026:

Virgo Tarot Weekly Horoscope 11 to 17 January 2026: टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि यह सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए नज़रिया बदलने और ठहरकर सोचने का है. टैरो में The Hanged Man का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है, जो बताता है कि इस समय चीज़ों को पुराने तरीके से देखने के बजाय नए दृष्टिकोण से समझना जरूरी होगा.

कामकाज या निजी जीवन में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन टैरो साफ कहता है कि ये रुकावटें बेकार नहीं हैं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने में मदद करेंगी.

कन्या टैरो साप्ताहिक कार्य व निर्णय राशिफल (11–17 जनवरी 2026)

इस सप्ताह किसी भी काम में जल्दबाजी करना नुकसानदेह हो सकता है. The Hanged Man सलाह देता है कि फिलहाल गति कम रखो और हर कदम सोच-समझकर उठाओ.

जो काम अटका हुआ दिख रहा है, वह धैर्य रखने से अपने आप स्पष्ट हो सकता है. फूंक-फूंक कर रखा गया कदम आगे चलकर बड़ी गलती से बचा सकता है.

कन्या टैरो साप्ताहिक मानसिक स्थिति व धैर्य राशिफल (11–17 जनवरी 2026)

मानसिक रूप से यह सप्ताह तुम्हें परीक्षा में डाल सकता है. बार-बार चीज़ें टलने से बेचैनी हो सकती है, लेकिन टैरो संकेत देता है कि सब्र ही सबसे बड़ी ताकत बनेगा. हर स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ो और हालात को समझने का समय दो.

कन्या टैरो साप्ताहिक मार्गदर्शन

टैरो का संदेश साफ है “रुकना पीछे हटना नहीं होता, कभी-कभी वही सबसे सही चाल होती है.”
नज़रिया बदलोगे तो रास्ता खुद साफ होता दिखेगा.

टैरो उपाय: किसी फैसले से पहले एक दिन का ब्रेक लें और खुद से पूछें “क्या मैं इसे जल्दबाजी में तो नहीं कर रहा?” इससे सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 10 Jan 2026 11:50 AM (IST)
Frequently Asked Questions

टैरो कार्ड्स के अनुसार, कन्या राशि वालों के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है?

किसी भी फैसले से पहले एक दिन का ब्रेक लें और खुद से पूछें कि क्या आप इसे जल्दबाजी में कर रहे हैं. इससे सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी.

