Makar Sankranti 2026: धन की कमी से बचना है तो मकर संक्रातिं पर राशि अनुसार करें इन चीजों का दान
Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति 14 जनवरी को है. गंगा स्नान के अलावा इस दिन शुभता प्राप्त करने के लिए राशि अनुसार चीजों का दान करना चाहिए. ये धन, समृद्धि, सुख, सफलता में वृद्धि करता है.
Makar Sankranti 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन महापर्व मनाया जाता है इसे मकर संक्रांति कहते हैं. इस साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति है. स्नान और दान दोनों के लिए ये दिन सर्वश्रेष्ठ है. आर्थिक सुख, समृद्धि, जीवन में ग्रहों की शुभता पाने के लिए मकर संक्रांति पर राशि अनुसार दान करना चाहिए.
- मेष राशि – मकर संक्रांति पर मेष वाले गुड़, मूंगफली और तिल का दान करना चाहिए. सब्जी में गाजर दान करना चाहिए और इसके साथ ही किसी जरूरतमंद व्यक्ति लाल वस्त्र का दान करें.
- वृषभ राशि - सफेद कपड़ा, दही और तिल दान मकर संक्रांति पर दान करना शुभ होगा, मान्यता है इससे मां लक्ष्मी की कृपा होती है और धन में वृद्धि होती है.
- मिथुन राशि – मिथुन राशि वालों को मकर संक्रांति पर सब्जियां, मूंग दाल, चादर, काला तिल, कंबल दान करना चाहिए, मान्यता है इससे रोग-दोष दूर रहते हैं. बौद्धिक विकास होता है.
- सिंह राशि – मकर संक्रांति पर सिंह राशि के लोग लाल कपड़ा, तांबा, तिल और गेहूं का दान कर सकते हैं. साथ ही गाजर भी दान करें. ये सूर्य देव को प्रसन्न करता है और आरोग्य प्रदान करता है.
- कन्या राशि – कन्या राशि वालों को मकर संक्रांति के दिन हरी सब्जियां, गरीबों को तिल के लड्डू, साबुत मूंग, खिचड़ी, मूंगफली, हरे कपड़े आदि दान करना शुभ रहेगा.
- तुला राशि - मकर संक्रांति को दान में अपने राशि स्वामी शुक्र के अनुसार चीनी, बूरा,चावल, दूध-दही,सफेद या गुलाबी रंग के ऊनी कपड़े,खिचड़ी और तिल-गुड़ का दान करना विशेष फलदाई है.
- वृश्चिक राशि - मकर संक्रांति पर आपको गाय के बछड़े को कुछ ताजे हरे पत्ते खिलाएं और जरुरतमंदों को लाल कपड़ा, तांबा, गुड़ और तिल का दान करें.
- धनु राशि - धनु राशि के जातकों को पीला कपड़ा, पीली दाल और हल्दी दान करनी चाहिए. साथ ही सुहागिन को सुहाग की सामग्री दान करें.
- मकर राशि - किसी जरूरतमंद को काले कपड़े, काले तिल या फिर काले रंग के जूते दान करने चाहिए. मकर राशि वालों के लिए कंबल, काले तिल दान करें. इसके अलावा काली गाय को अनाज खिलाएं.
- कुंभ राशि – मकर संक्रांति पर काली दाल से बनी खिचड़ी दान करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें.
- मीन राशि – इस राशि के लोगों को मकर संक्रांति पर खिचड़ी, तिल, पीली दाल, हल्दी का दान करें.
