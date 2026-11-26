Aaj Ka Mesh Rashifal 26 November 2026: आज गुरुवार, 26 नवंबर 2026 को मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली और दृक पंचांग की गणना के अनुसार, आज सुबह 07:11 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव (मिथुन राशि) में संचरण करेंगे. पराक्रम और संचार के इस भाव में चंद्रमा के गोचर से धार्मिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों के कारण समाज में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी.

इसके साथ ही, आज ग्रहों के विशेष संयोग से वाशि, आनन्दादि, सुनफा, परिजात, सिद्ध और साध्य योग बन रहे हैं. विशेष रूप से आपकी राशि के लिए पंचमहापुरुष योगों में से एक 'मालव्य योग' का निर्माण हो रहा है. इन शुभ योगों के प्रभाव से बिजनेस में मुनाफा होगा, रुकी हुई योजनाएं गति पकड़ेंगी और आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 26 November 2026)

दिनांक: 26 नवंबर 2026, गुरुवार (दृक पंचांग गणना आधारित)

तिथि: मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि (दोपहर 01:16 बजे तक, इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ)

नक्षत्र: मृगशिरा नक्षत्र (शाम 05:47 बजे तक, इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, सिद्ध योग, साध्य योग और मालव्य योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा सुबह 07:11 बजे के बाद मिथुन राशि (आपकी राशि से तृतीय भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Product Re-launch & Loan Clearance)

कारोबारियों के लिए आज ग्रह स्थिति बेहद सुखद बनी हुई है, जिससे दिन अन्य दिनों के मुकाबले बेहतर रहेगा. यदि आप बाजार में किसी पुराने प्रोडक्ट को नए सिरे से रि-लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं, तो सुबह 07:00 से 08:00 बजे और शाम 05:00 से 06:00 बजे के बीच का समय आपके लिए सबसे अधिक लाभदायक रहेगा.

जो व्यापारी अपना पुराना लोन क्लियर करने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी आज का दिन पूरी तरह अनुकूल है. आर्थिक समृद्धि को बनाए रखने के लिए अपनी आमदनी का एक छोटा हिस्सा दान-पुण्य के कार्यों के लिए अलग निकालें और इसे अपनी नियमित आदत बनाएं.

करियर और नौकरी (Work Secrecy & Job Search)

नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर अपनी रणनीति को लेकर बेहद सतर्क रहने की जरूरत है. जब तक आपके महत्वपूर्ण कार्य और प्रोजेक्ट पूरी तरह से संपन्न न हो जाएं, तब तक अपनी भविष्य की प्लानिंग को गुप्त ही रखें, वरना विरोधी इसका लाभ उठा सकते हैं.

वहीं, जो युवा लंबे समय से नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें निराश होने के बजाय अपने प्रयास तेज कर देने चाहिए, क्योंकि ग्रहों की अनुकूलता जल्द ही आपको बड़ी सफलता दिलाने के संकेत दे रही है.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Peaceful Family & Personality Growth)

पारिवारिक जीवन आज शांत और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा, लेकिन घर के सदस्यों के साथ किसी भी अति-संवेदनशील या विवादित मुद्दे पर चर्चा करने से बचें. आपकी महत्वाकांक्षाएं आपको नई सफलता की ओर ले जाएंगी.

छात्रों के व्यक्तित्व में सकारात्मक निखार आएगा और आप अपनी संवाद शैली से आसपास के लोगों को आसानी से प्रभावित करने में सफल रहेंगे. स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य और ऊर्जा से भरपूर रहेगा.

लकी कलर: येलो (पीला)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 4

गुरुवार विशेष अचूक उपाय

बृहत् पराशर होरा शास्त्र के अनुसार, गुरु ग्रह की शुभता और कार्यसिद्धि के लिए आज गुरुवार के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु और केले के वृक्ष की विधि-विधान से पूजा करें. भगवान विष्णु को पीले फूल, चने की दाल, गुड़ और हल्दी की गांठ अर्पित करें तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.

इसके अलावा, आज माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाने और किसी मंदिर या जरूरतमंद को पीले वस्त्र व धार्मिक पुस्तकों का दान करने से ज्ञान, मान-सम्मान और आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.