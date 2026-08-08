Aaj Ka Kark Rashifal 8 August 2026: 8 अगस्त 2026, शनिवार के दिन श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 02:00 बजे तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज दोपहर 04:51 बजे तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, ध्रुव योग, व्याघात योग और सर्वामृत योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से 11वें भाव (आय, लाभ, सोशल नेटवर्क व बड़े भाई-बहन स्थान) में वृषभ राशि में संचार करेंगे. 11वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपकी सामाजिक लोकप्रियता (Social Popularity) में जबरदस्त इजाफा होगा. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की यात्रा शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए मिला-जुला लेकिन लाभदायक रहेगा. बिजनेस में इंटरनेट और फोन के माध्यम से अपने पब्लिक रिलेशंस (Public Relations) को और अधिक मजबूत बनाएं. दोपहर बाद कारोबार में कुछ बहुत अच्छे ऑर्डर्स आपके हाथ लग सकते हैं. हालांकि, बिजनेसमैन आज कुछ कानूनी मामलों या उलझनों में फंसे नजर आ सकते हैं, जिन्हें समय पर ही सुलझाने का प्रयास करें. मार्केटिंग से जुड़े कारोबारियों को अपने काम के प्रति थोड़ा गंभीर रवैया अपनाना होगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन शानदार अवसर लेकर आया है. ध्रुव, व्याघात और सर्वामृत योग के शुभ प्रभाव से जॉब सर्च कर रहे लोगों (Job Searchers) को किसी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी से मनचाहा जॉब ऑफर मिल सकता है. वर्कस्पेस पर आप लकीर के फकीर बनने के बजाय कुछ नया और इनोवेटिव करने की कोशिश करेंगे, जिसकी सराहना होगी. हालांकि, एक्स्ट्रा इनकम (Extra Income) कमाने के चक्कर में नौकरीपेशा लोग किसी भी प्रकार का अनैतिक या जोखिम भरा काम न उठाएं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में चुनौतियों से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाएं; आपके सकारात्मक रवैये से परिवार के रिश्तों में मधुरता और प्यार बढ़ेगा. परिजनों के साथ तालमेल बेहतर होगा और सभी आपके विचारों का सम्मान करेंगे.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और करियर (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) को अपने फील्ड में किसी बात को लेकर थोड़ी निराशा या हताशा का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, आपको निराश होने के बजाय अपनी कमजोरियों पर काम करके अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी; आपके आगामी प्रयास पूरी तरह सफल होंगे.

11वें भाव में चंद्रमा होने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. एकाग्रता और ऊर्जा बनी रहेगी. नियमित योग और सावन के नियमों का पालन करने से मन शांत रहेगा.

शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा)

सिल्वर (चांदी जैसा) शुभ अंक: 7

7 अशुभ अंक: 4

4 आज का उपाय: शनिवार और श्रावण मास के शुभ संयोग पर शिवलिंग पर जल, दूध और सफेद चंदन अर्पित करें. साथ ही भगवान शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें; इससे तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे.

FAQs

Q1. 8 अगस्त 2026 को कर्क राशि के जॉब सर्च कर रहे लोगों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी है?

Ans. सर्वामृत योग और ध्रुव योग के प्रभाव से किसी बड़ी कंपनी से शानदार जॉब ऑफर मिलने की प्रबल संभावना है.

Q2. आज कर्क राशि के व्यापारियों को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए?

Ans. इंटरनेट और फोन से पब्लिक रिलेशन मजबूत करें, दोपहर बाद बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे और कानूनी मामलों को समय पर सुलझाएं.

Q3. आज कर्क राशि के खिलाड़ियों (Sports Persons) को क्या सलाह दी जाती है?

Ans. खेल में निराशा से घबराने के बजाय अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करें, आगे सफलता मिलेगी.

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