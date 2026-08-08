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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKark Rashifal 8 August 2026: कर्क राशि वालों की 11वें चंद्रमा से बढ़ेगी सामाजिक लोकप्रियता, सर्वामृत योग से मिलेगा बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर

Kark Rashifal 8 August 2026: कर्क राशि वालों की 11वें चंद्रमा से बढ़ेगी सामाजिक लोकप्रियता, सर्वामृत योग से मिलेगा बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर

Cancer Horoscope Today 8 August 2026: 11वें चंद्रमा व सर्वामृत योग से कर्क राशि वालों को मिलेगा बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर, बढ़ेगी लोकप्रियता! पढ़ें 8 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 08 Aug 2026 10:33 AM (IST)
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Aaj Ka Kark Rashifal 8 August 2026: 8 अगस्त 2026, शनिवार के दिन श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 02:00 बजे तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज दोपहर 04:51 बजे तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, ध्रुव योग, व्याघात योग और सर्वामृत योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से 11वें भाव (आय, लाभ, सोशल नेटवर्क व बड़े भाई-बहन स्थान) में वृषभ राशि में संचार करेंगे. 11वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपकी सामाजिक लोकप्रियता (Social Popularity) में जबरदस्त इजाफा होगा. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की यात्रा शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए मिला-जुला लेकिन लाभदायक रहेगा. बिजनेस में इंटरनेट और फोन के माध्यम से अपने पब्लिक रिलेशंस (Public Relations) को और अधिक मजबूत बनाएं. दोपहर बाद कारोबार में कुछ बहुत अच्छे ऑर्डर्स आपके हाथ लग सकते हैं. हालांकि, बिजनेसमैन आज कुछ कानूनी मामलों या उलझनों में फंसे नजर आ सकते हैं, जिन्हें समय पर ही सुलझाने का प्रयास करें. मार्केटिंग से जुड़े कारोबारियों को अपने काम के प्रति थोड़ा गंभीर रवैया अपनाना होगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन शानदार अवसर लेकर आया है. ध्रुव, व्याघात और सर्वामृत योग के शुभ प्रभाव से जॉब सर्च कर रहे लोगों (Job Searchers) को किसी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी से मनचाहा जॉब ऑफर मिल सकता है. वर्कस्पेस पर आप लकीर के फकीर बनने के बजाय कुछ नया और इनोवेटिव करने की कोशिश करेंगे, जिसकी सराहना होगी. हालांकि, एक्स्ट्रा इनकम (Extra Income) कमाने के चक्कर में नौकरीपेशा लोग किसी भी प्रकार का अनैतिक या जोखिम भरा काम न उठाएं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में चुनौतियों से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाएं; आपके सकारात्मक रवैये से परिवार के रिश्तों में मधुरता और प्यार बढ़ेगा. परिजनों के साथ तालमेल बेहतर होगा और सभी आपके विचारों का सम्मान करेंगे.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और करियर (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) को अपने फील्ड में किसी बात को लेकर थोड़ी निराशा या हताशा का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, आपको निराश होने के बजाय अपनी कमजोरियों पर काम करके अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी; आपके आगामी प्रयास पूरी तरह सफल होंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

11वें भाव में चंद्रमा होने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. एकाग्रता और ऊर्जा बनी रहेगी. नियमित योग और सावन के नियमों का पालन करने से मन शांत रहेगा.

  • शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा)
  • शुभ अंक: 7
  • अशुभ अंक: 4
  • आज का उपाय: शनिवार और श्रावण मास के शुभ संयोग पर शिवलिंग पर जल, दूध और सफेद चंदन अर्पित करें. साथ ही भगवान शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें; इससे तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे.

FAQs 

Q1. 8 अगस्त 2026 को कर्क राशि के जॉब सर्च कर रहे लोगों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी है?
Ans. सर्वामृत योग और ध्रुव योग के प्रभाव से किसी बड़ी कंपनी से शानदार जॉब ऑफर मिलने की प्रबल संभावना है.

Q2. आज कर्क राशि के व्यापारियों को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए?
Ans. इंटरनेट और फोन से पब्लिक रिलेशन मजबूत करें, दोपहर बाद बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे और कानूनी मामलों को समय पर सुलझाएं.

Q3. आज कर्क राशि के खिलाड़ियों (Sports Persons) को क्या सलाह दी जाती है?
Ans. खेल में निराशा से घबराने के बजाय अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करें, आगे सफलता मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 Aug 2026 06:19 AM (IST)
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