Singh Rashifal 8 August 2026: 10वें चंद्रमा से सिंह राशि वालों का बढ़ेगा प्रभाव, स्ट्रांग पार्टी से मिलेंगे बिजनेस के बड़े ऑफर्स
Leo Horoscope Today 8 August 2026: 10वें चंद्रमा व ध्रुव योग से सिंह राशि वालों का बढ़ेगा प्रभाव, बिजनेस में मिलेंगे बड़े ऑफर्स! पढ़ें 8 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक राशिफल.
Aaj Ka Singh Rashifal 8 August 2026: 8 अगस्त 2026, शनिवार के दिन श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 02:00 बजे तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज दोपहर 04:51 बजे तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, ध्रुव योग, व्याघात योग और सर्वामृत योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.
चंद्रमा आज आपकी राशि से 10वें भाव (कर्म, करियर, पद-प्रतिष्ठा व कार्यक्षेत्र स्थान) में वृषभ राशि में संचार करेंगे. 10वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आप अपने काम में बेहद आकर्षक और प्रभावशाली रहेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए प्रगति के नए रास्ते खोलने वाला रहेगा. किसी स्ट्रांग व्यावसायिक पार्टी द्वारा आपको बिजनेस के बेहतरीन ऑफर्स मिलने वाले हैं. व्यापार के विस्तार के लिए डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया और ऑनलाइन गतिविधियों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने का प्रयास करें. आर्थिक स्थिति में कुछ उतार-चढ़ाव (Ups and Downs) देखने को मिल सकते हैं, इसलिए अपने फिजूल खर्चों पर नियंत्रण रखें. यदि आप किसी नए काम की शुरुआत की प्लानिंग बना रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 01:30 बजे (अभिजीत मुहूर्त) या दोपहर 02:30 से 03:30 बजे के बीच का समय सबसे अनुकूल रहेगा.
करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों को आज दफ्तर में सफलता मिलेगी. एम्प्लॉइड पर्सन ऑफिशियल वर्क करते समय अपना आत्मविश्वास (Confidence) पूरी तरह बनाए रखें; जल्दबाजी या लापरवाही में काम करने से बचें ताकि किसी प्रकार की बड़ी गलती न हो. ऑफिस में सहकर्मियों और बॉस के साथ माहौल बहुत अनुकूल बना रहेगा. यदि आप अपनी कार्यप्रणाली में कोई बड़ा बदलाव कर रहे हैं, तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें.
लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में आज आपकी व्यस्तता काफी अधिक रहने वाली है. आप अपने पारिवारिक कामों में इतने मशगूल रहेंगे कि ऑफिस या बिजनेस के कामों पर थोड़ा कम ध्यान दे पाएंगे; हालांकि संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. घर-परिवार में आपसी स्नेह और सहयोग बना रहेगा.
शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन काफी दिलचस्प रहने वाला है. स्टूडेंट्स के साथ दोपहर बाद कुछ नया और सकारात्मक घटित हो सकता है, जो उनकी पढ़ाई या करियर को नई दिशा दे सकता है.
स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)
10वें भाव में चंद्रमा के संचार से आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. कार्यक्षेत्र में प्रभाव बढ़ने से मन में उत्साह रहेगा. आंखों और खान-पान का ध्यान रखें.
- शुभ रंग: रेड (लाल)
- शुभ अंक: 6
- अशुभ अंक: 8
- आज का उपाय: शनिवार और सावन के शुभ संयोग पर सूर्यदेव को अर्घ्य दें और शिवलिंग पर जल व लाल चंदन चढ़ाएं. इसके साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं; इससे कार्यक्षेत्र में पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी और बाधाएं दूर होंगी.
FAQs
Q1. 8 अगस्त 2026 को सिंह राशि के व्यापारियों को क्या बड़ा मौका मिलने वाला है?
Ans. किसी स्ट्रांग व्यावसायिक पार्टी से बेहतरीन ऑफर्स मिलेंगे और डिजिटल मार्केटिंग से बिजनेस बढ़ाने का सही अवसर रहेगा.
Q2. आज सिंह राशि के नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में किस बात का ध्यान रखना चाहिए?
Ans. काम में पूरा कॉन्फिडेंस रखें, जल्दबाजी या लापरवाही से बचें और कार्यप्रणाली बदलने से पहले अनुभवी की सलाह लें.
Q3. आज सिंह राशि वालों के लिए नया काम शुरू करने का शुभ मुहूर्त क्या है?
Ans. दोपहर 12:15 से 01:30 बजे (अभिजीत मुहूर्त) और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे का समय सबसे शुभ रहेगा.
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