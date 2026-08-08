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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKanya Rashifal 8 August 2026: 9वें चंद्रमा से कन्या राशि वालों को पूर्व निवेश से मिलेगा बड़ा धन लाभ, प्रतियोगिता में मिलेगी सफलता

Kanya Rashifal 8 August 2026: 9वें चंद्रमा से कन्या राशि वालों को पूर्व निवेश से मिलेगा बड़ा धन लाभ, प्रतियोगिता में मिलेगी सफलता

Virgo Horoscope Today 8 August 2026: 9वें चंद्रमा व ध्रुव योग से कन्या राशि वालों को पुराने निवेश से मिलेगा बड़ा धन लाभ, जॉब में सेलिब्रेशन! पढ़ें 8 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 08 Aug 2026 11:06 AM (IST)
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Aaj Ka Kanya Rashifal 8 August 2026: 8 अगस्त 2026, शनिवार के दिन श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 02:00 बजे तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज दोपहर 04:51 बजे तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, ध्रुव योग, व्याघात योग और सर्वामृत योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है. इसके अलावा आपकी राशि के स्वामी बुध के प्रभाव से 'भद्र योग' का विशेष संयोग भी बना हुआ है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से 9वें भाव (भाग्य, अध्यात्म, धर्म व सामाजिक प्रतिष्ठा स्थान) में वृषभ राशि में संचार करेंगे. 9वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आप सामाजिक रूप से कुछ अलग और रचनात्मक करेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ और धनदायक रहने वाला है. बिजनेसमैन के आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी, जो आपको सफलता की एक अलग दिशा की ओर ले जाएगी और आप विपरीत परिस्थितियों में भी अनुकूल रास्ता खोज निकालेंगे. बिजनेस में अच्छी मात्रा में धन प्राप्त होगा; पूर्व में किए गए किसी निवेश (Past Investment) से बहुत अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है. हालांकि, कारोबारियों को हर परिस्थिति में अपना मन शांत रखना चाहिए, ताकि काम आसानी से पूरे हो सकें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन काफी खुशनुमा रहेगा. आपके किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के सफल होने से दफ्तर में पार्टी (Office Party) की प्लानिंग बन सकती है, जिससे आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. ऑफिस में वर्कलोड कम रहने से दिन सामान्य और तनावमुक्त बीतेगा. एंप्लॉयड पर्सन अपने सहकर्मियों (Co-workers) के साथ बेहतर तालमेल बनाकर काम करें और छोटी-छोटी बातों को तूल देने से बचें, वरना व्यर्थ के विवाद की स्थिति बन सकती है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज बहुत ही सकारात्मक वातावरण रहेगा. जीवनसाथी (Life Partner) और परिवार का आपको भरपूर भावनात्मक सहयोग मिलेगा, जिसकी बदौलत आप पूरे मनोयोग से अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे. परिजनों के साथ समय आनंदपूर्वक बीतेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. किसी प्रतियोगिता (Competitive Exam/Competition) में बेहतरीन सफलता मिलने से छात्रों का मनोबल और आत्मविश्वास काफी ऊंचा रहेगा. पढ़ाई में आपका प्रदर्शन सराहा जाएगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

भाग्य भाव में चंद्रमा के संचार से आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. मन शांत और प्रसन्न रहेगा. मेडिटेशन और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल रखें.

  • शुभ रंग: व्हाइट (सफेद)
  • शुभ अंक: 9
  • अशुभ अंक: 1
  • आज का उपाय: शनिवार और सावन के शुभ अवसर पर शिवलिंग पर जल, दूध और सफेद चंदन अर्पित करें. इसके साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें; इससे भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

FAQs 

Q1. 8 अगस्त 2026 को कन्या राशि के व्यापारियों को क्या बड़ा फायदा होने वाला है?
Ans. पुराने निवेश से बहुत अच्छा रिटर्न और धन लाभ मिलेगा, साथ ही प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हल निकालने में सफल रहेंगे.

Q2. आज कन्या राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए वर्कप्लेस पर कैसा माहौल रहेगा?
Ans. प्रोजेक्ट सफल होने से ऑफिस पार्टी का प्लान बनेगा, वर्कलोड कम रहेगा और दिन तनावमुक्त बीतेगा.

Q3. आज कन्या राशि के विद्यार्थियों को क्या सफलता मिलेगी?
Ans. किसी प्रतियोगिता में सफलता मिलने से छात्रों का मनोबल और आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 Aug 2026 06:26 AM (IST)
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