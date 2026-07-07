Aaj ka Tula Rashifal 7 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 1:25 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र शाम 4:24 बजे तक रहेगा, फिर रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शोभन योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा. टैक्स से जुड़े पुराने विवाद आपके पक्ष में सुलझ सकते हैं, जिससे आर्थिक दबाव कम होगा और फंड की स्थिति मजबूत बनेगी. किसी बड़े बिजनेस ग्रुप के साथ महत्वपूर्ण डील फाइनल होने के योग हैं. नए व्यापार की शुरुआत के लिए बैंक से लोन मिलने की संभावना भी प्रबल है. यदि आप नया वेंचर शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 2:00 बजे के बीच का समय विशेष रूप से शुभ रहेगा. आज आपके काम को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी नई पहचान मिलने के संकेत हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सम्मान और प्रगति लेकर आएगा. आपकी सलाह और समझदारी से ऑफिस की कोई बड़ी समस्या हल हो सकती है, जिससे वरिष्ठ अधिकारी और मैनेजमेंट आपके काम से बेहद प्रभावित होंगे. इससे आपकी प्रोफेशनल वैल्यू और जिम्मेदारियां दोनों बढ़ सकती हैं. विदेश में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिलने की संभावना है. फ्रीलांसरों को किसी बड़े बजट वाला क्लाइंट मिल सकता है, जो लंबे समय तक आपके साथ काम करेगा और आय में स्थिरता लाएगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज का दिन काफी मजबूत रहेगा. पुराने अटके हुए धन मिलने की संभावना है और टैक्स संबंधी मामलों के सुलझने से आर्थिक राहत महसूस होगी. बैंक लोन, निवेश या नई व्यापारिक योजनाओं के लिए समय अनुकूल रहेगा. यदि आप भविष्य के लिए निवेश करना चाहते हैं तो विशेषज्ञ की सलाह लेकर आगे बढ़ना लाभकारी रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. घर में किसी धार्मिक या शुभ कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिससे सकारात्मक वातावरण बनेगा. जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मधुरता और विश्वास बढ़ेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग आपको मानसिक शांति देगा. प्रेम संबंधों में भी पारदर्शिता और समझदारी रिश्तों को और मजबूत बनाएगी.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है. काम की व्यस्तता के बीच पर्याप्त आराम करें और संतुलित भोजन लें. मौसम के बदलाव का असर शरीर पर पड़ सकता है, इसलिए पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रखने पर ध्यान दें. हल्का व्यायाम और योग आपके लिए लाभदायक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियां लेकर आ सकता है. पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषयों को समझने में सफलता मिलेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. खेल जगत से जुड़े खिलाड़ियों को किसी प्रतिष्ठित अकादमी से प्रशिक्षण या चयन का अवसर मिलने की संभावना है, जो उनके करियर के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा.

भाग्यशाली अंक और रंग

भाग्यशाली रंग: क्रीम.

भाग्यशाली अंक: 2.

अशुभ अंक: 4.

आज का उपाय

आज मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद या क्रीम रंग की मिठाई, चावल या वस्त्र का दान करें. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत शुभ मुहूर्त में करें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. इससे सफलता, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.

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