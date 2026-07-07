हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 7 July 2026: कारोबार में मिलेगा बड़ा अवसर, नौकरी में बढ़ेगा सम्मान, विदेश से आ सकती है खुशखबरी

Aaj ka Tula Rashifal 7 July 2026: कारोबार में मिलेगा बड़ा अवसर, नौकरी में बढ़ेगा सम्मान, विदेश से आ सकती है खुशखबरी

Libra Horoscope: क्या 7 जुलाई 2026 तुला राशि वालों के लिए कारोबार, नौकरी और विदेश से जुड़े मामलों में सफलता लेकर आएगा, क्या रुके हुए काम पूरे होंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 07 Jul 2026 03:30 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Tula Rashifal 7 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 1:25 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र शाम 4:24 बजे तक रहेगा, फिर रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शोभन योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा. टैक्स से जुड़े पुराने विवाद आपके पक्ष में सुलझ सकते हैं, जिससे आर्थिक दबाव कम होगा और फंड की स्थिति मजबूत बनेगी. किसी बड़े बिजनेस ग्रुप के साथ महत्वपूर्ण डील फाइनल होने के योग हैं. नए व्यापार की शुरुआत के लिए बैंक से लोन मिलने की संभावना भी प्रबल है. यदि आप नया वेंचर शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 2:00 बजे के बीच का समय विशेष रूप से शुभ रहेगा. आज आपके काम को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी नई पहचान मिलने के संकेत हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सम्मान और प्रगति लेकर आएगा. आपकी सलाह और समझदारी से ऑफिस की कोई बड़ी समस्या हल हो सकती है, जिससे वरिष्ठ अधिकारी और मैनेजमेंट आपके काम से बेहद प्रभावित होंगे. इससे आपकी प्रोफेशनल वैल्यू और जिम्मेदारियां दोनों बढ़ सकती हैं. विदेश में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिलने की संभावना है. फ्रीलांसरों को किसी बड़े बजट वाला क्लाइंट मिल सकता है, जो लंबे समय तक आपके साथ काम करेगा और आय में स्थिरता लाएगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज का दिन काफी मजबूत रहेगा. पुराने अटके हुए धन मिलने की संभावना है और टैक्स संबंधी मामलों के सुलझने से आर्थिक राहत महसूस होगी. बैंक लोन, निवेश या नई व्यापारिक योजनाओं के लिए समय अनुकूल रहेगा. यदि आप भविष्य के लिए निवेश करना चाहते हैं तो विशेषज्ञ की सलाह लेकर आगे बढ़ना लाभकारी रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. घर में किसी धार्मिक या शुभ कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिससे सकारात्मक वातावरण बनेगा. जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मधुरता और विश्वास बढ़ेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग आपको मानसिक शांति देगा. प्रेम संबंधों में भी पारदर्शिता और समझदारी रिश्तों को और मजबूत बनाएगी.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है. काम की व्यस्तता के बीच पर्याप्त आराम करें और संतुलित भोजन लें. मौसम के बदलाव का असर शरीर पर पड़ सकता है, इसलिए पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रखने पर ध्यान दें. हल्का व्यायाम और योग आपके लिए लाभदायक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियां लेकर आ सकता है. पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषयों को समझने में सफलता मिलेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. खेल जगत से जुड़े खिलाड़ियों को किसी प्रतिष्ठित अकादमी से प्रशिक्षण या चयन का अवसर मिलने की संभावना है, जो उनके करियर के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा.

भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग: क्रीम.
भाग्यशाली अंक: 2.
अशुभ अंक: 4.
आज का उपाय
आज मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद या क्रीम रंग की मिठाई, चावल या वस्त्र का दान करें. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत शुभ मुहूर्त में करें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. इससे सफलता, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 07 Jul 2026 03:30 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Tula Rashifal Libra Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Tula Rashifal 7 July 2026: कारोबार में मिलेगा बड़ा अवसर, नौकरी में बढ़ेगा सम्मान, विदेश से आ सकती है खुशखबरी
कारोबार में मिलेगा बड़ा अवसर, नौकरी में बढ़ेगा सम्मान, विदेश से आ सकती है खुशखबरी
राशिफल
Aaj ka Kanya Rashifal 7 July 2026: कारोबार में होगा बड़ा लाभ, नौकरी में मिलेगा सम्मान, धन और प्रेम जीवन में आएगी खुशहाली
कारोबार में होगा बड़ा लाभ, नौकरी में मिलेगा सम्मान, धन और प्रेम जीवन में आएगी खुशहाली
राशिफल
Aaj ka Singh Rashifal 7 July 2026: कारोबार में बढ़ सकती हैं चुनौतियां, नौकरी में रहें सतर्क, रिश्तों और धन के मामलों में रखें संयम
कारोबार में बढ़ सकती हैं चुनौतियां, नौकरी में रहें सतर्क, रिश्तों और धन के मामलों में रखें संयम
राशिफल
Aaj ka Kark Rashifal 7 July 2026: कारोबार में बनेगा नया रिकॉर्ड, नौकरी में मिलेगा सम्मान, धन और भाग्य का मिलेगा पूरा साथ
कारोबार में बनेगा नया रिकॉर्ड, नौकरी में मिलेगा सम्मान, धन और भाग्य का मिलेगा पूरा साथ
Advertisement

वीडियोज

Aamir Khan की शादी में Kiran Rao क्यों नहीं दिखीं?
Vaibhav Sooryavanshi: डेब्यू कैप पाते ही रो पड़े वैभव सूर्यवंशी! 15 साल की उम्र में रच दिया इतिहास!.
Diljit Dosanjh की Sutluj रिलीज के 2 दिन बाद ही ZEE5 से क्यों हटाई गई?
Hyundai Creta Electric अब ₹10.99 लाख में! BAAS क्या है? सस्ती EV का पूरा सच | Creta EV Explained
Shilpa Shinde की धमाकेदार एंट्री, Lock Upp 2 में बढ़ेगा ड्रामा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हूती, हमास और हिज्बुल्लाह की मौजूदगी, ईरान ने दिखाई ताकत, खामेनेई की आखिरी सलामी से सीधा संदेश
हूती, हमास और हिज्बुल्लाह की मौजूदगी, ईरान ने दिखाई ताकत, खामेनेई की आखिरी सलामी से सीधा संदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंपत राय का इस्तीफा मंजूर होने पर अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया, जानें अब क्या कहा?
चंपत राय का इस्तीफा मंजूर होने पर अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया, जानें अब क्या कहा?
क्रिकेट
BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज के किया टीम इंडिया में बदलाव, 2 साल बाद खूंखार ऑलराउंडर की वापसी
BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज के किया टीम इंडिया में बदलाव, 2 साल बाद खूंखार ऑलराउंडर की वापसी
बॉलीवुड
Satluj: बैन के बाद प्रोजेक्टर लगाकर 'सतलुज' देख रहे लोग, दिलजीत दोसांझ बोले- अब ये फिल्म नहीं रुकेगी
बैन के बाद प्रोजेक्टर लगाकर 'सतलुज' देख रहे लोग, दिलजीत दोसांझ बोले- अब ये फिल्म नहीं रुकेगी
विश्व
जैसे ही इंडोनेशिया के आसमान में घुसा पीएम मोदी का प्लेन, सामने आए फाइटर जेट्स, फिर ऐसा था नजारा- Video
जैसे ही इंडोनेशिया के आसमान में घुसा पीएम मोदी का प्लेन, सामने आए फाइटर जेट्स, फिर ऐसा था नजारा- Video
मध्य प्रदेश
Explained: वक्फ बोर्ड में पहली बार दो हिंदू सदस्य नियुक्त, कहीं वाह-वाह... तो कहीं विरोध! इसके नतीजे अच्छे या बुरे?
वक्फ बोर्ड में पहली बार दो हिंदू सदस्य नियुक्त, कहीं वाह-वाह, कहीं विरोध! नतीजे अच्छे या बुरे?
इंडिया
चांदी चोरी से सोने के रामचरितमानस के गायब होने तक…, चंपत के इस्तीफे के बाद VHP ने बताई पूरी सच्चाई
चांदी चोरी से सोने के रामचरितमानस के गायब होने तक…, चंपत के इस्तीफे के बाद VHP ने बताई पूरी सच्चाई
इंडिया
पाकिस्तान की इस ब्यूटी क्रीम से हो रही किडनी की बीमारी, भारत सरकार ने लगाया बैन
पाकिस्तान की इस ब्यूटी क्रीम से हो रही किडनी की बीमारी, भारत सरकार ने लगाया बैन
ENT LIVE
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
ABP NEWS
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
ABP NEWS
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
ABP NEWS
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
ABP NEWS
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Embed widget