Aaj Ka Tula Rashifal 6 August 2026: करियर और बिजनेस में आज खुल सकते हैं नए रास्ते

Aaj Ka Tula Rashifal 6 August 2026: हर दिन की शुरुआत अगर पंचांग के साथ की जाए, तो दिन की योजना बनाना और भी आसान हो सकता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 6:53 बजे तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी. भरणी नक्षत्र रात्रि 8:14 बजे तक रहेगा, फिर कृतिका नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और गण्ड योग का संयोग बन रहा है. वहीं चंद्रमा मध्य रात्रि 1:53 बजे के बाद वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं कि आज का दिन आपकी राशियों के लिए क्या संकेत लेकर आया है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक

शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक

शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

तुला राशि के लोगों के लिए 6 अगस्त 2026 का दिन व्यापार के लिहाज से लाभदायक रहने वाला है. चंद्रमा सप्तम भाव में होने से साझेदारी और व्यावसायिक संबंध मजबूत होंगे. यदि आपके सामने कोई अच्छा व्यावसायिक अवसर आए, तो जरूरत से ज्यादा सोच-विचार करने के बजाय सही समय पर निर्णय लें, क्योंकि देर करने से मौका हाथ से निकल सकता है.

बिजनेस में आर्थिक गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और कारोबार में धीरे-धीरे सकारात्मक बढ़त देखने को मिलेगी. नए क्लाइंट्स और व्यापारिक संपर्क भी भविष्य में लाभ दिला सकते हैं.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. गण्ड योग के प्रभाव से आपके अधूरे कार्य समय पर पूरे होंगे और काम में मन भी लगेगा. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चल रहे मतभेद दूर हो सकते हैं, जिससे कार्यस्थल का माहौल बेहतर रहेगा.

जो लोग विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, उन्हें इंटरव्यू, वीजा या नौकरी से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है. वहीं, करियर को लेकर लंबे समय से चल रही किसी समस्या का समाधान मिलने से राहत महसूस होगी.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है. आय बढ़ने के संकेत हैं और भविष्य के लिए बचत या निवेश की योजना भी सफल हो सकती है. हालांकि खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

वैवाहिक जीवन में प्रेम और आपसी समझ बढ़ेगी. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और रिश्तों में मजबूती आएगी. यदि आपकी पुत्री है, तो उसके साथ समय बिताएं और खुलकर बातचीत करें. इससे परिवार में अपनापन बढ़ेगा और आपको मानसिक शांति मिलेगी.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचने का प्रयास करें. खिलाड़ियों और कलाकारों को किसी कार्य में देरी या रुकावट के कारण निराशा हो सकती है. धैर्य रखें और नियमित अभ्यास जारी रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और कलाकारों को अपने लक्ष्य पर लगातार मेहनत करते रहना होगा. यदि किसी काम में सफलता देर से मिले, तो निराश न हों. निरंतर प्रयास ही आगे चलकर अच्छे परिणाम देगा.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number)

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज(Orange)

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 4

उपाय(Remedy)

माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें. "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार जप करें तथा जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल या भोजन का दान करें. इससे आर्थिक उन्नति, करियर में सफलता और पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी.

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