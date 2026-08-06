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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Tula Rashifal 6 August 2026: करियर और बिजनेस में आज खुल सकते हैं नए रास्ते

Aaj Ka Tula Rashifal 6 August 2026: करियर और बिजनेस में आज खुल सकते हैं नए रास्ते

Libra Horoscope: क्या आज आपके सामने सफलता का सुनहरा मौका आएगा? बिजनेस में आय बढ़ने के संकेत हैं और करियर की परेशानियां दूर हो सकती हैं. जानें व्यापार, धन, परिवार, शिक्षा और लव लाइफ का विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 06 Aug 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj Ka Tula Rashifal 6 August 2026: हर दिन की शुरुआत अगर पंचांग के साथ की जाए, तो दिन की योजना बनाना और भी आसान हो सकता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 6:53 बजे तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी. भरणी नक्षत्र रात्रि 8:14 बजे तक रहेगा, फिर कृतिका नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और गण्ड योग का संयोग बन रहा है. वहीं चंद्रमा मध्य रात्रि 1:53 बजे के बाद वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं कि आज का दिन आपकी राशियों के लिए क्या संकेत लेकर आया है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक
शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक
शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

तुला राशि के लोगों के लिए 6 अगस्त 2026 का दिन व्यापार के लिहाज से लाभदायक रहने वाला है. चंद्रमा सप्तम भाव में होने से साझेदारी और व्यावसायिक संबंध मजबूत होंगे. यदि आपके सामने कोई अच्छा व्यावसायिक अवसर आए, तो जरूरत से ज्यादा सोच-विचार करने के बजाय सही समय पर निर्णय लें, क्योंकि देर करने से मौका हाथ से निकल सकता है.

बिजनेस में आर्थिक गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और कारोबार में धीरे-धीरे सकारात्मक बढ़त देखने को मिलेगी. नए क्लाइंट्स और व्यापारिक संपर्क भी भविष्य में लाभ दिला सकते हैं.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. गण्ड योग के प्रभाव से आपके अधूरे कार्य समय पर पूरे होंगे और काम में मन भी लगेगा. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चल रहे मतभेद दूर हो सकते हैं, जिससे कार्यस्थल का माहौल बेहतर रहेगा.

जो लोग विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, उन्हें इंटरव्यू, वीजा या नौकरी से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है. वहीं, करियर को लेकर लंबे समय से चल रही किसी समस्या का समाधान मिलने से राहत महसूस होगी.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है. आय बढ़ने के संकेत हैं और भविष्य के लिए बचत या निवेश की योजना भी सफल हो सकती है. हालांकि खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

वैवाहिक जीवन में प्रेम और आपसी समझ बढ़ेगी. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और रिश्तों में मजबूती आएगी. यदि आपकी पुत्री है, तो उसके साथ समय बिताएं और खुलकर बातचीत करें. इससे परिवार में अपनापन बढ़ेगा और आपको मानसिक शांति मिलेगी.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचने का प्रयास करें. खिलाड़ियों और कलाकारों को किसी कार्य में देरी या रुकावट के कारण निराशा हो सकती है. धैर्य रखें और नियमित अभ्यास जारी रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और कलाकारों को अपने लक्ष्य पर लगातार मेहनत करते रहना होगा. यदि किसी काम में सफलता देर से मिले, तो निराश न हों. निरंतर प्रयास ही आगे चलकर अच्छे परिणाम देगा.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number) 
भाग्यशाली रंग: ऑरेंज(Orange)
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 4

उपाय(Remedy)

माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें. "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार जप करें तथा जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल या भोजन का दान करें. इससे आर्थिक उन्नति, करियर में सफलता और पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 Aug 2026 03:30 AM (IST)
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