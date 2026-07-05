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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 5 July 2026: तुला राशि वालों के लिए सफलता, खुशियां और तरक्की के नए अवसर

Aaj ka Tula Rashifal 5 July 2026: तुला राशि वालों के लिए सफलता, खुशियां और तरक्की के नए अवसर

Libra Horoscope: क्या 5 जुलाई 2026 का रविवार तुला राशि के लोगों के लिए करियर, कारोबार, शिक्षा और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा? जानिए आज का पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 05 Jul 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj ka Tula Rashifal 5 July 2026: रविवार का दिन तुला राशि के लोगों के लिए संतुलित सोच, नई उपलब्धियों और सुखद अनुभवों का संकेत दे रहा है. पंचांग के अनुसार आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 1:31 बजे तक रहेगी, इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. शतभिषा नक्षत्र दोपहर 3:13 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और आयुष्मान योग का शुभ संयोग बन रहा है. चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, जबकि चंद्रमा-राहु ग्रहण दोष के कारण महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय धैर्य और विवेक बनाए रखना जरूरी होगा. यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है और व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार परिणाम अलग हो सकते हैं.

हेल्थ राशिफल

आज मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. दिनभर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और तनाव कम महसूस होगा. योग, मेडिटेशन और हल्की एक्सरसाइज आपको और अधिक सक्रिय बनाए रखेगी. खानपान में संतुलन बनाए रखें और पर्याप्त पानी का सेवन करें.

बिजनेस राशिफल

व्यापार करने वाले लोगों के लिए दिन लाभदायक रहने के संकेत हैं. आपकी योजनाबद्ध रणनीति और शांत स्वभाव व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेगा. ग्राहक सेवा और फीडबैक सिस्टम में सुधार करने से नए ग्राहक जुड़ सकते हैं और पुराने ग्राहकों का भरोसा भी मजबूत होगा. बाजार की परिस्थितियों को समझकर लिया गया फैसला भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अपने पुराने कार्यों का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. वरिष्ठ अधिकारी आपके अनुभव और कार्यशैली से प्रभावित रहेंगे, जिससे आपकी स्थिति मजबूत होगी. छुट्टी होने के बावजूद आप अपने सभी जरूरी कार्य समय पर पूरे कर लेंगे और आने वाले सप्ताह की तैयारी भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे. करियर में स्थिरता और सम्मान मिलने के संकेत हैं.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार और जीवनसाथी के साथ दिन आनंददायक रहेगा. घर में हंसी-खुशी का माहौल रहेगा और बच्चों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक सुकून देगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन संतुलित और लाभदायक रह सकता है. सोच-समझकर लिया गया निवेश भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है. आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखने में आप सफल रहेंगे. अनावश्यक खर्चों से बचने पर बचत बढ़ने की संभावना है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और कठिन विषय भी आसानी से समझ में आएंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. नए विषयों को सीखने में रुचि बढ़ेगी और आत्मविश्वास भी मजबूत होगा.

भाग्यशाली अंक, रंग, अशुभ अंक और उपाय
भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: पिंक
अशुभ अंक: 2
उपाय: आज मां लक्ष्मी की पूजा करें और किसी जरूरतमंद को गुलाबी रंग का वस्त्र या मिठाई दान करें. साथ ही कुछ समय योग और ध्यान में बिताएं. इससे मानसिक शांति मिलेगी और आर्थिक उन्नति के योग मजबूत होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 Jul 2026 03:30 AM (IST)
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