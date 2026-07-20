Aaj Ka Tula Rashifal 20 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी. हस्त नक्षत्र शाम 7:10 बजे तक रहेगा, इसके बाद चित्रा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शिव योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

तुला राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन सतर्कता और धैर्य की मांग कर रहा है. द्वादश भाव में चंद्रमा होने से अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें. नए व्यापारियों को कानूनी मामलों में विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति किसी विवाद की आशंका पैदा कर सकती है. यदि भूमि या संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो फिलहाल उसे कुछ समय के लिए टालना बेहतर रहेगा. सरकारी अनुबंध या बड़े प्रोजेक्ट राजनीतिक या प्रशासनिक कारणों से हाथ से निकल सकते हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें और जल्दबाजी से बचें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कार्यस्थल पर किसी भी विवाद या बहस से दूर रहें और अपने काम पर पूरा ध्यान दें. यदि मन में डर या असमंजस हो, तो एक समय में एक ही कार्य पर फोकस करें. संयम और शांत व्यवहार से आप कठिन परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं.

फाइनेंस राशिफल

आज खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है. अनावश्यक खरीदारी और बड़े निवेश से बचें. बजट के अनुसार चलने से आर्थिक संतुलन बना रहेगा और भविष्य में किसी वित्तीय परेशानी से बच सकेंगे.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में संतान की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है, जिससे आप और जीवनसाथी मानसिक तनाव महसूस करेंगे. ऐसे समय में एक-दूसरे का सहयोग और सकारात्मक बातचीत रिश्तों को मजबूत बनाएगी. परिवार के साथ समय बिताने और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की कोशिश करें.

हेल्थ राशिफल

मानसिक तनाव और चिंता का असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. पर्याप्त आराम करें, पौष्टिक भोजन लें और योग या ध्यान को दिनचर्या में शामिल करें. अपनी भावनात्मक और शारीरिक सेहत दोनों का ध्यान रखना आज आवश्यक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों का आज अपने कार्य में पूरा मन नहीं लग पाएगा. एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है, लेकिन नियमित अभ्यास और अनुशासन बनाए रखने से स्थिति में सुधार आएगा. लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना ही सफलता की कुंजी होगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: रेड (Red)

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 5

उपाय

आज मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें तथा "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद को लाल वस्त्र, मसूर की दाल या मीठा दान करें. इससे आर्थिक बाधाएं कम होंगी, मानसिक तनाव दूर होगा और कार्यक्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिलने लगेंगे.

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