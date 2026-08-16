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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTula Rashifal 16 August 2026: 12वें चंद्रमा से तुला राशि वाले रहें सतर्क, फालतू खर्चों पर लगाएं लगाम व दांपत्य जीवन में न आने दें शंका

Tula Rashifal 16 August 2026: 12वें चंद्रमा से तुला राशि वाले रहें सतर्क, फालतू खर्चों पर लगाएं लगाम व दांपत्य जीवन में न आने दें शंका

Tula Rashifal 16 August 2026: 12वें चंद्रमा से तुला राशि वाले फालतू खर्चों से बचें, दांपत्य जीवन में न लाएं शंका! पढ़ें 16 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 16 Aug 2026 07:42 AM (IST)
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Aaj Ka Tula Rashifal 16 August 2026: 16 अगस्त 2026, रविवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 04:53 बजे तक रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि (नागपंचमी) आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, साध्य योग और सर्वामृत योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज कन्या राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव यानी व्यय, हानि, अनचाहे खर्चे, विदेश व मानसिक चिंता स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 12वें चंद्रमा के प्रभाव से आज फालतू के खर्चों की अधिकता रह सकती है, इसलिए धन प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज तुला राशि के जातकों को बहुत संयम और धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है. बिजनेस में मशीनरी और उपकरणों के रखरखाव (Maintenance) संबंधी कार्यों में अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं. जल्दबाजी और भावुकता में आकर कोई भी व्यावसायिक निर्णय न लें, वरना नुकसान हो सकता है; यह समय पूरी तरह धैर्यपूर्वक व्यतीत करने का है. बिजनेसमैन यदि कारोबार के गिरते ग्राफ को लेकर चिंतित हैं, तो परेशान होने के बजाय इस बात पर फोकस करें कि कार्यप्रणाली को ठीक तरह से कैसे सुधारा और पूर्ण किया जाए.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों को आज कार्यक्षेत्र में अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखना होगा. एंप्लॉयड पर्सन बेवजह की बातों में अपना कीमती समय बिल्कुल बर्बाद न करें और ऑफिस गॉसिप से बचते हुए केवल अपने काम पर फोकस रखें. टीम के कुछ सदस्यों के अवकाश (Leave) पर जाने के कारण ऑफिस में आपको अपने काम के साथ-साथ उनके कार्यों को भी मैनेज करना पड़ सकता है, जिससे वर्कलोड बढ़ेगा. मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन को अपने तय टारगेट्स पूरे करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

दांपत्य जीवन में आज विशेष सावधानी और समझदारी बरतने की जरूरत है. किसी तीसरे व्यक्ति (Third Person) के हस्तक्षेप की वजह से वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है. अपने मन में किसी भी प्रकार की शंका या गलतफहमी को बिल्कुल न पनपने दें; अपने लाइफ पार्टनर से खुलकर बात करें और एक-दूसरे पर भरोसा बनाए रखें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज सकारात्मक सोच बनाए रखना बहुत जरूरी है. स्टूडेंट्स अपने भविष्य और करियर को लेकर बेवजह परेशान न हों; समय के साथ सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा. नकारात्मक विचारों (Negative Thoughts) से बचें और नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

12वें भाव में चंद्रमा के गोचर से मानसिक तनाव, आंखों में भारीपन या अनिद्रा की शिकायत हो सकती है. अत्यधिक काम के दबाव के बीच खुद को रिलैक्स करने का समय निकालें. सकारात्मक लोगों के साथ रहें और पर्याप्त आराम लें.

  • शुभ रंग: वाइट (सफेद)
  • शुभ अंक: 7
  • अशुभ अंक: 5
  • आज का उपाय: रविवार और नागपंचमी के पावन अवसर पर तांबे के लोटे में जल व लाल चंदन डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. साथ ही शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और सफेद पुष्प अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें; इससे फालतू खर्चों पर रोक लगेगी और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

FAQs

Q1. 16 अगस्त 2026 को तुला राशि के व्यापारियों को क्या सावधानी रखनी चाहिए?
Ans. मशीनरी मेंटेनेंस के खर्चों पर नजर रखें, भावुकता में फैसला न लें और बिजनेस की कमियों को सुधारने पर ध्यान दें.

Q2. आज तुला राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या चुनौती मिल सकती है?
 Ans. सहकर्मियों के अवकाश पर रहने से अतिरिक्त काम संभालना पड़ सकता है; ऑफिस गॉसिप से बचकर काम पर ध्यान दें.

Q3. आज तुला राशि वालों को वैवाहिक जीवन में किस बात से बचना चाहिए?
Ans. किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में न आएं और पार्टनर के प्रति मन में शंका को बिल्कुल न पनपने दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 16 Aug 2026 05:37 AM (IST)
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