Aaj Ka Singh Rashifal 16 August 2026: 16 अगस्त 2026, रविवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 04:53 बजे तक रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि (नागपंचमी) आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, साध्य योग और सर्वामृत योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज कन्या राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, कुटुंब, वाणी, पैतृक संपत्ति व नैतिक मूल्य स्थान) में गोचर कर रहे हैं. दूसरे चंद्रमा के प्रभाव से आज अपने नैतिक मूल्यों और पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने पर ध्यान दें. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए नई वित्तीय रणनीतियां बनाने का है. यदि आप पैतृक बिजनेस (Ancestral Business) से जुड़े हैं, तो अब उसे मॉर्डनाइज (Modernize) करने का समय आ गया है; समय की मांग के अनुसार बदलाव लाकर ही आप कारोबार में बड़ी छलांग लगा सकते हैं. बिजनेस डीलिंग्स में अपने विचारों को लेकर अड़ियल न बनें, लचीलापन रखें वरना अड़ियल रवैये से आर्थिक नुकसान हो सकता है. यदि आप भविष्य की सुरक्षा के लिए कोई नया निवेश (Investment) करने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद उपयुक्त और लाभप्रद है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी मौजूदा स्थिति को मजबूत करने का है. दफ्तर में आपका शांत, गंभीर और जिम्मेदार व्यवहार आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएगा; अपनी इस साख को आगे भी बरकरार रखें. एंप्लॉयड पर्सन के मन में यदि जॉब छोड़कर अचानक बिजनेस शुरू करने का विचार आ रहा है, तो फिलहाल इस विचार को कुछ समय के लिए टाल देना ही समझदारी होगी. वर्तमान नौकरी में स्थिरता बनाए रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में रविवार का दिन अपार सुकून और खुशियां लेकर आया है. परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर समय बिताना सप्ताह भर की सारी मानसिक व शारीरिक थकान को मिटा देगा. घर के बड़े भाई-बहनों का पूरा सम्मान करें और उनके दिशा-निर्देशों का पालन करें; उनके सानिध्य और आशीर्वाद से घर में शांति और सकारात्मकता बनी रहेगी.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी छूटी हुई पढ़ाई को दोबारा शुरू करने का संकल्प लेने का है. जिन छात्रों की पढ़ाई किसी कारणवश बीच में ही छूट गई थी या अधूरी रह गई थी, उन्हें अब अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए पुनः पूरे उत्साह से प्रयास शुरू करने चाहिए; सफलता अवश्य मिलेगी.

दूसरे भाव में चंद्रमा के संचार से आपका स्वास्थ्य सामान्यतः उत्तम रहेगा. पारिवारिक सुख-शांति से मानसिक तनाव दूर होगा. नियमित दिनचर्या रखें, संतुलित खान-पान अपनाएं और आंखों की देखभाल करें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

पिंक (गुलाबी) शुभ अंक: 5

5 अशुभ अंक: 7

7 आज का उपाय: रविवार और नागपंचमी के पावन अवसर पर तांबे के पात्र में जल, रोली और लाल फूल डालकर भगवान सूर्यदेव को 'ॐ सूर्याय नमः' बोलते हुए अर्घ्य दें. साथ ही शिवलिंग पर दूध व अक्षत अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें; इससे धन संचय बढ़ेगा और पैतृक सुख में वृद्धि होगी.

FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

Q1. 16 अगस्त 2026 को सिंह राशि के कारोबारियों को बिजनेस ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए?

Ans. अपने पैतृक बिजनेस को आधुनिक बनाएं, अड़ियल स्वभाव से बचें और भविष्य के लिए नए निवेश की योजना बनाएं.

Q2. आज सिंह राशि के नौकरीपेशा लोगों को क्या महत्वपूर्ण फैसला टालना चाहिए?

Ans. जॉब छोड़कर तुरंत नया बिजनेस शुरू करने का विचार फिलहाल कुछ समय के लिए स्थगित रखें.

Q3. आज सिंह राशि के विद्यार्थियों को पढ़ाई में क्या कदम उठाना चाहिए?

Ans. यदि किसी वजह से पढ़ाई बीच में छूट गई थी, तो उसे पूरा करने के लिए आज से ही दोबारा प्रयास शुरू करें.

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