धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSingh Rashifal 16 August 2026: 2रे चंद्रमा व सर्वामृत योग से सिंह राशि वालों को इन्वेस्टमेंट में होगा लाभ, पैतृक बिजनेस में लाएं नयापन

Singh Rashifal 16 August 2026: 2रे चंद्रमा व सर्वामृत योग से सिंह राशि वालों को इन्वेस्टमेंट में होगा लाभ, पैतृक बिजनेस में लाएं नयापन

Singh Rashifal 16 August 2026: 2रे चंद्रमा व सर्वामृत योग से सिंह राशि वालों को इन्वेस्टमेंट से होगा लाभ! पढ़ें 16 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 16 Aug 2026 07:36 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Singh Rashifal 16 August 2026: 16 अगस्त 2026, रविवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 04:53 बजे तक रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि (नागपंचमी) आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, साध्य योग और सर्वामृत योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज कन्या राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, कुटुंब, वाणी, पैतृक संपत्ति व नैतिक मूल्य स्थान) में गोचर कर रहे हैं. दूसरे चंद्रमा के प्रभाव से आज अपने नैतिक मूल्यों और पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने पर ध्यान दें. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए नई वित्तीय रणनीतियां बनाने का है. यदि आप पैतृक बिजनेस (Ancestral Business) से जुड़े हैं, तो अब उसे मॉर्डनाइज (Modernize) करने का समय आ गया है; समय की मांग के अनुसार बदलाव लाकर ही आप कारोबार में बड़ी छलांग लगा सकते हैं. बिजनेस डीलिंग्स में अपने विचारों को लेकर अड़ियल न बनें, लचीलापन रखें वरना अड़ियल रवैये से आर्थिक नुकसान हो सकता है. यदि आप भविष्य की सुरक्षा के लिए कोई नया निवेश (Investment) करने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद उपयुक्त और लाभप्रद है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी मौजूदा स्थिति को मजबूत करने का है. दफ्तर में आपका शांत, गंभीर और जिम्मेदार व्यवहार आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएगा; अपनी इस साख को आगे भी बरकरार रखें. एंप्लॉयड पर्सन के मन में यदि जॉब छोड़कर अचानक बिजनेस शुरू करने का विचार आ रहा है, तो फिलहाल इस विचार को कुछ समय के लिए टाल देना ही समझदारी होगी. वर्तमान नौकरी में स्थिरता बनाए रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में रविवार का दिन अपार सुकून और खुशियां लेकर आया है. परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर समय बिताना सप्ताह भर की सारी मानसिक व शारीरिक थकान को मिटा देगा. घर के बड़े भाई-बहनों का पूरा सम्मान करें और उनके दिशा-निर्देशों का पालन करें; उनके सानिध्य और आशीर्वाद से घर में शांति और सकारात्मकता बनी रहेगी.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी छूटी हुई पढ़ाई को दोबारा शुरू करने का संकल्प लेने का है. जिन छात्रों की पढ़ाई किसी कारणवश बीच में ही छूट गई थी या अधूरी रह गई थी, उन्हें अब अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए पुनः पूरे उत्साह से प्रयास शुरू करने चाहिए; सफलता अवश्य मिलेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

दूसरे भाव में चंद्रमा के संचार से आपका स्वास्थ्य सामान्यतः उत्तम रहेगा. पारिवारिक सुख-शांति से मानसिक तनाव दूर होगा. नियमित दिनचर्या रखें, संतुलित खान-पान अपनाएं और आंखों की देखभाल करें.

  • शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)
  • शुभ अंक: 5
  • अशुभ अंक: 7
  • आज का उपाय: रविवार और नागपंचमी के पावन अवसर पर तांबे के पात्र में जल, रोली और लाल फूल डालकर भगवान सूर्यदेव को 'ॐ सूर्याय नमः' बोलते हुए अर्घ्य दें. साथ ही शिवलिंग पर दूध व अक्षत अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें; इससे धन संचय बढ़ेगा और पैतृक सुख में वृद्धि होगी.

FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

Q1. 16 अगस्त 2026 को सिंह राशि के कारोबारियों को बिजनेस ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए?
Ans. अपने पैतृक बिजनेस को आधुनिक बनाएं, अड़ियल स्वभाव से बचें और भविष्य के लिए नए निवेश की योजना बनाएं.

Q2. आज सिंह राशि के नौकरीपेशा लोगों को क्या महत्वपूर्ण फैसला टालना चाहिए?
Ans. जॉब छोड़कर तुरंत नया बिजनेस शुरू करने का विचार फिलहाल कुछ समय के लिए स्थगित रखें.

Q3. आज सिंह राशि के विद्यार्थियों को पढ़ाई में क्या कदम उठाना चाहिए?
 Ans. यदि किसी वजह से पढ़ाई बीच में छूट गई थी, तो उसे पूरा करने के लिए आज से ही दोबारा प्रयास शुरू करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 16 Aug 2026 05:28 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal Leo Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Singh Rashifal 16 August 2026: 2रे चंद्रमा व सर्वामृत योग से सिंह राशि वालों को इन्वेस्टमेंट में होगा लाभ, पैतृक बिजनेस में लाएं नयापन
Singh Rashifal 16 August 2026: 2रे चंद्रमा व सर्वामृत योग से सिंह राशि वालों को इन्वेस्टमेंट में होगा लाभ, पैतृक बिजनेस में लाएं नयापन
राशिफल
Kark Rashifal 16 August 2026: 3रे चंद्रमा व सर्वामृत योग से कर्क राशि वालों को मिलेंगे नए बिजनेस प्रस्ताव, छात्रों को मिलेगी बड़ी सफलता
Kark Rashifal 16 August 2026: 3रे चंद्रमा व सर्वामृत योग से कर्क राशि वालों को मिलेंगे नए बिजनेस प्रस्ताव, छात्रों को मिलेगी बड़ी सफलता
राशिफल
Mithun Rashifal 16 August 2026: 4थे चंद्रमा से मिथुन राशि वाले रहें सतर्क, चोरी की आशंका व पैतृक संपत्ति पर विवाद से बचें
Mithun Rashifal 16 August 2026: 4थे चंद्रमा से मिथुन राशि वाले रहें सतर्क, चोरी की आशंका व पैतृक संपत्ति पर विवाद से बचें
राशिफल
Vrishabh Rashifal 16 August 2026: 5वें चंद्रमा व सर्वामृत योग से वृषभ राशि वालों को होगा धन लाभ, संतान से मिलेगा सुख
Vrishabh Rashifal 16 August 2026: 5वें चंद्रमा व सर्वामृत योग से वृषभ राशि वालों को होगा धन लाभ, संतान से मिलेगा सुख
Advertisement

वीडियोज

अंधविश्वास से कब मिलेगी आजादी ?
Bollywood News: विजय के Independence Day मंच पर तृषा की मौजूदगी, एक पल ने खींचा ध्यान (15.08.26)
Jagadhatri: 😯Janvi ने Jagadhatri को किया टीम से बाहर, फिर भी कॉलेज पहुंची Jagadhatri #sbs
Independence Day 2026: Rang De Basanti से Border तक, ये Patriotic Films जरूर देखें
Rhea Chakraborty ने Sushant Singh Rajput Case पर कहा, ‘Kaafi Saal Kar Liya Maine’
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
झारखंड
रांची: CM आवास का घेराव करेंगे छात्र, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की है मांग
रांची: CM आवास का घेराव करेंगे छात्र, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की है मांग
साउथ सिनेमा
एक फिल्म के लिए 50 करोड़ से ज्यादा चार्ज करते हैं यश? कभी थिएटर में पैसों के लिए पोंछा लगाते थे
एक फिल्म के लिए 50 करोड़ से ज्यादा चार्ज करते हैं यश? कभी थिएटर में पैसों के लिए पोंछा लगाते थे
विश्व
US-ईरान जंग से चीन का फायदा, प्रशांत महासागर में अब ड्रैगन पसारेगा पैर!
US-ईरान जंग से चीन का फायदा, प्रशांत महासागर में अब ड्रैगन पसारेगा पैर!
क्रिकेट
2027 वनडे वर्ल्ड कप की आई तारीख, महात्मा गांधी से निकला कनेक्शन
2027 वनडे वर्ल्ड कप की आई तारीख, महात्मा गांधी से निकला कनेक्शन
एग्रीकल्चर
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
इंडिया
'मां से पूछो ...', BJP प्रदेश अध्यक्ष के CM विजय पर दिए बयान पर विवाद
'मां से पूछो ...', BJP प्रदेश अध्यक्ष के CM विजय पर दिए बयान पर विवाद
शिक्षा
Success Story: कन्नूर कोर्ट में काम कर रहीं पहली दृष्टिहीन जज, ऐसे सुनती हैं केस
कन्नूर कोर्ट में काम कर रहीं पहली दृष्टिहीन जज, ऐसे सुनती हैं केस
टेक्नोलॉजी
क्या होता है Thermal Scanner, जानें कैसे करता है काम?
क्या होता है Thermal Scanner, जानें कैसे करता है काम?
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget