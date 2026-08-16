Aaj Ka Kark Rashifal 16 August 2026: 16 अगस्त 2026, रविवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 04:53 बजे तक रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि (नागपंचमी) आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, साध्य योग और सर्वामृत योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज कन्या राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, साहस, छोटे भाई-बहन व रिश्तेदार स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 3रे चंद्रमा के प्रभाव से आज जरूरतमंद रिश्तेदारों व करीबियों की मदद करने का भाव रहेगा. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए नई सोच और अवसर लेकर आया है. बिजनेस में आपको एक नया नजरिया (New Perspective) प्राप्त होगा, जिसकी वजह से परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आप उनका डटकर सामना कर पाएंगे. व्यवसाय में कुछ नया करने की मजबूत प्लानिंग बन सकती है और नए लाभदायक प्रस्ताव (New Proposals) भी मिल सकते हैं. व्यवसाय विस्तार के लिए नए सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों को आज कार्यक्षेत्र में अपने संपर्कों और रिश्तों को मजबूत करने पर ध्यान देना होगा. वर्कस्पेस पर सहकर्मियों (Co-workers) को उनके विचार प्रकट करने से न रोकें; अपने काम और प्रोफेशनल रिश्तों के प्रति समर्पण दिखाएं, जिससे भविष्य में आपको काफी मदद मिलेगी. एंप्लॉयड पर्सन को करियर संवारने के नए रास्ते खोजने होंगे. यदि वर्तमान वर्कप्लेस पर मनमुताबिक माहौल नहीं लग रहा है, तो आप जॉब चेंज (Job Change) करने की दिशा में भी कदम बढ़ा सकते हैं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों की बहार रहेगी. जीवन की छोटी-छोटी खुशियों को भी परिवार के सदस्यों के साथ बांटें और मौका मिलने पर छोटा-मोटा सेलिब्रेशन भी करें; ये पल आपको मानसिक प्रसन्नता से भर देंगे. यदि आप परिवार में बड़े हैं, तो अपने छोटे भाई-बहनों की पढ़ाई से लेकर उनकी संगति तक पर विशेष ध्यान दें और उनका मार्गदर्शन करें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive Students) के लिए आज का दिन स्वर्णिम साबित हो सकता है. साध्य योग और सर्वामृत योग के शुभ प्रभाव से आप अपने फील्ड में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, वह अवश्य मिलेगा. आपमें प्रतिभा और योग्यता की कोई कमी नहीं है, बस सही दिशा में निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है.

तीसरे भाव में चंद्रमा के गोचर से आपका पराक्रम, ऊर्जा और शारीरिक स्फूर्ति बहुत अच्छी रहेगी. आप मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे. दिनचर्या को अनुशासित रखें और नियमित प्राणायाम करें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

पर्पल (बैंगनी) शुभ अंक: 8

8 अशुभ अंक: 7

7 आज का उपाय: रविवार और नागपंचमी के पावन अवसर पर तांबे के लोटे में जल, अक्षत और रोली डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. साथ ही शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें; इससे साहस बढ़ेगा और व्यापार में आ रही अड़चनें दूर होंगी.

FAQs

Q1. 16 अगस्त 2026 को कर्क राशि के कारोबारियों को क्या नया लाभ होगा?

Ans. नए व्यावसायिक प्रस्ताव मिलेंगे, नई प्लानिंग बनेगी और नए अवसरों से बिजनेस का विस्तार होगा.

Q2. आज कर्क राशि के नौकरीपेशा लोगों को करियर के लिए क्या सलाह दी जाती है?

Ans. यदि वर्तमान नौकरी अनुकूल नहीं लग रही है तो जॉब बदलने के विकल्प तलाशें और सहकर्मियों के साथ तालमेल रखें.

Q3. आज कर्क राशि के प्रतियोगी छात्रों (Competitive Students) को सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए?

Ans. सर्वामृत योग का लाभ उठाएं, खुद पर भरोसा रखें और पूरी लगन से प्रयास जारी रखें, सफलता निश्चित मिलेगी.

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