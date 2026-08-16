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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKanya Rashifal 16 August 2026: कन्या राशि में रहेंगे चंद्रमा, सर्वामृत योग से बिजनेस में भाग्य का मिलेगा साथ व करियर में बनेंगे नए ऑफर

Kanya Rashifal 16 August 2026: कन्या राशि में रहेंगे चंद्रमा, सर्वामृत योग से बिजनेस में भाग्य का मिलेगा साथ व करियर में बनेंगे नए ऑफर

Kanya Rashifal 16 August 2026: कन्या राशि में रहेंगे चंद्रमा, सर्वामृत योग से बिजनेस में मिलेगा भाग्य का साथ! पढ़ें 16 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 16 Aug 2026 07:37 AM (IST)
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Aaj Ka Kanya Rashifal 16 August 2026: 16 अगस्त 2026, रविवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 04:53 बजे तक रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि (नागपंचमी) आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, साध्य योग, सर्वामृत योग और आपकी राशि के स्वामी बुध के प्रभाव से 'भद्र योग' का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी अपनी ही राशि यानी कन्या राशि (प्रथम भाव - लग्न भाव यानी व्यक्तित्व, आत्मसम्मान व मानसिक शांति स्थान) में संचार करेंगे. लग्न में चंद्रमा के रहने से आज आपके आत्मसम्मान और आत्म-चिंतन (Self-Reflection) में विशेष वृद्धि होगी. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए नई उम्मीदें और दबाव मुक्ति लेकर आया है. साध्य और सर्वामृत योग बनने से बिजनेस में किसी अटकी हुई योजना के आगे बढ़ जाने से आपका मानसिक दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा. बिजनेसमैन को भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा. आज आपके भाग्य और कर्म के बेहतरीन कॉम्बिनेशन से आपको व्यावसायिक सफलता बहुत जल्दी हासिल होगी. वित्तीय स्थिति में सुधार नजर आएगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन करियर में बड़े बदलाव के संकेत दे रहा है. एंप्लॉयड पर्सन के लिए करियर को लेकर नए रास्ते और बदलाव की अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं; आपको नए जॉब ऑफर्स (New Offers) प्राप्त हो सकते हैं और मन में जॉब बदलने का विचार प्रबल होगा. हालांकि, कार्यक्षेत्र में अपने सहकर्मियों (Co-workers) के साथ किसी भी प्रकार की अनबन या वाद-विवाद से बचते हुए काम करना होगा, तभी आप पूर्ण रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट दे पाएंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

दांपत्य और पारिवारिक जीवन आज बहुत ही शांतिपूर्ण और आनंदमय गुजरेगा. रविवार के दिन जीवनसाथी के साथ बाहर डिनर पर जाने की प्लानिंग आपके वैवाहिक रिश्ते में नई ताजगी और सकारात्मक बदलाव लाएगी. आपसी बातचीत से आपको बहुत कुछ नया सीखने और समझने को मिलेगा. अपने स्वभाव में किसी भी तरह का अड़ियलपन न आने दें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षा (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास बनाए रखने का है. जो प्रतियोगी छात्र किसी विशेष विषय की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उन्हें किसी भी परिस्थिति में अपना कॉन्फिडेंस (आत्मविश्वास) लूज नहीं करना है. निरंतर अभ्यास से सफलता अवश्य मिलेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

आपकी अपनी राशि में चंद्रमा के संचार से मानसिक शांति और ताजगी बनी रहेगी. आत्म-चिंतन से मन का तनाव दूर होगा. दिन की शुरुआत किसी जरूरतमंद को दान देकर करें; मौसमी फलों (Seasonal Fruits) का दान करना आपके मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत शुभ रहेगा.

  • शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)
  • शुभ अंक: 6
  • अशुभ अंक: 9
  • आज का उपाय: रविवार और नागपंचमी के पावन अवसर पर तांबे के पात्र से भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. साथ ही शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध और बेलपत्र अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद को मौसमी फल दान करें; इससे सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे.

FAQs 

Q1. 16 अगस्त 2026 को कन्या राशि के कारोबारियों को क्या बड़ा फायदा मिलेगा?
Ans. सर्वामृत योग से किसी योजना के आगे बढ़ने से दबाव कम होगा और भाग्य-कर्म के तालमेल से जल्दी सफलता मिलेगी.

Q2. आज कन्या राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए क्या नए अवसर बन रहे हैं?
Ans. करियर में बदलाव की अनुकूल स्थिति बनेगी, नए जॉब ऑफर्स मिल सकते हैं; सहकर्मियों से तालमेल बनाकर रखें.

Q3. आज कन्या राशि के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए क्या सलाह दी जाती है?
Ans. किसी भी विषय की तैयारी के दौरान अपना आत्मविश्वास कम न होने दें और पूरी एकाग्रता से अभ्यास जारी रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 16 Aug 2026 05:32 AM (IST)
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