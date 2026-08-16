Aaj Ka Kanya Rashifal 16 August 2026: 16 अगस्त 2026, रविवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 04:53 बजे तक रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि (नागपंचमी) आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, साध्य योग, सर्वामृत योग और आपकी राशि के स्वामी बुध के प्रभाव से 'भद्र योग' का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी अपनी ही राशि यानी कन्या राशि (प्रथम भाव - लग्न भाव यानी व्यक्तित्व, आत्मसम्मान व मानसिक शांति स्थान) में संचार करेंगे. लग्न में चंद्रमा के रहने से आज आपके आत्मसम्मान और आत्म-चिंतन (Self-Reflection) में विशेष वृद्धि होगी. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए नई उम्मीदें और दबाव मुक्ति लेकर आया है. साध्य और सर्वामृत योग बनने से बिजनेस में किसी अटकी हुई योजना के आगे बढ़ जाने से आपका मानसिक दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा. बिजनेसमैन को भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा. आज आपके भाग्य और कर्म के बेहतरीन कॉम्बिनेशन से आपको व्यावसायिक सफलता बहुत जल्दी हासिल होगी. वित्तीय स्थिति में सुधार नजर आएगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन करियर में बड़े बदलाव के संकेत दे रहा है. एंप्लॉयड पर्सन के लिए करियर को लेकर नए रास्ते और बदलाव की अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं; आपको नए जॉब ऑफर्स (New Offers) प्राप्त हो सकते हैं और मन में जॉब बदलने का विचार प्रबल होगा. हालांकि, कार्यक्षेत्र में अपने सहकर्मियों (Co-workers) के साथ किसी भी प्रकार की अनबन या वाद-विवाद से बचते हुए काम करना होगा, तभी आप पूर्ण रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट दे पाएंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

दांपत्य और पारिवारिक जीवन आज बहुत ही शांतिपूर्ण और आनंदमय गुजरेगा. रविवार के दिन जीवनसाथी के साथ बाहर डिनर पर जाने की प्लानिंग आपके वैवाहिक रिश्ते में नई ताजगी और सकारात्मक बदलाव लाएगी. आपसी बातचीत से आपको बहुत कुछ नया सीखने और समझने को मिलेगा. अपने स्वभाव में किसी भी तरह का अड़ियलपन न आने दें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षा (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास बनाए रखने का है. जो प्रतियोगी छात्र किसी विशेष विषय की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उन्हें किसी भी परिस्थिति में अपना कॉन्फिडेंस (आत्मविश्वास) लूज नहीं करना है. निरंतर अभ्यास से सफलता अवश्य मिलेगी.

आपकी अपनी राशि में चंद्रमा के संचार से मानसिक शांति और ताजगी बनी रहेगी. आत्म-चिंतन से मन का तनाव दूर होगा. दिन की शुरुआत किसी जरूरतमंद को दान देकर करें; मौसमी फलों (Seasonal Fruits) का दान करना आपके मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)

गोल्डन (सुनहरा) शुभ अंक: 6

6 अशुभ अंक: 9

9 आज का उपाय: रविवार और नागपंचमी के पावन अवसर पर तांबे के पात्र से भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. साथ ही शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध और बेलपत्र अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद को मौसमी फल दान करें; इससे सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे.

FAQs

Q1. 16 अगस्त 2026 को कन्या राशि के कारोबारियों को क्या बड़ा फायदा मिलेगा?

Ans. सर्वामृत योग से किसी योजना के आगे बढ़ने से दबाव कम होगा और भाग्य-कर्म के तालमेल से जल्दी सफलता मिलेगी.

Q2. आज कन्या राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए क्या नए अवसर बन रहे हैं?

Ans. करियर में बदलाव की अनुकूल स्थिति बनेगी, नए जॉब ऑफर्स मिल सकते हैं; सहकर्मियों से तालमेल बनाकर रखें.

Q3. आज कन्या राशि के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए क्या सलाह दी जाती है?

Ans. किसी भी विषय की तैयारी के दौरान अपना आत्मविश्वास कम न होने दें और पूरी एकाग्रता से अभ्यास जारी रखें.

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