Aaj Ka Kark Rashifal 13 August 2026: 13 अगस्त 2026, गुरुवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 08:42 बजे तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन मघा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और वरियान योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज सुबह 06:07 बजे सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां केतु की उपस्थिति के कारण चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी प्रभाव में रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, कुटुंब, संपत्ति व वाणी स्थान) में गोचर करेंगे. दूसरे चंद्रमा के प्रभाव से आज आर्थिक मामलों में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन सही प्लानिंग से धन लाभ के अवसर मिलेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए कार्यप्रणाली में सुधार लाने का है. यदि आप व्यावसायिक कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक या शाम 05:00 से 06:00 बजे के बीच किसी शुभ कार्य की नींव रख सकते हैं. बिजनेस में पूरी पारदर्शिता (Transparency) बनाकर रखें; जरा सी गलतफहमी के कारण मार्केट में आपके और पार्टियों के मध्य संबंधों में दरार आ सकती है. इस समय कार्यप्रणाली में जो भी बदलाव होंगे, वे भविष्य में आपके लिए बेहद सकारात्मक रहेंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उत्कृष्ट साबित होगा. जो लोग जिम्मेदारी के साथ अपने कार्यों को मंजिल तक पहुंचाते हैं, दफ्तर में उनके काम की जमकर सराहना होगी. एंप्लॉयड पर्सन अपने जूनियर्स की बातों पर भी गौर करें; यदि वे कोई समस्या या सुझाव रखते हैं, तो उसे गंभीरता से लेकर तुरंत एक्शन लें. ऑफिस के नियमों के अनुसार काम करें. यदि समय और परिस्थिति के हिसाब से काम में थोड़ा बदलाव करना पड़े, तो एक बार अपने बॉस से मंजूरी जरूर ले लें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज खुशहाली और आपसी सहयोग बना रहेगा. गृहणियों (Housewives) की बात करें तो वे घरेलू कामकाज निपटाने के साथ-साथ अपने लाइफ पार्टनर के बिजनेस में भी हाथ बंटाती और मदद करती नजर आएंगी. कुटुंब में आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा और परिजनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा.

शिक्षा, आर्टिस्ट और करियर (Education & Artists)

कलाकारों (Artists) और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय अपनी कला को और अधिक निखारने का है. जितना हो सके अपनी स्किल और कला पर काम करें, भविष्य में बड़ा मंच और लाभ मिलेगा. छात्र भी अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें.

दूसरे भाव में चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण गले, दांत या खान-पान से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है. मसालेदार और बाहर के खाने से बचें. वाणी पर संयम रखें और नियमित शिवजी की पूजा करें.

शुभ रंग: वाइट (सफेद)

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: गुरुवार और श्रावण मास के शुभ संयोग पर शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध और सफेद चंदन अर्पित करें. साथ ही भगवान विष्णु की पूजा करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें; इससे ग्रहण दोष का अशुभ प्रभाव दूर होगा और धन में वृद्धि होगी.

FAQs

Q1. 13 अगस्त 2026 को कर्क राशि के व्यापारियों के लिए शुभ काम शुरू करने का सही समय क्या है?

Ans. सुबह 07:00 से 08:00 बजे और शाम 05:00 से 06:00 बजे का समय नया कार्य या बिजनेस चेंज शुरू करने के लिए उत्तम है.

Q2. आज कर्क राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या ध्यान रखना चाहिए?

Ans. अपने जूनियर्स के सुझावों को गंभीरता से लें और ऑफिस रूल्स में बदलाव करने से पहले अपने बॉस की मंजूरी जरूर लें.

Q3. आज कर्क राशि के कलाकारों (Artists) को क्या सलाह दी जाती है?

Ans. यह समय अपनी कला को निखारने का है, जितना हो सके अपनी स्किल्स पर मेहनत करें, आगे बड़ा फायदा मिलेगा.

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