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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTula Rashifal 1 July 2026: व्यापार में सावधानी का संकेत, नए स्टार्टअप को अभी करें स्टॉप, वाद-विवाद से बचें

Tula Rashifal 1 July 2026: व्यापार में सावधानी का संकेत, नए स्टार्टअप को अभी करें स्टॉप, वाद-विवाद से बचें

Libra Horoscope: जुलाई की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है. नया स्टार्टअप शुरू करने से अभी बचें और वर्कप्लेस पर किसी भी विवाद से दूर रहें. जानिए तुला राशि के लिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 01 Jul 2026 03:30 AM (IST)
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Tula Rashifal 1 July 2026: पंचांग के अनुसार आज 1 जुलाई, बुधवार को सुबह 07:39 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, इसके बाद द्वितीया तिथि की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 06:51 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और ऐन्द्र योग का संयोग बन रहा है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, ग्रहों की चाल आज तुला राशि वालों को हर कदम फूंक-फूंक कर रखने का संकेत दे रही है. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज दोपहर 01:32 तक धनु राशि में रहेंगे और इसके बाद मकर राशि यानी आपके 4थे भाव में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी आवश्यक कार्य के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा और इसके बाद शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा.
राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में किसी भी प्रकार के नए या मांगलिक कार्यों को शुरू करने से बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन काफी सतर्कता बरतने का है. ग्रह गोचर गड़बड़ा जाने से बिजनेसमैन को बिजनेस में कुछ आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण स्वभाव में धैर्य की कमी भी देखने को मिल सकती है. न्यू बिजनेसमैन को आज विशेष सलाह दी जाती है कि वे कोई भी ऐसा अनैतिक कार्य न करें जो आगे चलकर आपके अपयश का कारण बने और आपकी मान-प्रतिष्ठा को धूमिल करे. यदि आप मंथ स्टार्टिंग में कोई नया स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं, तो अभी उसे पूरी तरह स्टॉप कर दें, क्योंकि इस समय इसमें अनसक्सेसफुल होने की संभावना ज्यादा है.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन रुकावटों भरा रह सकता है. यदि बिजनेसमैन ने अपने व्यापार के विस्तार या किसी प्रोजेक्ट के लिए किसी वित्तीय संस्थान (बैंक) में लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आज उसमें बीच में कुछ कागजी या तकनीकी आपत्ति आने की आशंका बनी हुई है. आज धन के मामले में कोई बड़ा जोखिम न लें और खर्चों पर नियंत्रण रखें. प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी पुरानी बात को लेकर आज फैमिली में अचानक तनाव की स्थितियां भी खड़ी हो सकती हैं.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज वर्कप्लेस पर संयम और समझदारी से काम लेने का दिन है. ऑफिस में आज किसी भी सहकर्मी या जूनियर से विवाद आदि न करें, क्योंकि यदि मामला वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा तो आपको ही लज्जित होना पड़ेगा. एंप्लॉयड पर्सन पर आज काम का बोझ ज्यादा रहेगा. आज आपको अपने टारगेट को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है, जिससे आपकी व्यावसायिक दिनचर्या काफी व्यस्त रहेगी.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उनकी मेहनत का सही फल देने वाला साबित होगा. तमाम मानसिक तनावों के बावजूद स्टूडेंट्स आज अपनी स्किल्स में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे, जिससे शिक्षकों से उन्हें सराहना मिल सकती है. खेल और कला से जुड़े युवा अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने में सफल रहेंगे. प्रतियोगिता में टिके रहने के लिए आज आपको अपने अभ्यास की गति को बढ़ाना होगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रहेगा. दोपहर बाद चंद्रमा के चौथे भाव में होने से पारिवारिक सुख-सुविधाओं में कुछ कमी आ सकती है. आज बिजनेस यात्रा की व्यस्तता के कारण आप परिवार के किसी मांगलिक कार्यक्रम में देर से शामिल हो पाएंगे, जिससे फैमिली वाले आप पर नाराज हो सकते हैं. दफ्तर में वर्क लोड ज्यादा होने से आज आप अपने लव एंड लाइफ पार्टनर के साथ पर्याप्त टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे, जिससे रिश्ते में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज का दिन लापरवाही न बरतने की चेतावनी दे रहा है. ऑफिस में टारगेट को पूरा करने का दबाव और बाहर बदलते मौसम के चलते एंप्लॉयड पर्सन का ब्लड प्रेशर (बीपी) बढ़ सकता है. सेहत को लेकर लापरवाही आज आप पर बहुत भारी पड़ सकती है. मानसिक अशांति और शारीरिक थकान से बचने के लिए काम के बीच में ब्रेक लें. भीतरी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए योग और प्राणायाम का सहारा लेते रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय
भाग्यशाली रंग: Yellow (पीला)
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 4
आज का उपाय: बुधवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर जाकर उन्हें दूर्वा की 21 गांठें अर्पित करें और लड्डू का भोग लगाएं. इसके साथ ही नारायण कवच का श्रवण करें, इससे पारिवारिक कलह दूर होगी, रक्तचाप नियंत्रित रहेगा और व्यापार की बाधाएं समाप्त होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Jul 2026 03:30 AM (IST)
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