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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 9 June 2026: तुला राशि प्रॉपर्टी बिजनेस में फाइनल होगी महत्वपूर्ण डील, जो कंपनी के भविष्य का साबित होगी मजबूत पुल

Aaj ka Tula Rashifal 9 June 2026: तुला राशि प्रॉपर्टी बिजनेस में फाइनल होगी महत्वपूर्ण डील, जो कंपनी के भविष्य का साबित होगी मजबूत पुल

Libra Horoscope 9 June 2026: बड़े घरानों संग मुलाकात से खुलेंगे व्यापार में तरक्की के रास्ते, क्या मंगलवार को रियल एस्टेट डील्स से मजबूत होगी भविष्य की नींव? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 09 Jun 2026 03:35 AM (IST)
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Aaj ka Tula Rashifal 9 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष नवमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:39 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, प्रीति योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं मेष, कर्क, तुला, मकर राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा कुंभ राशि से निकलकर अलसुबह 03:36 के बाद मीन राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बड़े कोलाब्रेशन (साझेदारी) करने और आर्थिक साम्राज्य का विस्तार करने का साबित होगा. बड़े बिजनेसमैन और उद्योगपतियों को आज बाजार के बहुत बड़े घरानों और नामचीन कंपनियों के साथ आमने-सामने मुलाकात करने का एक शानदार अवसर अचानक प्राप्त होगा; जिनसे आपको व्यवसाय में तरक्की संबंधी बेहद उत्तम व गुप्त जानकारियां प्राप्त होंगी, साथ ही बाजार से कई सारे नए बड़े ऑर्डर्स और मुख्य एग्रीमेंट्स (अनुबंध) भी आपके हाथ लग सकते हैं. 

जो जातक विशेष रूप से 'प्रॉपर्टी संबंधी बिजनेस' या रियल एस्टेट (Real Estate) के क्षेत्र से जुड़े हैं, आज उनके हाथ बाजार से कोई बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण डील संभवतः लग सकती है, जो आपकी कंपनी के लिए भविष्य की सफलता का एक मजबूत पुल साबित होगी, प्रचुर धन लाभ होगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से ग्लोबल करियर का सपना देख रहे लोगों के लिए मंगलवार का दिन भाग्य का पूरा साथ दिलाने वाला रहेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए आज अचानक 'विदेश जाने' (विदेशी दौरों या इंटरनेशनल प्रोजेक्ट) से संबंधित कई सारे बड़े व सुनहरे सुअवसर अचानक बन रहे हैं, जिससे कर्मचारियों का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर बढ़ा हुआ रहेगा. 

जॉब सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को आज मैनेजमेंट की तरफ से कई नई आधिकारिक जिम्मेदारियां अचानक मिल सकती हैं; लेकिन ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि यदि आपने हाल ही में अपने नए काम से संबंधित कोई गुप्त योजनाएं या नीतियां बनाई हैं, तो फिलहाल आज उस पर किसी भी प्रकार की नई कार्यवाही या शुरुआत बिल्कुल ना करें; क्योंकि आज व्यक्तिगत और घरेलू कार्यों की अत्यधिक व्यस्तता की वजह से आप अपने दफ्तर के काम पर अधिक गहराई से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, इसलिए पुरानी नीतियों पर ही चलें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन फॉर्म भरने और टाइम मैनेजमेंट को मजबूत करने का है. छठा चंद्रमा प्रतियोगिता की भावना मजबूत करेगा. जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स (प्रतियोगी छात्र) इन दिनों किसी मुख्य एंट्रेंस एग्जाम या सरकारी नौकरी का कोई 'महत्वपूर्ण फॉर्म' (Application Form) भरने की सोच रहे हैं, उनके लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के मध्य का समय ज्योतिषीय गणना के अनुसार सबसे ज्यादा शुभ और अनुकूल रहेगा, इस समय किया गया कार्य सफल होगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और फ्रेंड सर्किल को बढ़ाने वाला साबित होगा. छठा चंद्रमा शत्रुओं को परास्त करेगा, जिससे पूरे परिवार का साथ आपके आसपास हमेशा बना रहेगा और मन में सुरक्षा की भावना रहेगी. हालांकि, घरेलू मोर्चे पर किसी बात को लेकर आज आपको अपने क्रोध (गुस्से) को पूरी तरह नियंत्रित करना चाहिए और हर हाल में शांत रहना चाहिए, कड़वी बातें बोलने से बचें. आज आपके फ्रेंड सर्किल (मित्र मंडली) में अचानक कुछ अच्छे और नए मित्रों की बंपर बढ़ोतरी हो सकती है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन शारीरिक रूप से काफी अच्छा बना रहेगा. विदेश यात्रा के योग बनने और बड़ी प्रॉपर्टी डील होने की खुशी से आप मानसिक रूप से बेहद खुश और रिलैक्स महसूस करेंगे. हालांकि, अत्यधिक व्यक्तिगत कार्यों की दौड़धूप के कारण शाम को पैरों में दर्द या हल्की शारीरिक सुस्ती हो सकती है; गुस्से पर काबू रखें, सेहत मजबूत रहेगी.

भाग्यशाली रंग: पिंक
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 1
आज का विशेष उपाय: आज छठे चंद्रमा के दोषों को शांत करने और शत्रुओं पर पूर्ण विजय पाने के लिए हनुमान जी की शरण में जाएं. आज मंगलवार के दिन सुबह या शाम को किसी हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाएं या उनके सम्मुख दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 09 Jun 2026 03:35 AM (IST)
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