Aaj Ka Meen Rashifal 26 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दोपहर 1:58 बजे तक रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी.

ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 7:35 बजे तक रहेगा, फिर मूला नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, ऐन्द्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सुबह 7:35 बजे के बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

मीन राशि के व्यापारियों के लिए रविवार का दिन उत्साह और नई संभावनाओं से भरा रहेगा. चंद्रमा दशम भाव में होने और ऐन्द्र व सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से व्यापार में आगे बढ़ने की योजनाओं को अमल में लाने का अनुकूल समय है. यदि आप लंबे समय से किसी नए प्रोजेक्ट, विस्तार या नई रणनीति पर विचार कर रहे थे, तो अब उसे शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं.

आज आपको कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर या नया व्यावसायिक अवसर मिलने की संभावना है. हालांकि इस सफलता को बनाए रखने के लिए समय पर काम पूरा करना और ग्राहकों का विश्वास कायम रखना बेहद जरूरी होगा. आपकी कार्यकुशलता और अनुशासन ही भविष्य में बड़े लाभ का आधार बनेंगे.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. कार्यस्थल पर आप पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ अपने दायित्वों को पूरा करेंगे. कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहकर निर्णय लेने की आपकी क्षमता आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएगी. यदि जॉब प्रोफाइल में बदलाव या नई जिम्मेदारी मिलती है, तो उसे स्वीकार करना आपके करियर के लिए लाभदायक साबित हो सकता है.

मार्केटिंग और फील्ड से जुड़े कर्मचारियों को अपने स्वास्थ्य और फिटनेस पर विशेष ध्यान देना चाहिए. नियमित व्यायाम और संतुलित दिनचर्या आपकी कार्यक्षमता को बेहतर बनाए रखेगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ रहेगा. व्यापार से आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं और नए ऑर्डर भविष्य में बेहतर लाभ दिला सकते हैं. यदि किसी नई योजना में निवेश करने का विचार है, तो पूरी योजना बनाकर आगे बढ़ें. अनावश्यक खर्चों से बचते हुए आय और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना उचित रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

काम की व्यस्तता के कारण परिवार और जीवनसाथी को पर्याप्त समय न दे पाने से उनकी नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है. रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए शाम का समय परिवार के साथ बिताएं. साथ में डिनर, बातचीत या किसी मनोरंजक गतिविधि में शामिल होने से रिश्तों में फिर से गर्मजोशी आएगी और घर का वातावरण भी सुखद रहेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन फिटनेस को लेकर लापरवाही न करें. नियमित वर्कआउट, पर्याप्त नींद और संतुलित आहार आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेंगे. मानसिक तनाव से बचने के लिए काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अपेक्षित सफलता के लिए पहले से अधिक मेहनत करनी होगी. नियमित अभ्यास, सही रणनीति और समय प्रबंधन से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बढ़ेगी. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें और कठिन विषयों पर अतिरिक्त समय दें.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा)

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 1

उपाय

आज भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और "ॐ नमो नारायणाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ किसी जरूरतमंद को चने की दाल, हल्दी या पीले फल का दान करें. यह उपाय करियर में उन्नति, व्यापार में सफलता, पारिवारिक सुख और कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करने में शुभ माना जाता है.

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