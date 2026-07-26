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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 26 July 2026: करियर में मिलेगा बड़ा अवसर, बिजनेस में नई योजनाएं देंगी सफलता

Aaj ka Meen Rashifal 26 July 2026: करियर में मिलेगा बड़ा अवसर, बिजनेस में नई योजनाएं देंगी सफलता

Pisces Horoscope: क्या 26 जुलाई 2026 को मीन राशि वालों को करियर और बिजनेस में नई सफलता मिलेगी? जानें व्यापार, नौकरी, धन, परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य का विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 26 Jul 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj Ka Meen Rashifal 26 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दोपहर 1:58 बजे तक रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी. 

ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 7:35 बजे तक रहेगा, फिर मूला नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, ऐन्द्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सुबह 7:35 बजे के बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

मीन राशि के व्यापारियों के लिए रविवार का दिन उत्साह और नई संभावनाओं से भरा रहेगा. चंद्रमा दशम भाव में होने और ऐन्द्र व सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से व्यापार में आगे बढ़ने की योजनाओं को अमल में लाने का अनुकूल समय है. यदि आप लंबे समय से किसी नए प्रोजेक्ट, विस्तार या नई रणनीति पर विचार कर रहे थे, तो अब उसे शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं.

आज आपको कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर या नया व्यावसायिक अवसर मिलने की संभावना है. हालांकि इस सफलता को बनाए रखने के लिए समय पर काम पूरा करना और ग्राहकों का विश्वास कायम रखना बेहद जरूरी होगा. आपकी कार्यकुशलता और अनुशासन ही भविष्य में बड़े लाभ का आधार बनेंगे.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. कार्यस्थल पर आप पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ अपने दायित्वों को पूरा करेंगे. कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहकर निर्णय लेने की आपकी क्षमता आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएगी. यदि जॉब प्रोफाइल में बदलाव या नई जिम्मेदारी मिलती है, तो उसे स्वीकार करना आपके करियर के लिए लाभदायक साबित हो सकता है.

मार्केटिंग और फील्ड से जुड़े कर्मचारियों को अपने स्वास्थ्य और फिटनेस पर विशेष ध्यान देना चाहिए. नियमित व्यायाम और संतुलित दिनचर्या आपकी कार्यक्षमता को बेहतर बनाए रखेगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ रहेगा. व्यापार से आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं और नए ऑर्डर भविष्य में बेहतर लाभ दिला सकते हैं. यदि किसी नई योजना में निवेश करने का विचार है, तो पूरी योजना बनाकर आगे बढ़ें. अनावश्यक खर्चों से बचते हुए आय और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना उचित रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

काम की व्यस्तता के कारण परिवार और जीवनसाथी को पर्याप्त समय न दे पाने से उनकी नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है. रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए शाम का समय परिवार के साथ बिताएं. साथ में डिनर, बातचीत या किसी मनोरंजक गतिविधि में शामिल होने से रिश्तों में फिर से गर्मजोशी आएगी और घर का वातावरण भी सुखद रहेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन फिटनेस को लेकर लापरवाही न करें. नियमित वर्कआउट, पर्याप्त नींद और संतुलित आहार आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेंगे. मानसिक तनाव से बचने के लिए काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अपेक्षित सफलता के लिए पहले से अधिक मेहनत करनी होगी. नियमित अभ्यास, सही रणनीति और समय प्रबंधन से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बढ़ेगी. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें और कठिन विषयों पर अतिरिक्त समय दें.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा)
भाग्यशाली अंक: 6
अशुभ अंक: 1

उपाय

आज भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और "ॐ नमो नारायणाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ किसी जरूरतमंद को चने की दाल, हल्दी या पीले फल का दान करें. यह उपाय करियर में उन्नति, व्यापार में सफलता, पारिवारिक सुख और कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करने में शुभ माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Jul 2026 03:55 AM (IST)
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