हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 7 June 2026: तुला राशि आनन्दादि योग से जातकों का सरकारी कर्मचारी बनने का सपना होगा सच, नौकरी में मिलेगा प्रमोशन

Aaj ka Tula Rashifal 7 June 2026: तुला राशि आनन्दादि योग से जातकों का सरकारी कर्मचारी बनने का सपना होगा सच, नौकरी में मिलेगा प्रमोशन

Libra Horoscope 7 June 2026: आनन्दादि योग से तुला राशि वालों का सरकारी कर्मचारी बनने का सपना होगा सच, क्या रविवार को विदेशी कॉलेजों से मेल आने से खिलेगा संतान का चेहरा? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 07 Jun 2026 02:30 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Tula Rashifal 7 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि रहेगी. आज सुबह 07:56 तक धनिष्ठा नक्षत्र फिर शतभिषा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, वहीं चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नहीं है. सूर्योदय से दोपहर 03:09 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बड़े आर्थिक लाभ कमाने और बाजार में पैठ मजबूत करने का है. बिजनेस में आज आपको अपने 'बिजनेस पार्टनर' (साझेदार) का पूरा भावुक और वित्तीय सहयोग मिलेगा, जिससे व्यापार की बारीकियों को संभालना और आगे बढ़ना बेहद आसान होगा.

बिजनेसमैन आज बाजार में आई किसी भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी (अवसर) का पूरा लाभ उठाने में पूरी तरह सफल रहेंगे. आप मार्केट में अपनी मुख्य पार्टियों और ग्राहकों को अच्छे से समझाकर डिजिटल पेमेंट गेटवे (Payment Gateway) को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको काफी हद तक शानदार सफलता भी प्राप्त होगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए रविवार का दिन भाग्य का पूरा साथ दिलाने वाला साबित होगा. आज आपकी कुंडली में आनन्दादि योग का महाशुभ निर्माण होने से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर 'गवर्नमेंट एंप्लॉय' (सरकारी कर्मचारी) बनने की जातकों की पुरानी अधूरी विश (इच्छा) आज पूरी तरह सच हो सकती है, जिससे बड़ी ज्वाइनिंग मिल सकती है. 

वर्कप्लेस पर एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) का भाग्य आज जमकर साथ दे रहा है; नौकरी में यदि आपका कोई प्रमोशन या वेतन वृद्धि का मामला अटका चल रहा था, तो आज अपनी कोशिशें और पैरवी तेज कर देनी चाहिए, सफलता मिलेगी. हालांकि, दफ्तर के काम के दौरान अपने क्रोध और उत्तेजना पर पूरा काबू रखने की विशेष आवश्यकता है, अन्यथा आपके बने-बनाए काम अधिकारियों के सामने अचानक बिगड़ सकते हैं.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में सफलता दर्ज कराने का साबित होगा. पंचम चंद्रमा छात्रों की बुद्धि में गजब का निखार लाएगा. सूर्य-गुरु का 3-11 का संबंध होने से आपकी संतान ने हायर एजुकेशन (उच्च शिक्षा) के लिए जिन भी बड़े विदेशी कॉलेजों या यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, आज उनको उन अंतरराष्ट्रीय कॉलेजों से फाइनल सिलेक्शन की ऑफिशियल मेल या कन्फर्मेशन लेटर अचानक प्राप्त हो सकता है, जिससे पूरे घर में उत्सव का माहौल बनेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और मानसिक संबल बढ़ाने वाला रहेगा. पांचवें चंद्रमा के प्रभाव से आज संतान की बड़ी सफलता से समाज में माता-पिता का सीना चौड़ा होगा और मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. वैवाहिक जीवन में तालमेल बहुत शानदार बना रहेगा, जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम, स्फूर्तिदायक और मजबूत बना रहेगा. सरकारी नौकरी मिलने और विदेशी कॉलेज से मेल आने की बंपर खुशियों के कारण आप मानसिक रूप से पूरी तरह तनावमुक्त और सातवें आसमान पर महसूस करेंगे. शारीरिक ऊर्जा का स्तर बहुत हाई रहेगा.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 3
आज का विशेष उपाय: आज पांचवें चंद्रमा की शुभता पाने और क्रोध पर नियंत्रण के लिए मां महालक्ष्मी व माता दुर्गा की संयुक्त आराधना करें. आज के दिन संध्या समय देवी माँ के सम्मुख देशी घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद बर्फी का भोग लगाएं और कनकधारा स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

यह भी पढ़े- Shani Dev Katha: शनिदेव और ऋषि पिप्पलाद की कथा सिखाती है कर्म, न्याय और करुणा का पाठ

यह भी पढ़े- Mahabharat: प्रतिभाशाली होने के बावजूद क्यों हार गए कर्ण? जानें निष्ठा, नेतृत्व और सही पक्ष चुनने की सीख

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 07 Jun 2026 02:30 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Tula Rashifal Libra Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Tula Rashifal 7 June 2026: तुला राशि आनन्दादि योग से जातकों का सरकारी कर्मचारी बनने का सपना होगा सच, नौकरी में मिलेगा प्रमोशन
तुला राशिफल 7 जून 2026 आनन्दादि योग से जातकों का सरकारी कर्मचारी बनने का सपना होगा सच, नौकरी में मिलेगा प्रमोशन
राशिफल
Aaj ka Love Rashifal 7 June 2026: क्या कन्या राशि वालों की लव लाइफ में दूर होंगी गलतफहमियां? जानिए 7 जून का प्रेम राशिफल
क्या कन्या राशि वालों की लव लाइफ में दूर होंगी गलतफहमियां? जानिए 7 जून का प्रेम राशिफल
राशिफल
Tarot Rashifal 7 June 2026: मेष और वृश्चिक राशि वालों को मिलेगा बंपर लाभ; कर्क व मिथुन राशि के जातक रहें बेहद सावधान!
टैरो राशिफल 7 जून 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए निवेश का सबसे सुनहरा मौका, मेष के व्यापार में होगी बड़ी उन्नति; जानें रविवार का भाग्यफल
राशिफल
Weekly Love Horoscope 7 to 13 June 2026: पार्टनर के साथ अक्सर होता है झगड़ा? इस हफ्ते करें ये अचूक उपाय, मेष से मीन तक का लव राशिफल
तुला और मीन राशि वालों को इस हफ्ते मिल सकता है शादी का प्रपोजल, जानें सभी 12 राशियों का साप्ताहिक लव राशिफल
Advertisement

वीडियोज

Sansani : दोस्ती, भरोसा और खूनी लालच! Crime News
YRKKH: बुआ जी की सबसे घटिया चाल! नई बहू Disha से जबरदस्ती लगवाया Armaan पर हाथ उठाने का आरोप।
Bollywood News: ‘बटवारा 1947’ में पहली बार साथ दिख सकते हैं सनी देओल-करण देओल, फादर्स डे पर सरप्राइज की चर्चा (06.06.26)
'Gullak 5' में नए Annu Bhaiya बनना था चुनौती, Anant Joshi ने साझा किया अनुभव
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
2 करोड़ कैश, 300 ग्राम से ज्यादा सोना, 5 इमारतें और 13 प्लॉट... ओडिशा विजिलेंस टीम ने ITDA के AEE के 9 ठिकानों पर मारा छापा
2 करोड़ कैश, 300 ग्राम से ज्यादा सोना, 5 इमारतें और 13 प्लॉट... ओडिशा विजिलेंस टीम ने ITDA के AEE के 9 ठिकानों पर मारा छापा
दिल्ली NCR
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का अरविंद केजरीवाल ने किया समर्थन, बोले- 'ये आंदोलन देश के...'
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का अरविंद केजरीवाल ने किया समर्थन, बोले- 'ये आंदोलन देश के...'
क्रिकेट
अब संन्यास लेकर लीग्स में नहीं खेल पाएंगे भारतीय क्रिकेटर, BCCI का नया नियम उड़ा देगा होश
अब संन्यास लेकर लीग्स में नहीं खेल पाएंगे भारतीय क्रिकेटर, BCCI का नया नियम उड़ा देगा होश
साउथ सिनेमा
Peddi BO Collection Day 3: राम चरण की 'पेद्दी' का सेटरडे धमाका, इंडिया में 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, जानें कलेक्शन
राम चरण की 'पेद्दी' का सेटरडे धमाका, इंडिया में 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, जानें कलेक्शन
इंडिया
'सुरक्षा कवर के दावे सच्चाई…', सोशल मीडिया पर भड़के अभिषेक बनर्जी, जानें किसे और क्या दी नसीहत
'सुरक्षा कवर के दावे सच्चाई…', सोशल मीडिया पर भड़के अभिषेक बनर्जी, जानें किसे और क्या दी नसीहत
इंडिया
Cockroach Janta Party Protest LIVE: खत्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट, तय समय से पहले ही लौट गए प्रदर्शनकारी
LIVE: खत्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट, तय समय से पहले ही लौट गए प्रदर्शनकारी
ऑटो
10 लाख रुपये के आसपास मिल जाएंगी ये 7-सीटर कारें, बड़ी फैमिली के लिए शानदार ऑप्शन
10 लाख रुपये के आसपास मिल जाएंगी ये 7-सीटर कारें, बड़ी फैमिली के लिए शानदार ऑप्शन
एग्रीकल्चर
गर्मियों में सूख गया बोरवेल और नहर भी है दूर, इन उपायों से फिर भी लहलहाएगी फसल, बस कर लें ये काम
गर्मियों में सूख गया बोरवेल और नहर भी है दूर, इन उपायों से फिर भी लहलहाएगी फसल, बस कर लें ये काम
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget