Aaj ka Tula Rashifal 7 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि रहेगी. आज सुबह 07:56 तक धनिष्ठा नक्षत्र फिर शतभिषा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, वहीं चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नहीं है. सूर्योदय से दोपहर 03:09 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बड़े आर्थिक लाभ कमाने और बाजार में पैठ मजबूत करने का है. बिजनेस में आज आपको अपने 'बिजनेस पार्टनर' (साझेदार) का पूरा भावुक और वित्तीय सहयोग मिलेगा, जिससे व्यापार की बारीकियों को संभालना और आगे बढ़ना बेहद आसान होगा.

बिजनेसमैन आज बाजार में आई किसी भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी (अवसर) का पूरा लाभ उठाने में पूरी तरह सफल रहेंगे. आप मार्केट में अपनी मुख्य पार्टियों और ग्राहकों को अच्छे से समझाकर डिजिटल पेमेंट गेटवे (Payment Gateway) को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको काफी हद तक शानदार सफलता भी प्राप्त होगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए रविवार का दिन भाग्य का पूरा साथ दिलाने वाला साबित होगा. आज आपकी कुंडली में आनन्दादि योग का महाशुभ निर्माण होने से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर 'गवर्नमेंट एंप्लॉय' (सरकारी कर्मचारी) बनने की जातकों की पुरानी अधूरी विश (इच्छा) आज पूरी तरह सच हो सकती है, जिससे बड़ी ज्वाइनिंग मिल सकती है.

वर्कप्लेस पर एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) का भाग्य आज जमकर साथ दे रहा है; नौकरी में यदि आपका कोई प्रमोशन या वेतन वृद्धि का मामला अटका चल रहा था, तो आज अपनी कोशिशें और पैरवी तेज कर देनी चाहिए, सफलता मिलेगी. हालांकि, दफ्तर के काम के दौरान अपने क्रोध और उत्तेजना पर पूरा काबू रखने की विशेष आवश्यकता है, अन्यथा आपके बने-बनाए काम अधिकारियों के सामने अचानक बिगड़ सकते हैं.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में सफलता दर्ज कराने का साबित होगा. पंचम चंद्रमा छात्रों की बुद्धि में गजब का निखार लाएगा. सूर्य-गुरु का 3-11 का संबंध होने से आपकी संतान ने हायर एजुकेशन (उच्च शिक्षा) के लिए जिन भी बड़े विदेशी कॉलेजों या यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, आज उनको उन अंतरराष्ट्रीय कॉलेजों से फाइनल सिलेक्शन की ऑफिशियल मेल या कन्फर्मेशन लेटर अचानक प्राप्त हो सकता है, जिससे पूरे घर में उत्सव का माहौल बनेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और मानसिक संबल बढ़ाने वाला रहेगा. पांचवें चंद्रमा के प्रभाव से आज संतान की बड़ी सफलता से समाज में माता-पिता का सीना चौड़ा होगा और मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. वैवाहिक जीवन में तालमेल बहुत शानदार बना रहेगा, जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम, स्फूर्तिदायक और मजबूत बना रहेगा. सरकारी नौकरी मिलने और विदेशी कॉलेज से मेल आने की बंपर खुशियों के कारण आप मानसिक रूप से पूरी तरह तनावमुक्त और सातवें आसमान पर महसूस करेंगे. शारीरिक ऊर्जा का स्तर बहुत हाई रहेगा.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: आज पांचवें चंद्रमा की शुभता पाने और क्रोध पर नियंत्रण के लिए मां महालक्ष्मी व माता दुर्गा की संयुक्त आराधना करें. आज के दिन संध्या समय देवी माँ के सम्मुख देशी घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद बर्फी का भोग लगाएं और कनकधारा स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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