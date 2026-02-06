Tula Rashifal 6 February 2026 in Hindi: आज चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव (12th House) में गोचर कर रहे हैं. ज्योतिष में 12वां भाव व्यय, हानि और एकांत का माना जाता है. इसके प्रभाव से आज नए संपर्कों से आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए अनजान लोगों पर जल्दी भरोसा न करें. आज आपका मन विचारों के भंवर में रहेगा, जिससे एकाग्रता में कमी आ सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको अपनी संतान की सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा. बच्चों के खान-पान और मौसमी बीमारियों के प्रति सतर्क रहें. स्वयं के लिए भी अधिक सोच-विचार मानसिक थकान पैदा कर सकता है. पर्याप्त नींद लें और तनाव को हावी न होने दें.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

आर्थिक रूप से आज का दिन थोड़ा खींचतान वाला रह सकता है.

खर्चों पर नियंत्रण: व्यापार में अनपेक्षित खर्च (Unexpected Expenditure) अचानक सामने आ सकते हैं, जिससे तनाव बढ़ेगा. तनाव लेने के बजाय बजट बनाकर चलें और फिजूलखर्ची पर रोक लगाएं.

व्यापार में अचानक सामने आ सकते हैं, जिससे तनाव बढ़ेगा. तनाव लेने के बजाय बजट बनाकर चलें और फिजूलखर्ची पर रोक लगाएं. निवेश से बचें: यदि आप बिजनेस विस्तार के लिए निवेश की योजना बना रहे हैं, तो फिलहाल उसे टाल देना ही समझदारी है. समय अभी अनुकूल नहीं है, इसलिए जोखिम भरा कोई भी कदम न उठाएं.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज स्थितियां धीमी रह सकती हैं. ऑफिस की गतिविधियों में आपकी इच्छा अनुसार सुधार या गति आने की संभावना कम है.

विचारमग्नता: एंप्लॉयड पर्सन आज किसी निजी बात को लेकर काफी सोच-विचार में डूबे रहेंगे. इस मानसिक भटकाव के कारण आपके काम में देरी (Late-latifi) हो सकती है. धैर्य और संयम से काम लें और वर्तमान परिस्थितियों को स्वीकार करें.

शिक्षा, कला और खेल (Students, Artists & Sports)

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन "ठहराव" का है. आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ग्रहों की प्रतिकूलता के कारण आज आप चाह कर भी कुछ विशेष प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे. इसे असफलता न मानें, बल्कि इसे अपनी स्किल्स को और बेहतर करने के अवसर के रूप में देखें.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक माहौल आज आपको गंभीर चिंतन के लिए प्रेरित करेगा. घर में कुछ पुरानी दिक्कतें या मनमुटाव उभर सकते हैं. परिवार के साथ बैठकर इन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें. कड़वाहट के बजाय शांति से संवाद करना ही आज आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए.

शुभ समय (Muhurat): सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 तक. (राहुकाल के दौरान महत्वपूर्ण काम न करें)

सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 तक. (राहुकाल के दौरान महत्वपूर्ण काम न करें) भाग्यशाली रंग: ऑफ वाइट (Off White)

ऑफ वाइट (Off White) भाग्यशाली अंक: 1

1 अशुभ अंक: 4

4 आज का उपाय: आज पश्चिम दिशा की यात्रा करने से बचें. मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं और "ॐ श्रीं नमः" का जाप करें.

(FAQs)

1. तुला राशि वालों के लिए आज आर्थिक नुकसान से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?

आज किसी भी नए व्यक्ति के साथ व्यापारिक डील न करें और न ही किसी को उधार दें. अपने खर्चों को मॉनिटर करना ही आज आपको आर्थिक संकट से बचाएगा.

2. ऑफिस में काम में हो रही देरी को कैसे ठीक करें?

काम शुरू करने से पहले एक सूची (To-do list) बनाएं. अपने फोन को कुछ समय के लिए दूर रखें ताकि आप बार-बार विचारमग्न न हों और काम पर ध्यान दे सकें.

3. आज संतान की सेहत के लिए क्या सावधानी बरतें?

संतान को बाहर के जंक फूड से दूर रखें और यदि उन्हें कोई हल्की परेशानी भी महसूस हो, तो तुरंत ध्यान दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.